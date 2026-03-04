Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Traduzido por

EA Sports FC 26: os melhores jovens jogadores: atacantes, meio-campistas, defensores e goleiros com maior potencial no Modo Carreira

Se você está construindo uma dinastia no EA Sports FC 26, precisará investir em jovens talentos — o GOAL tem tudo o que você precisa.

Se você está começando um novo jogo no Modo Carreira doEA Sports FC 26, basta ter um olho no futuro, o que significa contratar os melhores jogadores jovens disponíveis. Seja você um grande clube buscando garantir o talento do próximo Lionel Messi ou um time menor buscando lucrar servindo como trampolim, comprar jogadores jovens de alto potencial é um aspecto fundamental do jogo.

Aqui, a GOAL traz para você os melhores jovens jogadores para contratar em todas as posições — de atacantes e meio-campistas a zagueiros e goleiros — para ajudá-lo a começar com o pé direito no Modo Carreira.

CHAVE:POS = Posição | CR = Classificação atual | PR = Classificação potencial

Fique mais perto do jogo com o aplicativo EA SPORTS

O aplicativo EA SPORTS é o melhor companheiro móvel, preenchendo a lacuna entre o futebol do mundo real e seus jogos favoritos. Baixe-o agora para acessar um feed personalizado de placares ao vivo, análises de especialistas e recompensas exclusivas.

Por que baixar o aplicativo?

  • Cobertura em tempo real: obtenha resultados e estatísticas ao vivo em tempo real das maiores ligas do mundo.
  • Informações premium: acesse jornalismo especializado e análises táticas por meio da integração com o The Athletic.
  • Jogo interativo: teste seus conhecimentos com curiosidades diárias, enquetes com fãs e previsões de partidas.
  • Recompensas exclusivas: desbloqueie conteúdo exclusivo no jogo e recompensas da EA SPORTS apenas por permanecer ativo.
  • Visuais 3D das partidas: veja a ação de todos os ângulos com a tecnologia avançada “Virtual Play-by-Play”.

Aproxime-se do jogo com oaplicativoEA SPORTS.Baixe agora

Leitura essencial sobre o FC 26

  • Guia para o aplicativo web EA Sports FC 26 e aplicativo complementar
  • Os 50 melhores jogadores masculinos do EA Sports FC 26
  • As 26 melhores jogadoras do EA Sports FC 26
  • Trilha sonora do EA Sports FC 26: lista completa de músicas e artistas
  • Todas as equipes e competições no EA Sports FC 26

Adquira o EA Sports FC 26 na AmazonCompre agora!

  • endrickGetty Images

    Os melhores jovens atacantes e avançados do EA Sports FC 26: Wonderkid CFs e STs

    JogadorClubeIdadePOSCRPR
    EndrickReal Madrid19ST7791
    Francesco CamardaLecce17ST6587
    Mathys TelTottenham20ST7786
    Eli Júnior KroupiBournemouth19ST7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ST7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ST7285
    Chido ObiManchester United17ST6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ST6884
    Marc GuiuChelsea19ST7184
    Francesco Pio EspositoLombardia20ST7284
    Jerônimo DominaUnião Santa Fé19ST7084
    Nelson WeiperMainz20ST7084
    Santiago CastroBolonha20ST7684
    Kaye FuroClub Brugge18ST6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19ST7183

    O atacante brasileiro do Real Madrid, Endrick, continua sendo o melhor jovem atacante do EA Sports FC 26, tendo também sido considerado o atacante com maior potencial no FC 25. Sua classificação no início do jogo é 77, mas ele tem um potencial excepcionalmente alto de 91 - uma classificação que, se alcançada, o colocaria em um patamar semelhante ao de jogadores como Kylian Mbappe e Ousmane Dembele.

    O jovem Francesco Camarda, do AC Milan, que está emprestado ao Lecce no jogo, segue Endrick em termos de potencial, com uma classificação possível de 87, colocando-o ligeiramente à frente de Mathys Tel, do Tottenham, cujo potencial é de 86. Os torcedores do Manchester United ficarão animados para ver como Chido Obi se desenvolverá, com o adolescente ostentando uma classificação potencial de 84 no jogo.

    • Publicidade
  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Os melhores jovens meio-campistas do EA Sports FC 26: CAMs, RWs, LWs, CMs e CDMs promissores

    JogadorClubeIdadePOSCRPR
    Lamine YamalBarcelona18RM8995
    Desire DouePSG20RW8591
    João NevesPSG20CM8590
    EstevãoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YildizJuventus20CAM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RW7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarselha20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern de Munique17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    João CostaAl Ettifaq20RM7186

    Não é nenhuma surpresa saber que Lamine Yamal é o melhor meio-campista jovem do EA Sports FC 26 e, considerando que ele tem apenas 18 anos, provavelmente continuará sendo nos próximos anos. O jovem prodígio do Barcelona já é um dos melhores jogadores do jogo e possui uma classificação potencial de 95, o que significa que ele é capaz de emular talentos como Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

    A dupla do Paris Saint-Germain, Desire Doue e Joao Neves, vem logo atrás de Yamal, com classificações potenciais de 91 e 90, respectivamente, enquanto jogadores como Estevao, do Chelsea (PR: 89), e o meio-campista defensivo do Ajax, Jorthy Mokio (PR: 89), serão talentos muito procurados, especialmente se você estiver no comando de um clube maior. O empolgante ala do Liverpool, Rio Ngumoha, lidera uma série de talentos de 17 anos em nossa lista, com a sensação de Anfield possuindo uma classificação potencial de 88.

    Outros talentos intrigantes nessa coorte de 17 anos incluem o jovem Lennart Karl, do Bayern de Munique (PRL 86), o meio-campista central Ayyoub Bouaddi, do Lille (PR: 86), e o CAM grego Konstantinos Karetsas, do Genk (PR: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Os melhores jovens defensores do EA Sports FC 26: zagueiros, laterais esquerdos e laterais direitos promissores

    JogadorClubeIdadePOSCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20CB8289
    Jorrel HatoChelsea19LB7889
    Pau CubarsiBarcelona18CB8288
    Givairo ReadFeyenoord19RB7588
    Finn JeltschStuttgart19CB7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LB7887
    Luka VuskovicHamburgo18Zagueiro7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20CB7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20CB7486
    Leny YoroManchester United19CB7886
    Joaquin SeysClub Brugge20RB7386
    Joane GadouRB Salzburgo18CB6685
    YarekPSV20CB7385
    Pau NavarroVillarreal20CB7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20Zagueiro7085
    Diego LeonManchester United18LB6485
    Martim FernandesPorto19Lateral direito7585
    Josh AcheampongChelsea19Lateral direito7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18CB6985
    Ayden HeavenManchester United18CB6984

    Os dois melhores jovens zagueiros centrais do EA Sports FC 26 jogam pela Espanha, mas em lados opostos do Clásico. Dean Huijsen (PR: 89), do Real Madrid, e Pau Cubarsi (PR: 88), do Barcelona, parecem destinados a formar a base defensiva da La Roja nos próximos anos. O jovem alemão Finn Jeltsch e o zagueiro central croata Jusko Vuskovic não ficam muito atrás, com uma classificação potencial de 87 cada um.

    Jorrel Hato, do Chelsea, é o melhor lateral-esquerdo jovem do jogo, enquanto o melhor lateral-direito jovem é Givairo Read, que joga pelo Feyenoord. O Manchester United deve estar bem preparado para o futuro, com Leny Yoro, Diego Leon e Ayden Heaven entre os jovens talentos defensivos mais promissores do jogo.

  • Os melhores goleiros jovens do EA Sports FC 25: Goleiros prodígios

    JogadorClubeIdadePOSCRPR
    Guillaume RestesToulouse20GK7886
    Matthieu EpoloStandard Liege20GK7385
    Dennis SeimenPaderborn19GK6684
    Mike PendersEstrasburgo20GK7384
    Lucca BrughmansGenk17GK5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Mönchengladbach19GK6782
    Robin RisserLens20GK7282
    Ewen JaouenReims19GK6882
    Mathys NifloreDunkerque18GK6381
    Joeri HeerkensAjax19GK6480

    Embora esteja chegando ao fim da carreira como jovem promessa, Guillaume Restes continua sendo o melhor goleiro jovem do futebol. No entanto, o potencial do goleiro do Toulouse caiu de 88 para 86 no EA Sports FC 26. Matthieu Epolo tem um potencial semelhante (PR: 85), enquanto o goleiro alemão Dennis Seimen ainda está entre os melhores goleiros jovens do mundo.

    A França parece ser um terreno fértil para talentos na posição de goleiro, com nomes como Robin Risser, Ewen Jaouen e Mathys Niflore atuando no país.

  • Listas históricas dos melhores jogadores jovens na EA Sports FC e FIFA

0