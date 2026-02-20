Goal.com
Datas importantes da MLS: programação, calendário e informações sobre transmissão televisiva da temporada 2026 da Major League Soccer

Se você está curioso sobre as principais datas da próxima temporada da Major League Soccer, a GOAL tem tudo o que você precisa saber, além de mais informações sobre como assistir aos jogos na TV.

A MLS está de volta em 2026 e os fãs têm muito o que esperar, com times como Inter Miami, Los Angeles FC, LA Galaxy, Philadelphia Union e outros disputando a glória.

Alguns dos maiores nomes do futebol estarão em campo nos Estados Unidos e no Canadá nesta temporada, incluindo o vencedor da Copa do Mundo Thomas Muller, o craque sul-coreano Heung-min Son e, é claro, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro Lionel Messi. Como não amar?

Aqui, a GOAL traz para você as datas importantes da próxima temporada da MLS e muito mais.

Datas e programação importantes da MLS 2026

DataEvento
21-22 de março de 2026Fim de semana de abertura da MLS 2026 (MLS está de volta)
4 de abril de 2026Inter Miami inaugura o Freedom Park
25 de maio a 16 de julho de 2026Intervalo da Copa do Mundo de 2026
16 a 17 de julho de 2026Retorno da MLS 2026
29 de julho de 2026Jogo All-Star da MLS 2026
7 de novembro de 2026Dia da decisão
A confirmarPlayoffs da MLS Cup
A confirmarCopa MLS

A temporada 2026 da MLS começa nos dias 21 e 22 de março de 2026 e terá jogos regulares até 25 de maio de 2026, quando as atividades serão interrompidas para a Copa do Mundo.

A ação da MLS está programada para retornar em 16 e 17 de julho de 2026 (pouco antes da final da Copa do Mundo de 2026, em 19 de julho de 2026), com os jogos ocorrendo normalmente até 7 de novembro — também conhecido como Dia da Decisão.

As datas para os playoffs da MLS Cup 2026 e a MLS Cup 2026 ainda não foram confirmadas.

Quando a MLS 2026 será interrompida para a Copa do Mundo?

World Cup trophyGetty Images

  • 25 de maio de 2026 - 16 de julho de 2026 (pausa da MLS para a Copa do Mundo)

Haverá uma pausa de sete semanas na ação para a Copa do Mundo de 2026, começando na segunda-feira, 25 de maio de 2026, e terminando em 16 de julho de 2026.

Essa pausa permitirá que vários jogadores internacionais se juntem às suas seleções nacionais para o torneio, que será sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Como assistir e transmitir jogos da MLS ao vivo

Todos os jogos da MLS estão disponíveis para transmissão ao vivo na Apple TV, que também oferece serviço sob demanda e pacotes com os melhores momentos.

Além disso, a FOX Sports transmitirá 34 jogos da MLS ao vivo em 2026 (15 na FOX, 19 na FS1), com cobertura em espanhol disponível na FOX Deportes.

Programação de TV de todos os times da MLS

Marque a programação de TV do seu time favorito abaixo.

