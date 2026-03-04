EA Sports FC 26: os melhores jovens jogadores: atacantes, meio-campistas, defensores e goleiros com maior potencial no Modo Carreira

Se você está começando um novo jogo no Modo Carreira doEA Sports FC 26, basta ter um olho no futuro, o que significa contratar os melhores jogadores jovens disponíveis. Seja você um grande clube buscando garantir o talento do próximo Lionel Messi ou um time menor buscando lucrar servindo como trampolim, comprar jogadores jovens de alto potencial é um aspecto fundamental do jogo.

Aqui, a GOAL traz para você os melhores jovens jogadores para contratar em todas as posições — de atacantes e meio-campistas a zagueiros e goleiros — para ajudá-lo a começar com o pé direito no Modo Carreira.

CHAVE:POS = Posição | CR = Classificação atual | PR = Classificação potencial

Fique mais perto do jogo com o aplicativo EA SPORTS

O aplicativo EA SPORTS é o melhor companheiro móvel, preenchendo a lacuna entre o futebol do mundo real e seus jogos favoritos. Baixe-o agora para acessar um feed personalizado de placares ao vivo, análises de especialistas e recompensas exclusivas.

Por que baixar o aplicativo?

Cobertura em tempo real: obtenha resultados e estatísticas ao vivo em tempo real das maiores ligas do mundo.

Informações premium: acesse jornalismo especializado e análises táticas por meio da integração com o The Athletic.

Jogo interativo: teste seus conhecimentos com curiosidades diárias, enquetes com fãs e previsões de partidas.

Recompensas exclusivas: desbloqueie conteúdo exclusivo no jogo e recompensas da EA SPORTS apenas por permanecer ativo.

Visuais 3D das partidas: veja a ação de todos os ângulos com a tecnologia avançada “Virtual Play-by-Play”.

Leitura essencial sobre o FC 26