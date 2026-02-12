“Sim, senhor, eu sei dançar” – Letra da canção comemorativa da Escócia e por que ela se tornou um hino

A Escócia voltou a um grande torneio pela primeira vez em mais de 20 anos ao garantir sua vaga na Euro 2020, e a Tartan Army rapidamente adotou um hino não oficial.

Quando David Marshall defendeu o pênalti de Aleksandar Mitrovic, abrindo caminho para o Campeonato Europeu, uma nação explodiu em um coro de “Yes Sir, I Can Boogie”. O próprio Marshall ganhou sua própria música em homenagem, mas o sucesso disco de Baccara de 1977 é o que terá mais destaque no Hampden Park e em outros lugares nos próximos anos.

Portanto, caso você esteja revisando a letra antes da Copa do Mundo de 2026 ou simplesmente esteja curioso para saber do que se trata, a GOAL traz todos os detalhes do novo hino não oficial da Escócia.

Letra de “Yes Sir, I Can Boogie”

Senhor

Seus olhos estão cheios de hesitação

Isso me faz pensar

Se você sabe o que está procurando

Hum, querida

Eu quero manter minha reputação

Eu sou uma sensação

Experimente uma vez e você vai implorar por mais

Ooooh!

Sim, senhor, eu sei dançar

Mas preciso de uma música específica

Eu posso dançar boogie, boogie-boogie* a noite toda!

Sim, senhor, eu sei dançar boogie Se você ficar, não vai se arrepender

Eu posso dançar boogie, boogie-boogie a noite toda!

Não, senhor,

não estou com muita vontade de conversar

Não, nem de caminhar

Quer saber se eu sei dançar...

Sim, senhor,

Já lhe disse no primeiro verso

E no refrão

Mas vou lhe dar mais uma chance...

Ooooh!

Sim, senhor, eu sei dançar

Mas preciso de uma certa música

Eu posso dançar boogie, boogie-boogie a noite toda!

Sim, senhor, eu sei dançar boogie Se você ficar, não vai se arrepender

Eu posso dançar, dançar a noite toda!

Ooooh!

Sim, senhor, eu posso dançar

Mas preciso de uma certa música

Eu posso dançar, dançar a noite toda!

Sim, senhor, eu posso dançar Se você ficar, não vai se arrepender

Eu posso dançar, dançar a noite toda!

Ooooh!

Sim, senhor, eu posso dançar

Mas preciso de uma certa música

Eu posso dançar, dançar a noite toda!

Sim, senhor, eu posso dançar Se você ficar, não vai se arrepender

Eu posso dançar, dançar a noite toda!

Ooooh!

Sim, senhor, eu sei dançar

Mas preciso de uma música específica

Eu posso dançar boogie, boogie-boogie a noite toda!

Sim, senhor, eu posso dançar Se você ficar, não vai se arrepender

Eu posso dançar boogie, boogie-boogie a noite toda!

*às vezes cantado como “boogie-woogie”

Por que os torcedores da Escócia cantam “Yes Sir, I Can Boogie”?

A adoção de “Yes Sir, I Can Boogie” surgiu originalmente como uma homenagem ao zagueiro do Aberdeen, Andrew Considine, depois que ele participou de um vídeo engraçado da música em sua despedida de solteiro.

Considine fazia parte da seleção da Escócia que se classificou para a Euro 2020 e a música rapidamente se tornou um sucesso no vestiário antes que um vídeo dos jogadores comemorando ao som dela se tornasse viral.

O ícone do Dons estava no meio da música e da dança, ao lado de Scott McTominay, Andrew Robertson e Kieran Tierney. Infelizmente, John McGinn e Ryan Christie perderam o “boogie” para se submeterem a um teste antidoping exigido pela UEFA.

Os fãs abraçaram a música cativante e os canais oficiais da Escócia nas redes sociais até promoveram uma playlist no Spotify com a música para os torcedores antes dos jogos.

Quem são as Baccara?

Baccara é o nome da dupla espanhola formada por Mayte Mateos e Maria Mendiola, que cantou o sucesso de 1977 “Yes Sir, I Can Boogie”.

A banda lançou quatro álbuns de estúdio, incluindo o álbum de estreia homônimo e os álbuns seguintes, Light My Fire, Colours e Bad Boys.

Yes Sir, I Can Boogie é, sem dúvida, o seu maior sucesso, alcançando o primeiro lugar nas paradas de singles em vários países, incluindo o Reino Unido, Irlanda, Alemanha Ocidental e Holanda.

Qual é o hino oficial do futebol da Escócia?

Flower of Scotland é o nome do hino oficial do futebol da Escócia. Foi escrito pelo músico folk Roy Williamson, que atuava na banda The Corries.

A música, também usada pela seleção escocesa de rúgbi, é tocada antes dos jogos internacionais, como é costume, e ocasionalmente uma versão é apresentada durante a partida.

Embora o hino oficial da Escócia continue sendo o do Reino Unido — God Save the King —, Flower of Scotland tornou-se um hino de fato.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Leia mais sobre Flower of Scotland

