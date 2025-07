EA Sports FC 26: data de lançamento, preço, capa e mais detalhes do game

Tudo sobre a nova edição da famosa franquia, que chega em setembro de 2025 com novidades aguardadas pelos fãs

O EA Sports FC 26 chega no final de 2025, e os fãs já estão ansiosos para ver as novidades da nova edição. Esse será o terceiro jogo da nova série "FC", que começou após o fim da parceria com a Fifa.

Todo ano, jogadores — incluindo os profissionais — pedem novas funções, ícones e melhorias na jogabilidade. E com o FC 26, não será diferente. Mas o que vem por aí? Abaixo, a GOAL reúne tudo o que se sabe sobre o lançamento.

Quando o EA Sports FC 26 será lançado?

O EA Sports FC 26 será lançado oficialmente no dia 26 de setembro de 2025, uma sexta-feira. Essa tem sido a data tradicional dos lançamentos anteriores.

Quem comprar a versão com acesso antecipado ou fizer a pré-venda poderá jogar o game cerca de uma semana antes.

Quanto vai custar o FC 26?

O preço variará muito do preço do jogo do ano passado e custará R$ 349,90 para a Edição Standard, enquanto a Edição Ultimate do jogo foi precificada em R$ 499,50. Veja quanto custará o jogo em cada plataforma:

PlayStation Store (PS4 e PS5)

Edição Standard: R$ 349,90

Edição Ultimate: R$ 499,50

Microsoft Store (Xbox One e Xbox Series X|S)

Edição Standard: R$ 349

Edição Ultimate: R$ 499

Nintendo eShop (Switch)

Edição Standard: R$ 299

Edição Ultimate: R$ 399

Nintendo eShop (Switch 2)

Edição Standard: R$ 349

Edição Ultimate: R$ 449

Steam (PC)

Edição Standard: R$ 299

Edição Ultimate: R$ 429

Epic Games Store (PC)

Edição Standard: R$ 299

Edição Ultimate: R$ 429

Quem está na capa do EA Sports FC 26?

EA Sports/GOAL composite

Na edição padrão, os astros da capa serão Jude Bellingham, do Real Madrid, e Jamal Musiala, do Bayern de Munique. Eles dividem o espaço na capa mundialmente. Bellingham foi o destaque da edição passada, mas agora divide os holofotes com o alemão.

Na Edição Ultimate, quem estampa a capa é Zlatan Ibrahimovic. A imagem recria uma foto antiga do sueco adolescente, com referências à sua carreira: uma camisa do PSG, medalhas e até o Ronaldo Fenômeno numa revista, além da tela do Ultimate Team no computador.

Quando sai o trailer oficial?

O trailer oficial foi lançado no dia 16 de julho - assista acima!

Em quais plataformas o FC 26 estará disponível?

O EA Sports FC 26 será lançado para os consoles:

PlayStation

Xbox

PC

Nintendo Switch

Também contará com versões específicas para outras plataformas como Xbox One e PlayStation 4.

