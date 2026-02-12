FA Cup 2025-26: Sorteio, jogos, resultados e guia para cada rodada

A FA Cup está de volta para sua 145ª edição em 2025-26, com os maiores times da Inglaterra (além de alguns do País de Gales) disputando um dos troféus mais prestigiados do mundo do futebol.
Com clubes de todos os níveis da pirâmide do futebol, a FA Cup frequentemente oferece aos times menores a chance de um grande dia contra um gigante do esporte e — sussurre isso — a possibilidade de uma “vitória sobre um gigante”. O Crystal Palace era o atual campeão, mas foi derrotado pelo Macclesfield FC, time que não pertence à liga, na terceira rodada, enquanto times como Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e um elenco ambicioso de aspirantes à Premier League irão persegui-los até o fim.
O sorteio e os jogos da temporada 2025-26 da FA Cup são aguardados ansiosamente pelos fãs. Para aqueles que desejam apostar em seus times favoritos, uma plataforma fácil de usar é fundamental. Considere utilizar a versãomóvel antiga do Bet9ja para uma experiência de aposta simples que não compromete a funcionalidade.
Aqui, a GOAL traz todos os detalhes sobre a FA Cup 2025-26, rodada por rodada, incluindo sorteios, jogos, resultados e informações sobre transmissão televisiva.
Sorteio, jogos e resultados da quarta rodada da FA Cup 2025-26
O sorteio ocorreu na segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Entre os jogos de destaque estão o confronto entre Wrexham e Ipswich Town, enquanto o Manchester City renova o encontro com seu rival local, o Salford City. No Reino Unido, os jogos serão transmitidos ao vivo pela BBC e pela TNT Sports. Nos EUA, os jogos podem ser assistidos pela rede ESPN.
|Data
|Partida
|Canal de TV
|13 de fevereiro
|Wrexham 1 x 0 Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13 de fevereiro
|Hull City 0 x 4 Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14 de fevereiro
|Burton Albion x West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14 de fevereiro
|Southampton x Leicester City
|ESPN+
|14 de fevereiro
|Burnley x Mansfield Town
|ESPN+
|14 de fevereiro
|Norwich City x West Brom
|ESPN+
|14 de fevereiro
|Port Vales x Bristol City
|ESPN+
|14 de fevereiro
|Manchester City x Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14 de fevereiro
|Aston Villa x Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14 de fevereiro
|Liverpool x Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de fevereiro
|Birmingham City x Leeds United
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15 de fevereiro
|Grimsby Town x Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de fevereiro
|Stoke City x Fulham
|discovery+, ESPN+
|15 de fevereiro
|Arsenal x Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de fevereiro
|Oxford United x Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16 de fevereiro
|Macclesfield x Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
Sorteio, jogos e resultados da terceira rodada da FA Cup 2025-26
O sorteio da terceira rodada da FA Cup foi realizado na segunda-feira, 8 de dezembro, pouco antes do confronto ao vivo entre Brackley Town e Burton Albion, com jogos a serem disputados entre 9 e 12 de janeiro.
|Data
|Partida
|Canal de TV
|9 de janeiro
|Port Vale 1 x 0 Fleetwood Town
|Discovery+, ESPN+
|9 de janeiro
|Preston North End 0 x 1 Wigan
|Discovery+, ESPN+
|9 de janeiro
|Wrexham 3 x 3 Nottingham Forest (Wrexham vence por 4 x 3 nos pênaltis)
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|9 de janeiro
|MK Dons 1 x 1 Oxford United (Oxford vence por 4 x 3 nos pênaltis)
|Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Wolves 6 x 1 Shrewsbury Town
|Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Everton 1 x 1 Sunderland (Sunderland vence por 3 x 0 nos pênaltis)
|Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Cheltenham Town 0 x 2 Leicester City
|Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Macclesfield FC 2 x 1 Crystal Palace
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Doncaster Rovers 2 x 3 Southampton
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10 de janeiro
|Ipswich Town 2 x 1 Blackpool
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10 de janeiro
|Manchester City 10 x 1 Exeter City
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10 de janeiro
|Sheffield Wednesday 0 x 2 Brentford
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10 de janeiro
|Fulham 3 x 1 Middlesbrough
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10 de janeiro
|Burnley 5 x 1 Millwall
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10 de janeiro
|Boreham Wood 0 x 5 Burton Albion
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10 de janeiro
|Newcastle United 3 x 3 Bournemouth (Newcastle venceu por 7 x 6 nos pênaltis)
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10
|Stoke City 1 x 0 Coventry City
|Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
|10 de janeiro
|Tottenham 1 x 2 Aston Villa
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Grimsby Town 3 x 2 Weston Super Mare
|Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Cambridge United 2 x 3 Birmingham City
|Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Bristol City 5 x 1 Watford
|Discovery+, ESPN+
|10 de janeiro
|Charlton Athletic 1 x 5 Chelsea
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|11 de janeiro
|Derby County 1 x 3 Leeds United
|TNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
|11 de janeiro
|Portsmouth 1 x 4 Arsenal
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|11 de janeiro
|West Ham 2 x 1 QPR (prorrogação)
|Discovery+, ESPN+
|11 de janeiro
|Norwich City 5 x 1 Walsall
|Discovery+, ESPN+
|11 de janeiro
|Swansea City 2 x 2 West Brom (West Brom vence por 6 x 5 nos pênaltis)
|Discovery+, ESPN+
|11 de janeiro
|Hull City 0 x 0 Blackburn Rovers (Hull vence por 4 x 3 nos pênaltis)
|Discovery+, ESPN+
|11 de janeiro
|Sheffield United 3 x 4 Mansfield Town
|Discovery+, ESPN+
|11 de janeiro
|Manchester United 1 x 2 Brighton
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|12 de janeiro
|Liverpool 4 x 1 Barnsley
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|20 de janeiro
|Salford City 3 x 2 Swindon Town
|ESPN+
Sorteio, jogos e resultados da segunda rodada da FA Cup 2025-26
O sorteio da segunda rodada da FA Cup 2025-26 foi realizado na segunda-feira, 3 de novembro de 2025, com jogos marcados para serem disputados entre 5 e 8 de dezembro.
|Data
|Partida
|Canal de TV
|5 de dezembro
|Salford City 4 x 0 Leyton Orient
|TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
|6 de dezembro
|Accrington Stanley 2 x 2 (AET+P 3 x 1) Mansfield Town
|Apenas destaques
|6
|Chelmsford City 0 x 2 Weston-super-Mare
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Cheltenham Town 6 x 2 Buxton
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Exeter City 4 x 0 Wycombe Wanderers
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Peterborough 0 x 1 Barnsley
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Fleetwood Town 2 x 2 (AET+P 4 x 2) Luton Town
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Grimsby Town 4-0 Wealdstone
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Milton Keynes Dons 3 x 1 Oldham Athletic
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Peterborough United 0 x 1 Barnsley
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Port Vale 1 x 0 Bristol Rovers
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Stockport County 0 x 0 (AET+P 5 x 4) Cambridge United
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Wigan Athletic 2 x 2 (AET+P 4 x 3) Barrow
|Apenas destaques
|6 de dezembro
|Sutton United 1 x 2 Shrewsbury Town
|BBC Two, iPlayer e TNT Sports 2 / ESPN Select
|6 de dezembro
|Chesterfield 1 x 2 Doncaster Rovers
|TNT Sports 1 e discovery+ / ESPN Select
|7 de dezembro
|Slough Town 1 x 3 Macclesfield
|TNT Sports 2 e discovery+ / ESPN Select
|7 de dezembro
|Boreham Wood 3 x 0 Newport County
|BBC Two, iPlayer e TNT Sports 1 / ESPN Select
|7 de dezembro
|Gateshead 0 x 2 Walsall
|TNT Sports 2 e discovery+ / ESPN Select
|7 de dezembro
|Blackpool 4 x 1 Carlisle United
|TNT Sports 1 e discovery+ / ESPN Select
|8 de dezembro
|Brackley Town 1 x 3 Burton Albion
|TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select
Sorteio, jogos e resultados da primeira rodada da FA Cup 2025-26
Os jogos da primeira rodada da FA Cup 2025-26 foram disputados entre 31 de outubro e 3 de novembro de 2025. O sorteio ocorreu na segunda-feira, 13 de outubro de 2025.
|Data
|Partida
|Canal de TV
|31 de outubro
|Luton Town 4 x 3 Forest Green Rovers
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|1º de novembro
|Chelmsford City 4 x 1 Braintree Town
|TNT Sports 1 e 3 / ESPN Select
|1 de novembro
|Weston Super Mare 2 x 1 (na prorrogação) Aldershot Town
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Salford City 1-1 (4-2 nos pênaltis) Lincoln City
|Apenas destaques
|1
|Colchester United 2 x 3 MK Dons
|Apenas destaques
|1
|Tranmere Rovers 1 x 3 Stockport County
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Wigan Athletic 1 x 1 (5 x 3 nos pênaltis) Hemel Hempsted Town
|Apenas destaques
|1
|Newport County 2 x 2 (4 x 3 nos pênaltis) Gillingham
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Cheltenham Town 1 x 0 Bradford City
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Barnsley 3 x 2 York City
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Reading 2-3 (AET) Carlisle United
|Apenas destaques
|1
|Bromley 1-2 Bristol Rovers
|Apenas destaques
|1
|Peterborough United 1 x 0 Cardiff City
|Apenas destaques
|1
|Oldham Athletic 3 x 1 Northampton Town
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Crewe Alexandra 1 x 2 Doncaster Rovers
|Apenas destaques
|1
|Stevenage 0 x 1 Chesterfield
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Boreham Wood 3 x 0 Crawley Town
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Sutton United 2 x 1 AFC Telford United
|Apenas destaques
|1
|Bolton Wanderers 2 x 1 Huddersfield Town
|Apenas destaques
|1º de novembro
|Spennymoor Town 0 x 2 Barrow
|Apenas destaques
|1
|Wycombe Wanderers 2 x 0 Plymouth Argyle
|Apenas destaques
|1 de novembro
|FC Halifax Town 0 x 2 Exeter City
|Apenas destaques
|1º de novembro
|Slough Town 2 x 1 Altrincham
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Wealdstone 1 x 0 Southend United
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Rotherham United 1-2 (AET) Swindon Town
|Apenas destaques
|1
|Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Buxton 2 x 1 (na prorrogação) Chatham Town
|Apenas destaques
|1
|Burton Albion 6 x 0 St Albans City
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Blackpool 1 x 0 Scunthorpe United
|Apenas destaques
|1
|Cambridge United 3 x 0 Chester
|Apenas destaques
|1 de novembro
|AFC Wimbledon 0 x 2 Gateshead
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Mansfield Town 3 x 2 Harrogate Town
|Apenas destaques
|1
|Macclesfield 6 x 3 AFC Totton
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Fleetwood Town 2 x 1 Barnet
|Apenas destaques
|1 de novembro
|Brackley Town 2 x 2 (4 x 3 nos pênaltis) Notts County
|BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
|2 de novembro
|South Shields 1-3 Shrewsbury Town
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|2 de novembro
|Eastleigh 0 x 3 Walsall
|BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
|2 de novembro
|Port Vale 5 x 1 Maldon & Tiptree
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|2 de novembro
|Gainsborough Trinity 1 x 2 (na prorrogação) Accrington Stanley
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|3 de novembro
|Tamworth 0-1 Leyton Orient
|TNT Sports 1 / ESPN Select
Canais de TV e transmissões da FA Cup 2025-26
|País
|Canal de TV
|Reino Unido
|TNT Sports, discovery+, BBC
|Estados Unidos
|ESPN
Reino Unido
A TNT Sports, a discovery+ e a BBC são as emissoras parceiras da FA Cup no Reino Unido para a temporada 2025-26. A TNT Sports transmitirá jogos selecionados da primeira e segunda rodadas, além de todos os jogos da terceira rodada em diante, exceto aqueles que começarem durante o blackout das 15h de sábado. A BBC, por sua vez, transmitirá 14 jogos ao vivo, compartilhando com a TNT Sports. Ela terá dois jogos por rodada até as quartas de final, inclusive. Também transmitirá uma semifinal e a final.
Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os jogos da FA Cup poderão ser assistidos e transmitidos ao vivo pela ESPN e seus canais de rede, incluindo o ESPN Select.
Datas das rodadas da FA Cup 2025-26
As rodadas de qualificação da FA Cup aconteceram a partir de agosto de 2025, com a primeira rodada propriamente dita, como é conhecida, começando no final de outubro e início de novembro. Quarenta e oito times da EFL — 24 da League One e 24 da League Two — entram nesta fase.
As equipes da Premier League e da Championship entram a partir da terceira rodada, que está programada para acontecer no início de janeiro de 2026. Você pode ver a divisão das datas das rodadas, bem como as equipes participantes e o número de jogos abaixo.
|Rodada
|Data principal
|Equipes participantes
|Número de jogos
|Primeira rodada
|1º de novembro de 2025
|24 equipes da Primeira Divisão + 24 equipes da Segunda Divisão
|40
|Segunda rodada
|6 de dezembro de 2025
|Nenhuma
|20
|Terceira rodada
|10 de janeiro de 2026
|20 equipes da Premier League + 24 equipes da Championship
|32
|Quarta rodada
|14 de fevereiro de 2026
|Nenhuma
|16
|Quinta rodada
|7 de março de 2026
|Nenhuma
|8
|Quartas de final
|4 de abril de 2026
|Nenhum
|4
|Semifinais
|25 de abril de 2026
|Nenhuma
|2
|Final
|16 de maio de 2026
|Nenhum
|1
Qual é o prêmio em dinheiro da FA Cup 2025-26?
O prêmio em dinheiro da FA Cup varia de acordo com a rodada, com os vencedores da primeira rodada recebendo £ 45.000 (R$ 240 mil) cada, enquanto os perdedores recebem £ 15.000 (R$ 80 mil) cada. Os prêmios aumentam significativamente à medida que as rodadas avançam, mas o mesmo ocorre com as apostas, sem prêmio em dinheiro para os perdedores na quarta rodada, quinta rodada e quartas de final. Como um jogo independente, a final vale £ 2 milhões (US$ 2,6 milhões) para os vencedores, enquanto os segundos colocados levam para casa £ 1 milhão (US$ 1,3 milhão).
Se uma equipe entrar na competição na primeira rodada e vencer a FA Cup, ela acumulará pouco mais de £ 4 milhões (US$ 5,3 milhões) em prêmios em dinheiro. O maior prêmio em dinheiro que uma equipe da Premier League, entrando na terceira rodada, pode acumular na FA Cup é de £ 3,9 milhões (US$ 5,2 milhões).
|Rodada
|Prêmio do vencedor
|Prêmio do perdedor
|Primeira rodada
|£ 45.000
|£ 15.000
|Segunda rodada
|£ 75.000
|£ 20.000
|Terceira rodada
|£ 115.000
|£ 25.000
|Quarta rodada
|£ 120.000
|Nenhuma
|Quinta rodada
|£ 225.000
|Nenhuma
|Quartas de final
|£ 450.000
|Nenhuma
|Semifinal
|£1.000.000
|£ 500.000
|Final
|£ 2.000.000
|£ 1.000.000