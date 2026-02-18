Goal.com
Corinthians v Vasco Da Gama - Copa Do Brasil 2025 FinalGetty Images Sport
Gabriel Marin

Chaveamento da Copa do Brasil 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final

A competição mais democrática do país teve início na última terça-feira (17)

Principal torneio de mata-mata do futebol brasileiro, a Copa do Brasil reúne clubes de todas as regiões do país, proporcionando confrontos entre equipes de diferentes divisões e oferecendo uma premiação milionária.

Com 126 participantes inicialmente, a competição distribuiu vagas por meio dos campeonatos estaduais, além de garantir presença a campeões regionais (Copa do Nordeste e Copa Verde), vencedores da Copa do Brasil e das Séries C e D do ano anterior, além dos 20 times da Série A 2026.

Abaixo, a GOAL destaca o chaveamento de todas as fases.

  • Primeira fase

    A primeira fase conta com 28 times, que disputam uma partida única. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Os confrontos foram definidos por sorteio:

    Grupo 1

    • Ji-Paraná x Pantanal

    Grupo 2

    • Ivinhema x Independente

    Grupo 3

    • Baré 0 x 3 Madureira

    Grupo 4

    • Gama x Monte Roraima

    Grupo 5

    • Galvez x Guaporé

    Grupo 6

    • Vasco-AC x Velo Clube

    Grupo 7

    • Araguaína x Primavera-SP

    Grupo 8

    • Sampaio Corrêa 1 (1) x (3) 1 Desportiva

    Grupo 9

    • Betim x Piauí

    Grupo 10

    • América de Propriá x Tirol

    Grupo 11

    • Santa Catarina x IAPE

    Grupo 12

    • Porto-BA 2 x 1 Serra Branca

    Grupo 13

    • Maguary 1 x 0 Laguna

    Grupo 14

    • Primavera-MT x Bragantino-PA
  • Segunda fase

    Nesta fase serão 88 clubes, 74 classificados previamente e os 14 que avançarem da primeira fase. Os confrontos ainda serão decididos em jogo único:

    Grupo 15

    • América-MG x G10

    Grupo 16

    • G2 x Volta Redonda

    Grupo 17

    • América-RN x Grêmio Sampaio

    Grupo 18

    • Anápolis x Cianorte

    Grupo 19

    • Desportiva x Sport

    Grupo 20

    • Ypiranga-RS x G1

    Grupo 21

    • Rio Branco-ES x Athletic

    Grupo 22

    • Manauara x Itabaiana

    Grupo 23

    • Fortaleza x Maguary

    Grupo 24

    • Castanhal x Guarani

    Grupo 25

    • Nova Iguaçu x Lagarto

    Grupo 26

    • Ceilândia x Jacuipense

    Grupo 27

    • G11 x Cuiabá

    Grupo 28

    • Novorizontino x Nacional-AM

    Grupo 29

    • Mixto x Botafogo-PB

    Grupo 30

    • São Luiz-RS x Maranhão

    Grupo 31

    • Ceará x G7

    Grupo 32

    • Joinville x CSA

    Grupo 33

    • São Bernardo x Atlético-BA

    Grupo 34

    • ASA x Operário-MS

    Grupo 35

    • G6 x Vila Nova

    Grupo 36

    • Tombense x Oratório

    Grupo 37

    • Caxias x Guarany de Bagé

    Grupo 38

    • Operário VG x Porto Velho-RO

    Grupo 39

    • Atlético-GO x G14

    Grupo 40

    • Retrô x Uberlândia

    Grupo 41

    • Boavista x Maringá

    Grupo 42

    • Trem x Fluminense-PI

    Grupo 43

    • G4 x Goiás

    Grupo 44

    • Madureira x ABC

    Grupo 45

    • Águia de Marabá x Independência

    Grupo 46

    • Tuna Luso x Tocantinópolis

    Grupo 47

    • Juventude x G5

    Grupo 48

    • Londrina x Penedense

    Grupo 49

    • Capital-TO x Manaus

    Grupo 50

    • Juazeirense x Capital-DF

    Grupo 51

    • G9 x Operário-PR

    Grupo 52

    • Imperatriz x Amazonas

    Grupo 53

    • Figueirense x Azuriz

    Grupo 54

    • Santa Cruz x Sousa

    Grupo 55

    • CRB x Porto-BA

    Grupo 56

    • Avaí x Porto Vitória

    Grupo 57

    • Portuguesa-SP x Altos

    Grupo 58

    • Portuguesa-RJ x Maracanã

  • Terceira fase

    Nessa fase, entram na competição Ponte Preta (campeã da Série C), Barra (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste), que se juntam aos 44 times classificados da etapa anterior. Os duelos seguem sendo disputados em jogo único:

    Grupo 59

    • Barra x G15

    Grupo 60

    • G16 x G17

    Grupo 61

    • G18 x G19

    Grupo 62

    • G20 x G21

    Grupo 63

    • G22 x G23

    Grupo 64

    • G24 x G25

    Grupo 65

    • G26 x G27

    Grupo 66

    • G28 x G29

    Grupo 67

    • G30 x G31

    Grupo 68

    • G32 x G33

    Grupo 69

    • G34 x G35

    Grupo 70

    • Confiança x G36

    Grupo 71

    • Ponte Preta x G37

    Grupo 72

    • G38 x G39

    Grupo 73

    • G40 x G41

    Grupo 74

    • G42 x G43

    Grupo 75

    • G44 x G45

    Grupo 76

    • G46 x G47

    Grupo 77

    • G48 x G49

    Grupo 78

    • G50 x G51

    Grupo 79

    • G52 x G53

    Grupo 80

    • G54 x G55

    Grupo 81

    • G56 x G57

    Grupo 82

    • Paysandu x G58

  • Quarta fase

    Será composta pelos 24 classificados da terceira fase, que se enfrentarão em jogo único:

    Grupo 83

    • G59 x G60

    Grupo 84

    • G61 x G62

    Grupo 85

    • G63 x G64

    Grupo 86

    • G65 x G66

    Grupo 87

    • G67 x G68

    Grupo 88

    • G69 x G70

    Grupo 89

    • G71 x G72

    Grupo 90

    • G73 x G74

    Grupo 91

    • G75 x G76

    Grupo 92

    • G77 x G78

    Grupo 93

    • G79 x G80

    Grupo 94

    • G81 x G82

  • Quinta fase

    Nessa fase, os 12 classificados da fase anterior se juntam aos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Os duelos passam a ser disputados em jogos de ida e volta, com a ordem dos mandos e os confrontos definidos através de sorteio.

    Para a definição das partidas, serão divididos dois potes: os 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores.

  • Oitavas de final

    Os 16 classificados da fase anterior se enfrentam, sem restrições, com os confrontos e mandos de campo definidos em sorteio.

  • Quartas de final

    Os oito classificados da fase anterior se enfrentam, sem restrições, com os confrontos e mandos de campo definidos em sorteio.

  • Semifinais

    Os confrontos seguirão chaveamento previamente definido no sorteio anterior, com a ordem dos mandos de campo definidos em sorteio.

  • Final

    As duas melhores equipes do torneio se encontram, pela primeira vez, em jogo único. A data prevista é 6 de dezembro e o local ainda não foi definido pela CBF.

