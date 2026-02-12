Goal.com
FA Cup 2025-26: Sorteio, jogos, resultados e guia para cada rodada

O guia completo da FA Cup 2025-26, dividido por rodadas, incluindo onde assistir aos jogos e muito mais.

A FA Cup está de volta para sua 145ª edição em 2025-26, com os maiores times da Inglaterra (além de alguns do País de Gales) disputando um dos troféus mais prestigiados do mundo do futebol.

Com clubes de todos os níveis da pirâmide do futebol, a FA Cup frequentemente oferece aos times menores a chance de um grande dia contra um gigante do esporte e — sussurre isso — a possibilidade de uma “vitória sobre um gigante”. O Crystal Palace era o atual campeão, mas foi derrotado pelo Macclesfield FC, time que não pertence à liga, na terceira rodada, enquanto times como Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e um elenco ambicioso de aspirantes à Premier League irão persegui-los até o fim.

Aqui, a GOAL traz todos os detalhes sobre a FA Cup 2025-26, rodada por rodada, incluindo sorteios, jogos, resultados e informações sobre transmissão televisiva.

Sorteio, jogos e resultados da quarta rodada da FA Cup 2025-26

O sorteio ocorreu na segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Entre os jogos de destaque estão o confronto entre Wrexham e Ipswich Town, enquanto o Manchester City renova o encontro com seu rival local, o Salford City. No Reino Unido, os jogos serão transmitidos ao vivo pela BBC e pela TNT Sports. Nos EUA, os jogos podem ser assistidos pela rede ESPN.

DataPartidaCanal de TV
13 de fevereiroWrexham 1 x 0 Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13 de fevereiroHull City 0 x 4 ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14 de fevereiroBurton Albion x West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14 de fevereiroSouthampton x Leicester CityESPN+
14 de fevereiroBurnley x Mansfield TownESPN+
14 de fevereiroNorwich City x West BromESPN+
14 de fevereiroPort Vales x Bristol CityESPN+
14 de fevereiroManchester City x Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14 de fevereiroAston Villa x Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14 de fevereiroLiverpool x BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de fevereiroBirmingham City x Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15 de fevereiroGrimsby Town x WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de fevereiroStoke City x Fulhamdiscovery+, ESPN+
15 de fevereiroArsenal x Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de fevereiroOxford United x Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16 de fevereiroMacclesfield x BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

Sorteio, jogos e resultados da terceira rodada da FA Cup 2025-26

O sorteio da terceira rodada da FA Cup foi realizado na segunda-feira, 8 de dezembro, pouco antes do confronto ao vivo entre Brackley Town e Burton Albion, com jogos a serem disputados entre 9 e 12 de janeiro.

DataPartidaCanal de TV
9 de janeiroPort Vale 1 x 0 Fleetwood TownDiscovery+, ESPN+
9 de janeiroPreston North End 0 x 1 WiganDiscovery+, ESPN+
9 de janeiroWrexham 3 x 3 Nottingham Forest (Wrexham vence por 4 x 3 nos pênaltis)TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
9 de janeiroMK Dons 1 x 1 Oxford United (Oxford vence por 4 x 3 nos pênaltis)Discovery+, ESPN+
10 de janeiroWolves 6 x 1 Shrewsbury TownDiscovery+, ESPN+
10 de janeiroEverton 1 x 1 Sunderland (Sunderland vence por 3 x 0 nos pênaltis)Discovery+, ESPN+
10 de janeiroCheltenham Town 0 x 2 Leicester CityDiscovery+, ESPN+
10 de janeiroMacclesfield FC 2 x 1 Crystal PalaceBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10 de janeiroDoncaster Rovers 2 x 3 SouthamptonApenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10 de janeiroIpswich Town 2 x 1 BlackpoolApenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10 de janeiroManchester City 10 x 1 Exeter CityApenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10 de janeiroSheffield Wednesday 0 x 2 BrentfordApenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10 de janeiroFulham 3 x 1 MiddlesbroughApenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10 de janeiroBurnley 5 x 1 MillwallApenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10 de janeiroBoreham Wood 0 x 5 Burton AlbionApenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10 de janeiroNewcastle United 3 x 3 Bournemouth (Newcastle venceu por 7 x 6 nos pênaltis)Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10Stoke City 1 x 0 Coventry CityApenas destaques (Reino Unido), ESPN+
10 de janeiroTottenham 1 x 2 Aston VillaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10 de janeiroGrimsby Town 3 x 2 Weston Super MareDiscovery+, ESPN+
10 de janeiroCambridge United 2 x 3 Birmingham CityDiscovery+, ESPN+
10 de janeiroBristol City 5 x 1 WatfordDiscovery+, ESPN+
10 de janeiroCharlton Athletic 1 x 5 ChelseaTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 de janeiroDerby County 1 x 3 Leeds UnitedTNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
11 de janeiroPortsmouth 1 x 4 ArsenalTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 de janeiroWest Ham 2 x 1 QPR (prorrogação)Discovery+, ESPN+
11 de janeiroNorwich City 5 x 1 WalsallDiscovery+, ESPN+
11 de janeiroSwansea City 2 x 2 West Brom (West Brom vence por 6 x 5 nos pênaltis)Discovery+, ESPN+
11 de janeiroHull City 0 x 0 Blackburn Rovers (Hull vence por 4 x 3 nos pênaltis)Discovery+, ESPN+
11 de janeiroSheffield United 3 x 4 Mansfield TownDiscovery+, ESPN+
11 de janeiroManchester United 1 x 2 BrightonTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
12 de janeiroLiverpool 4 x 1 BarnsleyTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
20 de janeiroSalford City 3 x 2 Swindon TownESPN+

Sorteio, jogos e resultados da segunda rodada da FA Cup 2025-26

O sorteio da segunda rodada da FA Cup 2025-26 foi realizado na segunda-feira, 3 de novembro de 2025, com jogos marcados para serem disputados entre 5 e 8 de dezembro.

DataPartidaCanal de TV
5 de dezembroSalford City 4 x 0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
6 de dezembroAccrington Stanley 2 x 2 (AET+P 3 x 1) Mansfield Town Apenas destaques
6Chelmsford City 0 x 2 Weston-super-Mare Apenas destaques
6 de dezembroCheltenham Town 6 x 2 Buxton Apenas destaques
6 de dezembroExeter City 4 x 0 Wycombe Wanderers Apenas destaques
6 de dezembroPeterborough 0 x 1 Barnsley Apenas destaques
6 de dezembroFleetwood Town 2 x 2 (AET+P 4 x 2) Luton Town Apenas destaques
6 de dezembroGrimsby Town 4-0 Wealdstone Apenas destaques
6 de dezembroMilton Keynes Dons 3 x 1 Oldham Athletic Apenas destaques
6 de dezembroPeterborough United 0 x 1 Barnsley Apenas destaques
6 de dezembroPort Vale 1 x 0 Bristol Rovers Apenas destaques
6 de dezembroStockport County 0 x 0 (AET+P 5 x 4) Cambridge United Apenas destaques
6 de dezembroSwindon Town 4-0 Bolton Wanderers Apenas destaques
6 de dezembroWigan Athletic 2 x 2 (AET+P 4 x 3) Barrow Apenas destaques
6 de dezembroSutton United 1 x 2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer e TNT Sports 2 / ESPN Select
6 de dezembroChesterfield 1 x 2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 e discovery+ / ESPN Select
7 de dezembroSlough Town 1 x 3 Macclesfield TNT Sports 2 e discovery+ / ESPN Select
7 de dezembroBoreham Wood 3 x 0 Newport County BBC Two, iPlayer e TNT Sports 1 / ESPN Select
7 de dezembroGateshead 0 x 2 Walsall TNT Sports 2 e discovery+ / ESPN Select
7 de dezembroBlackpool 4 x 1 Carlisle United TNT Sports 1 e discovery+ / ESPN Select
8 de dezembroBrackley Town 1 x 3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

Sorteio, jogos e resultados da primeira rodada da FA Cup 2025-26

Os jogos da primeira rodada da FA Cup 2025-26 foram disputados entre 31 de outubro e 3 de novembro de 2025. O sorteio ocorreu na segunda-feira, 13 de outubro de 2025.

DataPartidaCanal de TV
31 de outubroLuton Town 4 x 3 Forest Green RoversTNT Sports 1 / ESPN Select
1º de novembroChelmsford City 4 x 1 Braintree TownTNT Sports 1 e 3 / ESPN Select
1 de novembroWeston Super Mare 2 x 1 (na prorrogação) Aldershot TownApenas destaques
1 de novembroSalford City 1-1 (4-2 nos pênaltis) Lincoln CityApenas destaques
1Colchester United 2 x 3 MK DonsApenas destaques
1Tranmere Rovers 1 x 3 Stockport CountyApenas destaques
1 de novembroWigan Athletic 1 x 1 (5 x 3 nos pênaltis) Hemel Hempsted TownApenas destaques
1Newport County 2 x 2 (4 x 3 nos pênaltis) GillinghamApenas destaques
1 de novembroCheltenham Town 1 x 0 Bradford CityApenas destaques
1 de novembroBarnsley 3 x 2 York CityApenas destaques
1 de novembroReading 2-3 (AET) Carlisle UnitedApenas destaques
1Bromley 1-2 Bristol RoversApenas destaques
1Peterborough United 1 x 0 Cardiff CityApenas destaques
1Oldham Athletic 3 x 1 Northampton TownApenas destaques
1 de novembroCrewe Alexandra 1 x 2 Doncaster RoversApenas destaques
1Stevenage 0 x 1 ChesterfieldApenas destaques
1 de novembroBoreham Wood 3 x 0 Crawley TownApenas destaques
1 de novembroSutton United 2 x 1 AFC Telford UnitedApenas destaques
1Bolton Wanderers 2 x 1 Huddersfield TownApenas destaques
1º de novembroSpennymoor Town 0 x 2 BarrowApenas destaques
1Wycombe Wanderers 2 x 0 Plymouth ArgyleApenas destaques
1 de novembroFC Halifax Town 0 x 2 Exeter CityApenas destaques
1º de novembroSlough Town 2 x 1 AltrinchamApenas destaques
1 de novembroWealdstone 1 x 0 Southend UnitedApenas destaques
1 de novembroRotherham United 1-2 (AET) Swindon TownApenas destaques
1Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet UnitedApenas destaques
1 de novembroBuxton 2 x 1 (na prorrogação) Chatham TownApenas destaques
1Burton Albion 6 x 0 St Albans CityApenas destaques
1 de novembroBlackpool 1 x 0 Scunthorpe UnitedApenas destaques
1Cambridge United 3 x 0 ChesterApenas destaques
1 de novembroAFC Wimbledon 0 x 2 GatesheadApenas destaques
1 de novembroMansfield Town 3 x 2 Harrogate TownApenas destaques
1Macclesfield 6 x 3 AFC TottonApenas destaques
1 de novembroFleetwood Town 2 x 1 BarnetApenas destaques
1 de novembroBrackley Town 2 x 2 (4 x 3 nos pênaltis) Notts CountyBBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
2 de novembroSouth Shields 1-3 Shrewsbury TownTNT Sports 1 / ESPN Select
2 de novembroEastleigh 0 x 3 WalsallBBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
2 de novembroPort Vale 5 x 1 Maldon & TiptreeTNT Sports 1 / ESPN Select
2 de novembroGainsborough Trinity 1 x 2 (na prorrogação) Accrington StanleyTNT Sports 1 / ESPN Select
3 de novembro Tamworth 0-1 Leyton OrientTNT Sports 1 / ESPN Select

