Correspondente de futebol irlandês e europeu

Bio:

Ryan Kelly é escritor e editor com mais de uma década de experiência na mídia esportiva voltada para o futebol. Ele escreveu extensivamente sobre o futebol irlandês e sobre as diversas peculiaridades culturais que compõem o vasto cenário do esporte, além de explorar temas como o complexo — e cada vez mais frustrante — emaranhado jurídico que define as regras de elegibilidade da FIFA. Durante seu período na GOAL, Kelly esteve envolvido em diferentes níveis no planejamento e na execução da cobertura editorial de sete grandes torneios, além de ajudar no desenvolvimento de uma seção de compras altamente informativa no site.

A história de Ryan no futebol:

Criado na Irlanda, Kelly cresceu fascinado pelas façanhas gloriosas do time de Mick McCarthy, os Boys in Green. Graças ao famoso “Incidente de Saipan”, ele teve desde cedo uma noção clara do impacto potencialmente profundo que o futebol pode causar na sociedade. Enquanto desenvolvia admiração pelos padrões rigorosos de Roy Keane assistindo à seleção irlandesa na televisão, Kelly também testemunhava lampejos do talento trágico do ícone do Derry City, Liam Coyle, durante suas visitas ao Brandywell. Inspirado por essa dupla e por outros talentos irreverentes, tanto locais quanto internacionais, construiu uma carreira juvenil respeitável, embora sem a vocação para se tornar jogador profissional. Ainda assim, Kelly desfrutou de uma jornada repleta de medalhas no cenário do futebol society (seis contra seis).

Áreas de especialização:

História e cultura do futebol

A interseção entre esporte e política

Compreensão do público e adaptação do conteúdo

Futebol irlandês