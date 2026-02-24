Goal.com
Velez Sarsfield v River Plate - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Crespo, Ramón Díaz e ex-Atlético-MG entram na disputa para substituir Gallardo no River Plate

Após renúncia de Marcelo Gallardo, diretoria millonaria avalia ídolos e nomes experientes para comandar a reformulação da equipe

A renúncia de Marcelo Gallardo ao comando do River Plate abriu oficialmente a corrida por sua sucessão em Buenos Aires. Ídolos históricos e treinadores de perfil internacional surgem como favoritos para assumir o banco de reservas do Monumental.

Entre os nomes mais fortes estão Hernán Crespo, Ramón Díaz e Jorge Sampaoli, todos com trajetória relevante e respaldo suficiente para encarar a missão de substituir um dos maiores técnicos da história do clube.

A saída de Gallardo encerra um ciclo marcante. Considerado um dos treinadores mais vitoriosos do River, ele anunciou a decisão após uma sequência de resultados insatisfatórios na atual temporada e desempenho abaixo das expectativas em sua segunda passagem. O próximo comandante herdará um elenco qualificado, em processo de reformulação, mas que ainda não apresentou o rendimento esperado.

  • Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Hernán Crespo

    Revelado pelo próprio River e um dos maiores centroavantes da história argentina, Crespo desponta como o nome de maior apelo popular. O ex-atacante construiu carreira vitoriosa na Europa e na seleção argentina, mas jamais escondeu o vínculo afetivo com o clube.

    Em entrevista à ESPN Argentina em 2025, quando Gallardo ainda estava no cargo, Crespo foi direto ao falar sobre a possibilidade de assumir o River: "Disfrutem do Marcelo e se em algum momento alguém se cansar, eu estou livre. Se alguém está trabalhando, é difícil, mas se os tempos coincidem. Quando Marcelo se cansar, eu vou estar disponível".

    O principal obstáculo, no entanto, seria contratual. Crespo tem vínculo com o São Paulo, e uma eventual chegada ao River dependeria de negociação para rescisão.

  • Criciuma v Corinthians - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Ramón Díaz

    Se a aposta for por alguém que conheça profundamente a cultura do clube, Ramón Díaz surge como a principal alternativa. Um dos técnicos mais vitoriosos da história do River, ele marcou época nos anos 1990, conquistando títulos nacionais e a histórica Libertadores de 1996.

    Díaz carrega forte identificação com a torcida e vasta experiência internacional, incluindo passagens por seleções e clubes fora da Argentina. Livre no mercado após deixar o Internacional em 2025, aparece como opção viável e de impacto imediato.

  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIROAFP

    Jorge Sampaoli

    Com seu último trabalho no Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli também integra a lista de possíveis candidatos. O treinador já comandou a seleção argentina e tem no currículo o título da Sul-Americana com a Universidad de Chile, torneio que o River disputará nesta temporada.

    Apesar da bagagem internacional e do estilo intenso, seus trabalhos mais recentes não empolgaram, o que o coloca como alternativa menos consensual entre torcedores e dirigentes.

  • Deportivo Alaves v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Outros nomes monitorados

    Além dos três principais candidatos, a diretoria avalia outras possibilidades:

    • Pablo Aimar - ex-meia do River e atualmente integrante da comissão técnica da seleção argentina;
    • Eduardo Coudet - com experiência no futebol argentino e atualmente no Deportivo Alavés;
    • Ariel Holan - livre no mercado após passagem pelo Rosario Central;
    • Santiago Solari - ex-River e com trajetória consolidada no futebol internacional.
