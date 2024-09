Os melhores jovens do EA Sports FC 25: as grandes promessas pra você arrasar no Modo Carreira

Quer uma ajudinha na sua janela de transferências do Modo Carreira? A GOAL monta uma lista com os melhores jovens do game

O EA Sports FC 25 já está entre nós - e isso significa que é hora de falarmos do Modo Carreira.

Tentar encontrar o próximo grande talento no futebol antes dos concorrentes é um dos maiores objetivos de qualquer clube de futebol. Esteja você no comando de um time menor com um orçamento apertado ou de uma equipe de elite do futebol europeu, encontrar jovens talentos com alto potencial é uma prioridade.

Pensando nisso, a GOAL traz para você os melhores jovens jogadores com 20 anos ou menos que você simplesmente não pode deixar escapar no Modo Carreira do EA Sports FC 25.

LEGENDA: POS = Posição | OV = Overall | POT = Overall potencial