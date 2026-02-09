The United Strand: Como o desafio viral do corte de cabelo dos torcedores do Manchester United revelou a inconsistência dolorosa dos Red Devils

A esta altura, você provavelmente já ouviu falar do infeliz torcedor do Manchester United que prometeu nunca cortar o cabelo até que os Red Devils ganhassem cinco jogos consecutivos.

Ele certamente não poderia imaginar o impacto que sua promessa teria na cultura dos torcedores de futebol ou, na verdade, na trajetória de sua vida, com milhões de pessoas agora seguindo-o nas redes sociais e os maiores nomes do esporte totalmente cientes de quem ele é.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre The United Strand — a jornada viral e cabeluda de um torcedor até a notoriedade no futebol:

Índice

O que é o The United Strand? O desafio capilar do torcedor do Red Devils, Frank Ilett

The United Strand é o nome de uma sensação online que surgiu após uma declaração pública feita pelo sofrido torcedor do Manchester United, Frank Ilett.

Frustrado com a inconsistência em campo de seu amado Red Devils, Ilett prometeu em outubro de 2024 que não cortaria o cabelo até que o time ganhasse cinco jogos consecutivos. Mal sabia ele — e, na verdade, aqueles que o seguem — que ainda estaria preso a essa declaração solene 16 meses depois.

O cabelo afro cada vez mais volumoso de Ilett logo se tornou uma piada recorrente entre os torcedores de futebol, servindo como um barômetro capilar da inconsistência do United, com vários veículos de comunicação nacionais e internacionais reconhecendo o efeito que seu pacto viral estava causando na cultura dos torcedores de futebol.

“Na verdade, começou apenas como uma brincadeira”, disse Illett à Sky Sports. “Achei que seria divertido fazer isso, trazer um pouco de humor para um momento doloroso para os torcedores do Manchester United.”

Infelizmente para Ilett, porém, nem todos viram o lado engraçado e ele foi agredido por outro torcedor enquanto assistia à vitória do United por 2 a 1 contra o Chelsea em Old Trafford, em setembro de 2025.

“Minha intenção nunca foi destacar as falhas do Man United, mas espalhar positividade e humor”, insistiu Ilett.

Quando começou o desafio capilar dos torcedores do Man Utd?

O desafio do corte de cabelo United Strand começou oficialmente em 5 de outubro de 2024.

Isso significa que o cabelo de Ilett já passou por três diferentes treinadores do Manchester United até agora (Erik ten Hag, Ruben Amorim e agora Michael Carrick).

Até a publicação em 9 de fevereiro de 2026, o desafio do cabelo já durava 492 dias — ou seja, um ano, quatro meses e sete dias.

Quando o desafio será concluído?

Uma ótima pergunta. Em termos simples, o desafio será concluído assim que o Manchester United vencer cinco jogos consecutivos.

Após a vitória sobre o Tottenham em 7 de fevereiro, a quarta vitória consecutiva da equipe, existe a possibilidade de que o pesadelo cabeludo de Ilett chegue ao fim se os Red Devils vencerem a próxima partida contra o West Ham na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026.

De fato, os planos para um vídeo “watchalong” foram confirmados e Ilett parece estar aliviado com a possibilidade de o fim estar próximo, dizendo: “Carrick está no comando, esse cabelo vai embora em breve, West Ham é o próximo, quatro de cinco concluídos – é a primeira vez que são quatro seguidos desde que comecei o desafio. Desta vez vai acontecer! Muito obrigado, Carrick – obrigado, obrigado, obrigado.”

Para aqueles que estiverem interessados, o jogo do Manchester United contra o West Ham será transmitido ao vivo pela TNT Sports 1 e TNT Sports Ultimate no Reino Unido, enquanto os fãs nos Estados Unidos poderão assistir ao jogo ao vivo pela Peacock.

Quando foi a última vez que o Man Utd venceu cinco jogos consecutivos?

Por mais que os torcedores do Aston Villa zombassem do The United Strand enquanto os Villans conquistavam 11 vitórias consecutivas durante a temporada 2025-26, vencer cinco jogos consecutivos é uma tarefa difícil até mesmo para os melhores times, especialmente em uma liga de elite como a Premier League.

É preciso voltar a fevereiro de 2024 para encontrar a última vez que o Manchester United conseguiu uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

A sequência de cinco vitórias começou com uma vitória sobre o Newport County na FA Cup, seguida por vitórias contra o Wolves, West Ham, Aston Villa e Luton Town.