Canais de TV e transmissões da FA Cup 2025-26

PaísCanal de TV
Reino UnidoTNT Sports, discovery+, BBC
Estados UnidosESPN

Reino Unido

A TNT Sports, a discovery+ e a BBC são as emissoras parceiras da FA Cup no Reino Unido para a temporada 2025-26. A TNT Sports transmitirá jogos selecionados da primeira e segunda rodadas, além de todos os jogos da terceira rodada em diante, exceto aqueles que começarem durante o blackout das 15h de sábado. A BBC, por sua vez, transmitirá 14 jogos ao vivo, compartilhando com a TNT Sports. Ela terá dois jogos por rodada até as quartas de final, inclusive. Também transmitirá uma semifinal e a final.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, os jogos da FA Cup poderão ser assistidos e transmitidos ao vivo pela ESPN e seus canais de rede, incluindo o ESPN Select.

Datas das rodadas da FA Cup 2025-26

As rodadas de qualificação da FA Cup aconteceram a partir de agosto de 2025, com a primeira rodada propriamente dita, como é conhecida, começando no final de outubro e início de novembro. Quarenta e oito times da EFL — 24 da League One e 24 da League Two — entram nesta fase.

As equipes da Premier League e da Championship entram a partir da terceira rodada, que está programada para acontecer no início de janeiro de 2026. Você pode ver a divisão das datas das rodadas, bem como as equipes participantes e o número de jogos abaixo.

RodadaData principalEquipes participantesNúmero de jogos
Primeira rodada1º de novembro de 202524 equipes da Primeira Divisão + 24 equipes da Segunda Divisão40
Segunda rodada6 de dezembro de 2025Nenhuma20
Terceira rodada10 de janeiro de 202620 equipes da Premier League + 24 equipes da Championship32
Quarta rodada14 de fevereiro de 2026Nenhuma16
Quinta rodada7 de março de 2026Nenhuma8
Quartas de final4 de abril de 2026Nenhum4
Semifinais25 de abril de 2026Nenhuma2
Final16 de maio de 2026Nenhum1

Qual é o prêmio em dinheiro da FA Cup 2025-26?

O prêmio em dinheiro da FA Cup varia de acordo com a rodada, com os vencedores da primeira rodada recebendo £ 45.000 (R$ 240 mil) cada, enquanto os perdedores recebem £ 15.000 (R$ 80 mil) cada. Os prêmios aumentam significativamente à medida que as rodadas avançam, mas o mesmo ocorre com as apostas, sem prêmio em dinheiro para os perdedores na quarta rodada, quinta rodada e quartas de final. Como um jogo independente, a final vale £ 2 milhões (US$ 2,6 milhões) para os vencedores, enquanto os segundos colocados levam para casa £ 1 milhão (US$ 1,3 milhão).

Se uma equipe entrar na competição na primeira rodada e vencer a FA Cup, ela acumulará pouco mais de £ 4 milhões (US$ 5,3 milhões) em prêmios em dinheiro. O maior prêmio em dinheiro que uma equipe da Premier League, entrando na terceira rodada, pode acumular na FA Cup é de £ 3,9 milhões (US$ 5,2 milhões).

RodadaPrêmio do vencedorPrêmio do perdedor
Primeira rodada£ 45.000£ 15.000
Segunda rodada£ 75.000£ 20.000
Terceira rodada£ 115.000£ 25.000
Quarta rodada£ 120.000Nenhuma
Quinta rodada£ 225.000Nenhuma
Quartas de final£ 450.000Nenhuma
Semifinal£1.000.000£ 500.000
Final£ 2.000.000£ 1.000.000
