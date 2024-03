O que é Apple Arcade? Quanto custa, quais são os jogos, como testar grátis e como funciona

Tudo o que você precisa saber sobre o Apple Arcade

Jogue em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, com a plataforma de jogos dedicada da Apple, Apple Arcade!

Com uma vasta variedade de jogos para escolher, incluindo Football Manager 2024, há realmente uma escolha perfeita para todos. Você pode jogar do seu jeito - quer jogue no seu telefone ou prefira a tela maior, você pode fazer o que melhor lhe convier com o Apple Arcade.

Sega

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre o Apple Arcade, incluindo preço, testes gratuitos, jogos e muito mais.

O que é Apple Arcade?

Apple Arcade é um serviço por assinatura de videogame da Apple que oferece mais de 200 jogos aos assinantes.

Lançados pela primeira vez em setembro de 2019, os jogos Apple Arcade podem ser jogados em vários dispositivos, para que você possa jogar onde quer que esteja, e o serviço é totalmente livre de anúncios no aplicativo.

Quanto o Apple Arcade custa? Preços e pacotes:

Assinatura Preço (R$) Mensal R$ 14,90 por mês

Existem dois pacotes de assinatura disponíveis para Apple Arcade. A assinatura mensal custa R$ 14,90 por mês no Brasil, enquanto uma assinatura anual, disponivel somente no site em inglês, custa $ 49,99.

Uma avaliação gratuita de um mês está disponível para novos assinantes, enquanto você pode obter três meses grátis na compra de um novo dispositivo Apple. É possível, inclusive, garantir o período de teste gratuito durante um mês ao assinar o Apple One, que reune até cinco assinaturas Apple por um único preço mensal mais barato.

Quais jogos estão no Apple Arcade?

Existem mais de 200 jogos no Apple Arcade, incluindo Football Manager 2024 Touch, NBA 2K24 Arcade Edition, LEGO Duplo World e Angry Birds Reloaded .

Há algo para todos os membros da família, com jogos adequados para todas as idades. Seja jogo de esportes, ação e aventura, estratégia, simulação ou algo tão simples como jogos de cartas, está tudo no Apple Arcade.

Novos jogos estão sempre sendo adicionados ao Apple Arcade (veja a seção "Em Breve" na guia Arcade na App Store), com atualizações regulares disponíveis para jogos existentes. Todos os jogos disponíveis podem ser navegados na aba Arcade da App Store.

Aqui estão apenas alguns dos jogos que você pode jogar:

Football Manager 2024 Touch

NBA 2K24 Arcade Edition

LEGO Duplo World

Angry Birds Reloaded

Jetpack Joyride 2

TMNT Splintered Fate

Dr Who: Hidden Mysteries

Sonic Racing

Skate City

Warped Kart Racers

Veja a lista completa dos jogos

Observação: a disponibilidade do jogo varia de acordo com a compatibilidade de hardware e software.

É possível jogar no Apple Arcade de graça?

Sim, existem vários testes gratuitos disponíveis para o Apple Arcade.

Embora muitos serviços de streaming ofereçam testes gratuitos de sete dias, os novos assinantes do Apple Arcade podem jogar gratuitamente por um mês inteiro antes de decidir se desejam ou não continuar com o serviço. Uma avaliação gratuita de um mês significa que você tem bastante tempo para experimentar jogos diferentes e descobrir se o Apple Arcade é para você.

Um teste gratuito de três meses está disponível para quem comprar um novo dispositivo Apple e resgatar a oferta em até 90 dias.

Quais dispositivos podem usar o Apple Arcade?

O Apple Arcade está disponível em dispositivos Apple, incluindo iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Uma das melhores vantagens do serviço é que você pode jogar em vários dispositivos; portanto, se você iniciar um jogo no seu iPhone, será simples e fácil prosseguir no seu iPad ou Mac.