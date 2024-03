Football Manager 2024 Touch: como jogar no Apple Arcade e tudo o que você precisa saber do game

Guia completo sobre como jogar Football Manager 2024 Touch no Apple Arcade, incluindo detalhes sobre dispositivos compatíveis, teste grátis e mais

O Football Manager tem sido o principal jogo de simulação de gestão de futebol no mundo há muitos anos, já que coloca quem está jogando na pele de um treinador, graças ao seu realismo, fidelidade aos detalhes e às vastas opções de cenários que apresenta.

A mais recente edição do jogo, o Football Manager 2024, já está disponível e pelo segundo ano consecutivo você pode jogar o Football Manager Touch no Apple Arcade.

Então, o que exatamente é o Football Manager Touch e como você pode jogar no Apple Arcade? Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber

Como jogar o Football Manager 2024 Touch no Apple Arcade?

Você pode jogar o Football Manager 2024 Touch ao assinar o Apple Arcade. O famoso jogo da Sports Interactive é um dos mais de 200 jogos disponíveis na plataforma.

A assinatura do Apple Arcade, no Brasil, custa apenas R$14,90 por mês. O primeiro mês é gratuito para novos assinantes, então é possível testar gratuitamente antes de decidir seguir com o serviço. Esse período se estende para três meses de avaliação grátis na aquisição de um novo dispositivo Apple.

O que é o Football Manager 2024 Touch?

Football Manager 2024 Touch é uma versão simplificada do Football Manager 2024, otimizada para usuários que desejam jogar o icônico game sem se preocupar muito com os detalhes.

No FM24 Touch você também pode realizar as tarefas habituais de um treinador: preparação tática, transferências, treinamento, lances de bola parada e relacionamento com os jogadores, garantindo muito controle sobre a sua equipe.

Além disso, as partidas ainda podem ser assistidas normalmente através do motor de jogo 3D, então a diferença entre a versão simplificada e a completa do jogo é mínima nesse aspecto.

Uma inovação interessante é que agora há três novos modos de jogo no FM24 Touch para você explorar.

São eles: Original, onde os jogadores estão nos clubes com os quais têm contrato de acordo com as informações do banco de dados no momento do início do seu jogo, Real World, que faz com que os jogadores comecem nos clubes em que estão no mundo real, e então suas transfências ocorrem de acordo com a realidade, e Your World, onde o orçamento e elenco são definidos quando a carreira é iniciada. Sendo assim, todas as transferências futuras são canceladas - então a história sofre alterções.

Em quais dispositivos o Football Manager 2024 Touch está disponível?

Football Manager 2024 Touch está disponível através do Apple Arcade no Mac, iPad e iPhone. Inclusive, a estética do jogo foi melhorada, este ano, no iPhone.

Você também pode jogar Football Manager 2024 Touch no Nintendo Switch, PC, tablets Android e dispositivos móveis.

O que é Apple Arcade?

Apple Arcade é um serviço por assinatura de games que oferece aos usuários mais de 200 jogos, incluindo o Football Manager 2024 Touch.

O Apple Arcade está disponível para iPhone, iPad e Mac.

