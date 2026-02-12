Sorteio da quinta rodada da FA Cup: data, horário, times, transmissão ao vivo e como assistir

Com a quarta rodada da FA Cup 2025-26 acontecendo neste fim de semana, a quinta rodada está se aproximando rapidamente, o que significa que temos outro sorteio pelo qual ansiar.

Trinta e duas equipes serão reduzidas a 16 finalistas, com os grandes times desesperados para evitar o destino de equipes como Manchester United e Tottenham, que foram eliminadas na rodada anterior.

Aqui, o GOAL traz para você as principais informações antes do sorteio da quinta rodada da FA Cup 2025-26.

Data e hora do sorteio da quinta rodada da FA Cup

A FA ainda não confirmou a data e a hora exatas do sorteio da quinta rodada da FA Cup, mas ele geralmente é realizado durante a cobertura da última rodada, que, neste caso, seria segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. A cerimônia do sorteio geralmente ocorre antes ou depois de um jogo ao vivo e, na segunda-feira, esse jogo será entre Macclesfield e Brentford. Atualizaremos esta seção assim que a data e a hora do sorteio forem confirmadas.

Transmissão ao vivo e canal de TV do sorteio da quinta rodada da FA Cup

É provável que o sorteio seja transmitido ao vivo gratuitamente no canal oficial da FA Cup no YouTube e em suas diversas plataformas de mídia social.

No Reino Unido, ele também será transmitido ao vivo pela TNT Sports, enquanto a ESPN+ fará a transmissão ao vivo nos EUA.

Quais equipes estão no sorteio da quinta rodada da FA Cup?

As seguintes equipes estarão na disputa pela quinta rodada da FA Cup:

Wrexham ou Ipswich Town

Hull City ou Chelsea

Burton Albion ou West Ham

Southampton ou Leicester City

Burnley ou Mansfield Town

Norwich City ou West Brom

Port Vale ou Bristol City

Manchester City ou Salford City

Aston Villa ou Newcastle United

Liverpool ou Brighton

Birmingham City ou Leeds United

Grimsby Town ou Wolves

Stoke City ou Fulham

Arsenal ou Wigan Athletic

Oxford United ou Sunderland

Macclesfield ou Brentford

Quando serão disputadas as partidas da quinta rodada da FA Cup?

Após o sorteio, as equipes terão cerca de um mês para se preparar — os jogos da quinta rodada serão disputados no fim de semana de 6 a 9 de março.

