Ireland's Call: Letra, vídeo e significado do hino nacional do rugby irlandês

A seleção irlandesa de rúgbi tem sido uma das mais competitivas do mundo ao longo dos anos, com grandes jogadores como Brian O'Driscoll, Paul O'Connell e Ronan O'Gara vestindo a famosa camisa verde.
Antes dos jogos, o hino Ireland's Call anima os jogadores e os torcedores, preparando-os para a batalha.

Qual é a letra de Ireland's Call?
Uma versão resumida de Ireland's Call é cantada antes dos jogos de rúgbi da Irlanda, com o primeiro verso seguido por duas repetições do refrão. Você pode ver a letra dessa versão abaixo.
Chegue o dia e chegue a hora,
Chega o poder e a glória,
Viemos para responder ao chamado do nosso país
Das quatro orgulhosas províncias da Irlanda
Irlanda, Irlanda!
Juntos, de cabeça erguida,
Ombro a ombro,
Responderemos ao apelo da Irlanda!
Irlanda, Irlanda!
Juntos, de cabeça erguida,
Ombro a ombro,
Vamos responder ao chamado da Irlanda!
Vamos responder ao apelo da Irlanda!
Letra completa de Ireland's Call
Chegue o dia e chegue a hora,
Chegue o poder e a glória,
Viemos para responder ao chamado do nosso país,
Das quatro orgulhosas províncias da Irlanda
Refrão
Irlanda, Irlanda!
Juntos, de cabeça erguida
Ombro a ombro
Vamos responder ao chamado da Irlanda!
Das imponentes Glens de Antrim
Das colinas escarpadas de Galway
Das muralhas de Limerick e da baía de Dublin
Das quatro orgulhosas províncias da Irlanda
(Refrão)
Corações de aço e cabeças erguidas
Jurando nunca se quebrar
Lutaremos até não podermos mais lutar
Pelas quatro orgulhosas províncias da Irlanda.
Letra completa de Ireland's Call (versão Celtic Thunder)
Irlanda, Irlanda
Lado a lado, permanecemos como irmãos,
Um por todos e todos juntos,
Permaneceremos unidos nos dias mais sombrios,
E seremos imbatíveis para sempre.
(Refrão)
Irlanda, Irlanda,
Juntos, de cabeça erguida,
Ombro a ombro,
Vamos responder ao chamado da Irlanda!
Chegará o dia e chegará a hora,
Alguns viverão em canções e histórias,
Nascemos para seguir nossa estrela-guia,
E para encontrar nosso destino com glória.
(Refrão)
Corações de aço e cabeças erguidas,
Jurando nunca sermos quebrados,
Lutaremos até não podermos mais lutar
Até que nosso réquiem final seja entoado.
(Refrão x 2)
Qual é o significado de Ireland's Call?
A letra de Ireland's Call tenta resumir a união do povo irlandês em tempos de dificuldade e adversidade.
Enquanto a versão resumida usada pela equipe de rúgbi enfatiza a união da equipe proveniente das “quatro orgulhosas províncias da Irlanda” para responder ao chamado do país em campo, a versão mais longa, cantada por artistas como Celtic Thunder, inclui mais detalhes.
O caráter do povo irlandês é retratado como resiliente e desafiador, com letras como “seremos imbatíveis para sempre” e “lutaremos até não podermos mais lutar”, enfatizando a recusa em ceder aos “tempos sombrios”.
Quem escreveu Ireland's Call?
Phil Coulter foi contratado pela Irish Rugby Football Union (IRFU) para escrever um hino esportivo para a Irlanda antes da Copa do Mundo de Rúgbi de 1995, e Ireland's Call foi o resultado desse trabalho.
Coulter, que é músico, compositor e produtor de Derry, foi encarregado de escrever uma canção que reunisse todas as tradições da Irlanda, a fim de refletir a natureza pan-irlandesa da equipe, que engloba a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.
A IRFU abordou Coulter pela primeira vez em 1987, motivada pela ideia de que era necessária uma canção que enfatizasse a unidade do povo, tendo como pano de fundo a divisão política na Irlanda com o conflito.
“Você obtém diferentes satisfações com as músicas que compõe”, disse Coulter à RTE em 2023. “É bom chegar ao primeiro lugar nas paradas, vender um milhão de discos, ter uma música gravada por Elvis Presley ou ganhar o Eurovision.
Mas ouvir toda a Lansdowne Road cantando minha música, isso não pode ser quantificado em termos de discos vendidos ou posições nas paradas.”
O rugby irlandês tem dois hinos?
A seleção irlandesa de rúgbi é um tanto incomum no mundo do rúgbi, pois ocasionalmente toca dois hinos nacionais antes dos jogos.
Em casa, em Dublin, a equipe tem dois hinos: Amhran na bhFiann, que é o hino nacional oficial da Irlanda, seguido por Ireland's Call.
Os dois hinos só são tocados durante os jogos disputados em Dublin, sendo que Ireland's Call é usado sozinho em jogos fora de casa e torneios fora da Irlanda.
A seleção de futebol da República da Irlanda usa Ireland's Call?
A seleção nacional de futebol da República da Irlanda não usa Ireland's Call. O hino nacional tocado antes dos jogos de futebol da Irlanda é Amhran na bhFiann.
A seleção da Irlanda do Norte também não usa Ireland's Call. Na verdade, a seleção não tem um hino esportivo específico, ao contrário da Escócia e do País de Gales, e usa God Save the King como seu hino.
