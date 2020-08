Xavi, Eto'o, Lahm e mais: os novos Ícones FUT do FIFA 21

A EA Sports divulgou quais lendas do futebol receberão versões especiais no lançamento do game

Todos os anos, o lançamento da nova versão do FIFA traz expectativas quanto aos novos Ícones FUT que serão adicionados ao modo Ultimate Team.

Para o FIFA 21, A EA Sports já revelou 11 novos ícones, que vão levar o número total de lendas a 100.

Ícones de outras versões do FIFA - que irão permanecer no game - incluem Pelé, Diego Maradona, Ronaldo Fenômeno, entre outros.

O FIFA 20 trouxe craques históricos como Zinedine Zidane, Pep Guardiola e Didier Droga - e a Goal traz para você os novos Ícones FUT adicionados no FIFA 21.

Eric Cantona ( )

O polêmico atacante Eric Cantona, ex-Manchester United e seleção francesa, finalmente fará parte do jogo, trazendo toda sua experiência de quatro títulos da Premier League e duas FA Cups.

Ferenc Puskas (Hungria)

O "dono" do prêmio da Fifa para gol mais bonito, Ferenc Puskas, um dos maiores da história, vai estar no FIFA 21.

Xavi ( )

Multicampeão pelo Barcelona e pela seleção espanhola (com direito a em 2010), Xavi também será acrescentado no FIFA 21 - tendo conquistado quatro Liga dos Campeões e oito La Ligas pelos Blaugranas.

Nemanja Vidic ( )

Nemanja Vidic poderá formar dupla novamente com Rio Ferdinand, seu companheiro de zaga no , agora também no FIFA 21 - ambos serão ícones FUT na nova versão do game.

Petr Cech (Chéquia)

O ex-goleiro Petr Cech, com passagens brilhantes por e , também é outra grande estrela dos anos 2000 que fará parte do game.

Samuel Eto'o ( )

Sameul Eto'o dispensa apresentações: o atacante é um dos maiores jogadores de sua posição da história, seja pela seleção camaronesa ou pela extensa galeria de clube por onde marcou época, incluindo , , e Chelsea.

Bastian Schweinsteiger ( )

Apenas 12 meses depois de sua aposentadoria como jogador de futebol, Bastian Schweinsteiger - lendário meio-campista, seja pela seleção alemã ou pelo de Munique - também fará parte do FIFA 21.

Philipp Lahm (Alemanha)

Considerado por muitos anos o melhor lateral do planeta - e tendo terminado sua carreira também como um dos melhores meio-campistas da atualidade -, Philipp Lahm é outro ex-Bayern e seleção alemã que marcará presença como um dos ícones FUT do FIFA 21.

Fernando Torres (Espanha)

Controverso, multicampeão e mortal na frente do goleiro, Fernando Torres ganhou uma Copa do Mundo e duas Eurocopas pela Espanha - além de ter se transformado em um ídolo com a camisa do . Agora, fará parte da galeria de ícones do FUT.

Ashley Cole ( )

Ashley Cole, vencedor acima de tudo, terminou sua carreira com três títulos da Premier League, por Arsenal e Chelsea, e foi um dos grandes jogadores de sua posição da década de 2000.

David Villa (Espanha)

Quando falamos de gols, falamos de David Villa. A lenda espanhola foi um dos maiores artilheiros do começo deste século e terminou a sua carreira com uma extensa galeria de troféus: conquistou títulos por Barcelona, , e Real Zaragoza.

E os outros ícones do FUT, quem são?

Todos os outros ícones do FUT que já existiam no FIFA 20 devem permanecer para a nova edição do game. Veja a lista: