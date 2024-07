GOAL analisa os novos recursos de jogabilidade que você pode esperar no EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 será lançado em setembro de 2024, e a expectativa cresce cada vez mais para saber como o novo jogo vai evoluir em relação ao FC 24

Além das novidades esperadas, como novos uniformes, mais times e ligas, a EA Sports promete uma grande evolução na jogabilidade, com um realismo ainda maior e mais diversão.

Aqui, a GOAL explora os detalhes do jogo da EA Sports para dar uma ideia do que vem por aí no EA Sports FC 25.