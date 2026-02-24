"Precisamos melhorar" - Neymar quebra o silêncio após eliminação do Santos no Campeonato Paulista

Pela primeira vez desde a eliminação do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista, Neymar falou com a imprensa. O atacante foi abordado na entrada do CT Rei Pelé, nesta terça-feira (24), e não escondeu o abatimento após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, no último domingo (22).
De maneira breve, mas sincera, o camisa 10 resumiu o sentimento do elenco alvinegro: "Tristeza! O sentimento é de tristeza, precisamos melhorar", afirmou ao canal De Olho no Peixe.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