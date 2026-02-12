Sorteio da quinta rodada da FA Cup: data, horário, times, transmissão ao vivo e como assistir

Com a quarta rodada da FA Cup 2025-26 acontecendo neste fim de semana, a quinta rodada está se aproximando rapidamente, o que significa que temos outro sorteio pelo qual ansiar.
Trinta e duas equipes serão reduzidas a 16 finalistas, com os grandes times desesperados para evitar o destino de equipes como Manchester United e Tottenham, que foram eliminadas na rodada anterior.
Aqui, o GOAL traz para você as principais informações antes do sorteio da quinta rodada da FA Cup 2025-26.
Data e hora do sorteio da quinta rodada da FA Cup
A FA ainda não confirmou a data e a hora exatas do sorteio da quinta rodada da FA Cup, mas ele geralmente é realizado durante a cobertura da última rodada, que, neste caso, seria segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. A cerimônia do sorteio geralmente ocorre antes ou depois de um jogo ao vivo e, na segunda-feira, esse jogo será entre Macclesfield e Brentford. Atualizaremos esta seção assim que a data e a hora do sorteio forem confirmadas.
Transmissão ao vivo e canal de TV do sorteio da quinta rodada da FA Cup
É provável que o sorteio seja transmitido ao vivo gratuitamente no canal oficial da FA Cup no YouTube e em suas diversas plataformas de mídia social.
No Reino Unido, ele também será transmitido ao vivo pela TNT Sports, enquanto a ESPN+ fará a transmissão ao vivo nos EUA.
Lista de emissoras que transmitem a FA Cup em todo o mundo
|EUA
|ESPN Select
|Reino Unido
|BBC
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Sportsnet
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Quais equipes estão no sorteio da quinta rodada da FA Cup?
As seguintes equipes estarão na disputa pela quinta rodada da FA Cup:
- Wrexham ou Ipswich Town
- Hull City ou Chelsea
- Burton Albion ou West Ham
- Southampton ou Leicester City
- Burnley ou Mansfield Town
- Norwich City ou West Brom
- Port Vale ou Bristol City
- Manchester City ou Salford City
- Aston Villa ou Newcastle United
- Liverpool ou Brighton
- Birmingham City ou Leeds United
- Grimsby Town ou Wolves
- Stoke City ou Fulham
- Arsenal ou Wigan Athletic
- Oxford United ou Sunderland
- Macclesfield ou Brentford
Jogos da quarta rodada da FA Cup e informações sobre transmissão televisiva
Você pode ver os jogos da quarta rodada, incluindo canais de TV e streaming, abaixo.
|Data
|Partida
|Canal de TV
|13 de fevereiro
|Wrexham x Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13 de fevereiro
|Hull City x Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14 de fevereiro
|Burton Albion x West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14 de fevereiro
|Southampton x Leicester City
|ESPN+
|14 de fevereiro
|Burnley x Mansfield Town
|ESPN+
|14 de fevereiro
|Norwich City x West Brom
|ESPN+
|14 de fevereiro
|Port Vale x Bristol City
|ESPN+
|14 de fevereiro
|Manchester City x Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14 de fevereiro
|Aston Villa x Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14 de fevereiro
|Liverpool x Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de fevereiro
|Birmingham City x Leeds United
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15 de fevereiro
|Grimsby Town x Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de fevereiro
|Stoke City x Fulham
|discovery+, ESPN+
|15 de fevereiro
|Arsenal x Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de fevereiro
|Oxford United x Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16 de fevereiro
|Macclesfield x Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
Quando serão disputadas as partidas da quinta rodada da FA Cup?
Após o sorteio, as equipes terão cerca de um mês para se preparar — os jogos da quinta rodada serão disputados no fim de semana de 6 a 9 de março.
Links relacionados
- Onde assistir à FA Cup nos EUA
- Últimas notícias e atualizações da FA Cup
- Últimos jogos e resultados da FA Cup