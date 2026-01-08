Gabriel Marin

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por tudo o que envolve o futebol. Sempre acompanho o dia a dia dos clubes, bastidores, análises táticas e o desempenho de atletas e competições. Em meus textos busco unir informação, contexto e credibilidade, levando ao leitor uma visão clara e responsável sobre tudo o que acontece dentro e fora de campo.

Minha história com o futebol: Meu amor pelo futebol começou logo cedo, passado de pai para filho. Sempre assistindo jogos, torcendo e jogando. Peguei gosto por acompanhar não apenas meu time, mas todos os outros clubes do Brasileirão e alguns estrangeiros também. Hoje em dia, acompanho futebol todos os dias a todo o momento.

Especialidades

Futebol brasileiro e internacional

Curiosidades

Estatísticas

Minha memória favorita do futebol: Após um grande título do meu time, estar abraçado e muito emocionado com meu pai, que me apresentou o amor ao futebol. Sem dúvidas um momento que sempre sonhei e que, quando se tornou realidade, virou eterno em minha memória.

Meu time de todos os tempos: Manuel Neuer; Djalma Santos, Sérgio Ramos, Paolo Maldini e Roberto Carlos; Lothar Matthäus, Iniesta e Pelé; Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno.