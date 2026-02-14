Por que os torcedores do Salford City cantam “Dirty Old Town”, letra, vídeo e significado explicados

Com o apoio de lendas do Manchester United, como Gary Neville e David Beckham, o Salford City tem grandes esperanças de ascender na pirâmide do futebol inglês.
Como qualquer grande jornada, a sua é acompanhada pelos sons de um hino, chamado“Dirty Old Town”. É uma música que anuncia sua chegada ao campo de Moor Lane e ecoa pelos estádios de todo o país nos dias de jogos fora de casa.
Aqui, a GOAL analisa a letra do hino da torcida do Salford City, “Dirty Old Town”, por que ela é usada e muito mais.
Por que os torcedores do Salford City cantam “Dirty Old Town”?
Não há grande mistério quanto ao motivo pelo qual os torcedores do Salford City cantam “Dirty Old Town” nos jogos — a música é sobre Salford!
Embora a letra tenha sido alterada nas versões mais modernas da música, as referências a vários marcos de Salford são óbvias na versão original. A frase “gasworks wall” (parede da fábrica de gás) era originalmente “gasworks croft” (quinta da fábrica de gás), que se referia a uma área de terra perto da fábrica de gás de Salford, enquanto “old canal” (canal antigo) se refere ao canal de Manchester, Bolton e Bury, agora abandonado. A frase “smoky wind” (vento enfumaçado) também foi traduzida como “Salford wind” (vento de Salford) ou “sulphured wind” (vento sulfuroso).
Devido à popularidade da música na Irlanda e ao fato de ter sido cantada com entusiasmo pelos The Dubliners, às vezes se pensava erroneamente que a música era sobre Dublin.
Qual é a letra de “Dirty Old Town”?
A letra mais comum da canção “Dirty Old Town” pode ser vista abaixo:
Encontrei meu amor junto ao muro da fábrica de gás
Sonhei um sonho junto ao velho canal
Beijei minha garota perto da parede da fábrica
Cidade velha e suja, cidade velha e suja
Nuvens estão passando pela lua
Os gatos rondam em seu território
Uma garota surge nas ruas à noite
Cidade velha e suja, cidade velha e suja
Ouvi uma sirene vinda do cais
Vi um trem incendiar a noite
Senti o cheiro da primavera no vento enfumaçado
Cidade velha e suja, cidade velha e suja
Vou fazer um grande machado afiado
Aço brilhante temperado no fogo
Vou derrubá-la como uma velha árvore morta
Cidade velha e suja, cidade velha e suja
Conheci meu amor perto da parede da fábrica de gás
Sonhei um sonho junto ao velho canal
Beijei minha garota junto ao muro da fábrica
Cidade velha e suja, cidade velha e suja
Cidade velha e suja, cidade velha e suja
Quem escreveu “Dirty Old Town”?
A canção “Dirty Old Town” foi escrita pelo cantor folk britânico Ewan MacColl em 1949 para a peça Landscape with Chimneys.
Posteriormente, ganhou popularidade no cenário musical folk britânico, com Rod Stewart até mesmo fazendo um cover, e a música mais tarde se tornou popular na Irlanda graças às gravações de bandas folk e rock irlandesas, como The Dubliners e The Pogues.
De fato, a versão dos The Pogues é uma das mais conhecidas, principalmente graças aos vocais distintos de Shane MacGowan.
A versão dos Pogues de “Dirty Old Town”
Você pode ouvir a versão dos The Pogues de “Dirty Old Town” no vídeo abaixo.
