FIFA 21: Como conseguir moedas mais rápido no modo Ultimate Team

Veja dicas para acumular muitas moedas e montar um time forte no FUT do FIFA 21

O Ultimate Team é sucesso entre os fãs de futebol virtual, e no FIFA 21, já lançado para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, a corrida para acumular muitas moedas e montar o melhor time no modo já começou. Precisando de algumas dicas para iniciar sua carreira no FUT do FIFA 21 e obter moedas de forma rápida? Confira o guia.

Jogue as partidas de posicionamento

Uma novidade da temporada 2021 que deve agradar os jogadores do Ultimate Team é a introdução de uma premiação em moedas ao completar as partidas de posicionamento do FUT Rivals. Os valores passam da casa dos 50 mil moedas com facilidade e ajudam muito na hora de montar o seu primeiro time no game.

Venda jogadores desnecessários

Especialmente na fase inicial da temporada do Ultimate Team, é importante que você aproveite ao máximo todas as moedas que conseguir para investir em um time mais forte. É recomendado vender jogadores negociáveis que não pretende usar no time e usar esse dinheiro para novas contratações.

Essa estratégia é interessante para os pacotes iniciais (dados a jogadores que estão retornando ao FUT). Verifique os preços dos jogadores obtidos nesses packs e venda-os. Fique de olho também em consumíveis valiosos, como mudanças de posicionamento e estilos de entrosamento como Sombra e Caçador.

Dedique-se ao Squad Battles

Modo amado por jogadores iniciantes e experientes no FUT, o Squad Battles é uma das formas mais fáceis de garantir uma boa injeção de moedas no seu clube a cada semana sem fazer muito esforço. Nele você pode jogar até 30 partidas semanais e receber uma premiação pelo seu desempenho.

Jogue sempre no maior nível de dificuldade que conseguir vencer tranquilamente e marque a maior quantidade possível de gols. Terminar a partida sem levar gols também é importante e te renderá mais pontos. A premiação acontece todos os domingos, às 21h.

Faça DMEs para ganhar packs especiais

Com uma pitada de sorte e esforço, DMEs podem te transformar em um milionário no Ultimate Team. No modo você deve trocar elencos com qualidades exigidas por cada desafio para receber premiações especiais, como pacotes valiosos e cartas exclusivas.

No início de temporada do FUT, os DMEs Avançados são uma aposta bem segura para fazer seu dinheiro render. Termine os desafios (caso precise de ajuda, use o Futbin.com para encontrar soluções para eles) e venda o conteúdo dos pacotes de premiação para ganhar muitas moedas.

Evolua no modo FUT Rivals

Modo mais tradicional de partidas online do Ultimate Team, o Rivals é também uma ótima fonte de moedas, com suas premiações semanais que podem alcançar valores bem altos de acordo com os seus resultados no modo.

Dedique um tempo de jogo a disputar partidas online no Rivals para subir de divisão e acumular pontos para o ranking semanal. Na madrugada de quarta para quinta, os prêmios serão entregues, e a dica é escolher os prêmios em moedas, já que nem sempre os pacotes terão cartas de valor alto.

Classifique-se para a Weekend League

Outra vantagem de jogar o Rivals são os pontos que classificam para a Weekend League, campeonato disputado no Ultimate Team nos fins de semana em que os jogadores devem conseguir o maior número possível de vitórias em 30 jogos.

As premiações da Weekend League são excelentes e entregues na madrugada de quarta para quinta, junto da recompensa do FUT Rivals. Garanta sua participação toda semana para receber os pacotes e vender os jogadores.

Colete suas recompensas por cumprir objetivos

A lista de objetivos do FIFA 21 está mais recheada do que nunca, com dezenas de tarefas simples para serem cumpridas que garantem cartas inegociáveis, itens para o clube e pequenos pacotes de moedas.

Apesar do valor baixo, esses pacotes de moedas fazem uma grande diferença no início do jogo, quando você pode conseguir uma grande quantidade deles sem muito esforço. Não deixe de navegar pelas opções e verificar quais tarefas você pode cumprir.