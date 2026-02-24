Goal.com
FBL-BRA-SANTOS-CRUZEIROAFP
Gabriel Marin

"Precisamos melhorar" - Neymar quebra o silêncio após eliminação do Santos no Campeonato Paulista

Camisa 10 demonstra abatimento depois da derrota para o Novorizontino e projeta reação imediata na temporada

Pela primeira vez desde a eliminação do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista, Neymar falou com a imprensa. O atacante foi abordado na entrada do CT Rei Pelé, nesta terça-feira (24), e não escondeu o abatimento após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, no último domingo (22).

De maneira breve, mas sincera, o camisa 10 resumiu o sentimento do elenco alvinegro: "Tristeza! O sentimento é de tristeza, precisamos melhorar", afirmou ao canal De Olho no Peixe.

  • Santos v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Abatido, mas presente

    Mesmo visivelmente chateado com o resultado que tirou o Peixe da competição estadual, Neymar atendeu alguns torcedores na porta do centro de treinamentos antes de iniciar mais um dia de trabalhos. O elenco santista tenta virar a chave rapidamente após a frustração no Paulista.

    Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o grupo terá os dias de terça e quarta-feira para ajustes e evolução antes do próximo compromisso oficial.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Pressão aumenta no Brasileirão

    O próximo desafio será diante do Vasco, nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto somado em três rodadas, o Santos já figura na zona de rebaixamento da competição.

    Neymar foi titular na partida que culminou na eliminação do Peixe no Paulistão e deve começar jogando novamente contra o time carioca. A expectativa é que o craque assuma ainda mais protagonismo em um momento delicado da equipe.

