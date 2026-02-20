Datas importantes da MLS: programação, calendário e informações sobre transmissão televisiva da temporada 2026 da Major League Soccer

A MLS está de volta em 2026 e os fãs têm muito o que esperar, com times como Inter Miami, Los Angeles FC, LA Galaxy, Philadelphia Union e outros disputando a glória.

Alguns dos maiores nomes do futebol estarão em campo nos Estados Unidos e no Canadá nesta temporada, incluindo o vencedor da Copa do Mundo Thomas Muller, o craque sul-coreano Heung-min Son e, é claro, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro Lionel Messi. Como não amar?

Aqui, a GOAL traz para você as datas importantes da próxima temporada da MLS e muito mais.

Datas e programação importantes da MLS 2026

Data Evento 21-22 de março de 2026 Fim de semana de abertura da MLS 2026 (MLS está de volta) 4 de abril de 2026 Inter Miami inaugura o Freedom Park 25 de maio a 16 de julho de 2026 Intervalo da Copa do Mundo de 2026 16 a 17 de julho de 2026 Retorno da MLS 2026 29 de julho de 2026 Jogo All-Star da MLS 2026 7 de novembro de 2026 Dia da decisão A confirmar Playoffs da MLS Cup A confirmar Copa MLS

A temporada 2026 da MLS começa nos dias 21 e 22 de março de 2026 e terá jogos regulares até 25 de maio de 2026, quando as atividades serão interrompidas para a Copa do Mundo.

A ação da MLS está programada para retornar em 16 e 17 de julho de 2026 (pouco antes da final da Copa do Mundo de 2026, em 19 de julho de 2026), com os jogos ocorrendo normalmente até 7 de novembro — também conhecido como Dia da Decisão.

As datas para os playoffs da MLS Cup 2026 e a MLS Cup 2026 ainda não foram confirmadas.

Quando a MLS 2026 será interrompida para a Copa do Mundo?

25 de maio de 2026 - 16 de julho de 2026 (pausa da MLS para a Copa do Mundo)

Haverá uma pausa de sete semanas na ação para a Copa do Mundo de 2026, começando na segunda-feira, 25 de maio de 2026, e terminando em 16 de julho de 2026.

Essa pausa permitirá que vários jogadores internacionais se juntem às suas seleções nacionais para o torneio, que será sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Copa do Mundo de 2026: grupos, jogos e detalhes da transmissão televisiva

Como assistir e transmitir jogos da MLS ao vivo

Todos os jogos da MLS estão disponíveis para transmissão ao vivo na Apple TV, que também oferece serviço sob demanda e pacotes com os melhores momentos.

Além disso, a FOX Sports transmitirá 34 jogos da MLS ao vivo em 2026 (15 na FOX, 19 na FS1), com cobertura em espanhol disponível na FOX Deportes.

