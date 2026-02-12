Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
fa cup trophyGetty Images
Ryan Kelly

Sorteio da quinta rodada da FA Cup: data, horário, times, transmissão ao vivo e como assistir

Guia para o sorteio da quinta rodada da FA Cup, incluindo quando será, como assistir ao vivo, as equipes envolvidas e muito mais.

Com a quarta rodada da FA Cup 2025-26 acontecendo neste fim de semana, a quinta rodada está se aproximando rapidamente, o que significa que temos outro sorteio pelo qual ansiar.

Trinta e duas equipes serão reduzidas a 16 finalistas, com os grandes times desesperados para evitar o destino de equipes como Manchester United e Tottenham, que foram eliminadas na rodada anterior.

Aqui, o GOAL traz para você as principais informações antes do sorteio da quinta rodada da FA Cup 2025-26.

Data e hora do sorteio da quinta rodada da FA Cup

A FA ainda não confirmou a data e a hora exatas do sorteio da quinta rodada da FA Cup, mas ele geralmente é realizado durante a cobertura da última rodada, que, neste caso, seria segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. A cerimônia do sorteio geralmente ocorre antes ou depois de um jogo ao vivo e, na segunda-feira, esse jogo será entre Macclesfield e Brentford. Atualizaremos esta seção assim que a data e a hora do sorteio forem confirmadas.

Transmissão ao vivo e canal de TV do sorteio da quinta rodada da FA Cup

É provável que o sorteio seja transmitido ao vivo gratuitamente no canal oficial da FA Cup no YouTube e em suas diversas plataformas de mídia social.

No Reino Unido, ele também será transmitido ao vivo pela TNT Sports, enquanto a ESPN+ fará a transmissão ao vivo nos EUA.

FA Cup ao vivo na TNT Sports no Reino UnidoNavegue pelas ofertas

Assista à FA Cup na ESPN nos EUAInscreva-se

Lista de emissoras que transmitem a FA Cup em todo o mundo

EUAESPN Select
Reino UnidoBBC
AustráliaStan Sport
CanadáSportsnet
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Quais equipes estão no sorteio da quinta rodada da FA Cup?

As seguintes equipes estarão na disputa pela quinta rodada da FA Cup:

  • Wrexham ou Ipswich Town
  • Hull City ou Chelsea
  • Burton Albion ou West Ham
  • Southampton ou Leicester City
  • Burnley ou Mansfield Town
  • Norwich City ou West Brom
  • Port Vale ou Bristol City
  • Manchester City ou Salford City
  • Aston Villa ou Newcastle United
  • Liverpool ou Brighton
  • Birmingham City ou Leeds United
  • Grimsby Town ou Wolves
  • Stoke City ou Fulham
  • Arsenal ou Wigan Athletic
  • Oxford United ou Sunderland
  • Macclesfield ou Brentford

Jogos da quarta rodada da FA Cup e informações sobre transmissão televisiva

Você pode ver os jogos da quarta rodada, incluindo canais de TV e streaming, abaixo.

DataPartidaCanal de TV
13 de fevereiroWrexham x Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13 de fevereiroHull City x ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14 de fevereiroBurton Albion x West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14 de fevereiroSouthampton x Leicester CityESPN+
14 de fevereiroBurnley x Mansfield TownESPN+
14 de fevereiroNorwich City x West BromESPN+
14 de fevereiroPort Vale x Bristol CityESPN+
14 de fevereiroManchester City x Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14 de fevereiroAston Villa x Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14 de fevereiroLiverpool x BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de fevereiroBirmingham City x Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15 de fevereiroGrimsby Town x WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de fevereiroStoke City x Fulhamdiscovery+, ESPN+
15 de fevereiroArsenal x Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de fevereiroOxford United x Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16 de fevereiroMacclesfield x BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

Quando serão disputadas as partidas da quinta rodada da FA Cup?

Após o sorteio, as equipes terão cerca de um mês para se preparar — os jogos da quinta rodada serão disputados no fim de semana de 6 a 9 de março.

Links relacionados

  • Onde assistir à FA Cup nos EUA
  • Últimas notícias e atualizações da FA Cup
  • Últimos jogos e resultados da FA Cup

Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

Publicidade
0