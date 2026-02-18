Chaveamento da Copa do Brasil 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final

Principal torneio de mata-mata do futebol brasileiro, a Copa do Brasil reúne clubes de todas as regiões do país, proporcionando confrontos entre equipes de diferentes divisões e oferecendo uma premiação milionária.

Com 126 participantes inicialmente, a competição distribuiu vagas por meio dos campeonatos estaduais, além de garantir presença a campeões regionais (Copa do Nordeste e Copa Verde), vencedores da Copa do Brasil e das Séries C e D do ano anterior, além dos 20 times da Série A 2026.

Abaixo, a GOAL destaca o chaveamento de todas as fases.