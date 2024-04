Football Manager 2024 Touch, NBA 2K24 e os melhores jogos de esportes no Apple Arcade

Aqui estão alguns dos melhores jogos de esportes para jogar no Apple Arcade

Com mais de 200 jogos disponíveis, o Apple Arcade não decepciona os jogadores ávidos com uma ampla variedade de opções. Os jogos de esporte se destacam entre as categorias mais populares, oferecendo algo para todos os gostos. Seja você fã de simuladores de futebol, gerenciamento de equipes, partidas de basquete ou até mesmo dardos, o Apple Arcade tem o que você procura.

Aqui, a GOAL detalha alguns dos melhores jogos de esportes para jogar no Apple Arcade.

Football Manager 2024 Touch

O Football Manager é incontestavelmente o líder dos jogos de simulação de gerenciamento de equipes de futebol, com uma atenção excepcional aos detalhes e uma ampla variedade de ligas para desafiar suas habilidades como treinador.

O Football Manager 2024 Touch é uma adição fantástica ao Apple Arcade, garantindo horas de entretenimento para os jogadores determinados a levar o Wrexham ou qualquer outra equipe ao topo da tabela de futebol.

O FM24 Touch oferece todas as ferramentas de gerenciamento usuais, proporcionando controle total sobre transferências, recrutamento de olheiros, táticas, gestão da mídia e muito mais.

Este ano, o jogo apresenta três modos de jogo diferentes: Original, Mundo Real e Seu Mundo. Recomendamos experimentar "Seu Mundo" pelo menos uma vez, já que o futuro do jogo se torna verdadeiramente imprevisível.

NBA 2K24 Arcade Edition

NBA 2K24 Arcade Edition é um simulador de basquete impressionante, repleto de uma variedade de modos de jogo e opções de personalização. Se você prefere partidas rápidas para acompanhar a temporada da NBA ou deseja levar os melhores jogadores para as quadras de rua, este jogo oferece algo para todos os tipos de players.

Assuma o controle dos contratos de patrocínio e dê vida ao seu próprio avatar no MyPlayer, com a oportunidade de personalizar com tatuagens exclusivas e equipamentos de alta qualidade. Embora seja uma edição arcade, o NBA 2K24 Arcade Edition ainda mantém uma profundidade impressionante.

Ballistic Baseball

Ballistic Baseball é uma celebração do "The Great American Pastime" no Apple Arcade, onde suas habilidades estratégicas no beisebol são desafiadas.

Além dos confrontos frente a frente, agora você pode mergulhar no Modo Carreira do jogo. Isso significa que você tem a chance de levar seu time até as grandes ligas, acumulando pontos de treinamento e desbloqueando novos jogadores. Além disso, ganhe experiência para personalizar a aparência de seus jogadores e torná-los únicos.

Skate City

Com o skate agora sendo um dos esportes dos Jogos Olímpicos de Paris, Skate City no Apple Arcade é o jogo ideal para se envolver e dominar os truques do esporte.

Embarque numa jornada por capitais do skate como Los Angeles, Oslo, Barcelona e Tóquio, desfrutando de modos desafiadores e da oportunidade de personalizar sua prancha.

E não podemos esquecer da trilha sonora incrível! Como não se apaixonar?

Pro Darts 2024+

Transforme-se de novato a lenda no tabuleiro do Pro Darts 2024+. Você tem a opção de participar de jogos e ligas Quick Play ou se aventurar em torneios emocionantes.

O jogo oferece uma variedade de 10 tabuleiros de dardos distintos, incluindo os estilos Americano e Yorkshire. Além disso, há um modo de prática disponível para que você possa aprimorar suas habilidades antes de enfrentar desafios mais sérios.

Nikelodeon Extreme Tennis

Façam lugar, Roger Federer, Bob Esponja e companhia estão invadindo a quadra! Nikelodeon Extreme Tennis entrega exatamente o que promete: seus personagens favoritos do universo Nickelodeon competindo em jogos de tênis extremos!

Escolha entre figuras icônicas como Garfield, Bob Esponja, Angélica e muitos outros, e enfrente desafios em diversos locais, incluindo os telhados das Tartarugas Ninja e a Fenda do Biquíni.

Charrua Soccer

Um antigo jogo de futebol Arcade, Charrua Soccer é uma opção simples para jogadores casuais, com nuances dos clássicos Virtua Striker e Sensible Soccer.

Seja para partidas amistosas sozinho ou contra amigos, ou para competir em torneios, Charrua Soccer oferece um modo de jogo para todos os gostos.

O modo festa possibilita diversão com amigos, com opções para partidas masculinas, femininas ou mistas. Enquanto isso, o Modo Carreira promete mantê-lo ocupado planejando seu caminho para o sucesso.