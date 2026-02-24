Crespo, Ramón Díaz e ex-Atlético-MG entram na disputa para substituir Gallardo no River Plate

A renúncia de Marcelo Gallardo ao comando do River Plate abriu oficialmente a corrida por sua sucessão em Buenos Aires. Ídolos históricos e treinadores de perfil internacional surgem como favoritos para assumir o banco de reservas do Monumental.

Entre os nomes mais fortes estão Hernán Crespo, Ramón Díaz e Jorge Sampaoli, todos com trajetória relevante e respaldo suficiente para encarar a missão de substituir um dos maiores técnicos da história do clube.

A saída de Gallardo encerra um ciclo marcante. Considerado um dos treinadores mais vitoriosos do River, ele anunciou a decisão após uma sequência de resultados insatisfatórios na atual temporada e desempenho abaixo das expectativas em sua segunda passagem. O próximo comandante herdará um elenco qualificado, em processo de reformulação, mas que ainda não apresentou o rendimento esperado.