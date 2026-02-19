Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ARG-RACING-ESTUDIANTESAFP
Gabriel Marin

Os times e títulos de Eduardo Domínguez como técnico

O argentino deve ser o novo treinador do Atlético-MG para a temporada de 2026

Eduardo Domínguez é um treinador argentino e ex-zagueiro que construiu uma carreira sólida no futebol sul-americano, destacando-se pelo perfil competitivo e pela forte organização defensiva de suas equipes. Como jogador, atuou principalmente no Huracán, onde consolidou sua reputação antes de migrar para a carreira de técnico.

Como treinador, ganhou projeção ao comandar o Colón, levando o clube ao inédito título da Copa de la Liga Profesional em 2021. Posteriormente, também dirigiu o Independiente e hoje está no Estudiantes, mantendo a marca de times intensos, disciplinados taticamente e com forte mentalidade competitiva.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-FLAMENGOAFP

    Estudiantes (2023 - hoje)

    Domínguez chegou ao Estudiantes em março de 2023. Desde o início, seu trabalho é marcado por organização tática e competitividade. Sob seu comando, a equipe apresentou solidez defensiva e intensidade, características típicas de seus times, além de manter o clube protagonista nas competições nacionais e internacionais.

    • Publicidade
  • Independiente v Boca Juniors - Copa de la Liga 2022Getty Images Sport

    Independiente (2022)

    A passagem pelo Independiente foi curta e marcada por instabilidade. Contratado com a missão de reorganizar a equipe em meio a dificuldades esportivas e institucionais, o treinador não conseguiu manter regularidade no Campeonato Argentino. A sequência de atuações irregulares, aliada à pressão da torcida e ao momento delicado do clube, culminou em sua demissão, em apenas seis meses de trabalho.

  • Boca Juniors v Colon - Torneo Liga Profesional 2021Getty Images Sport

    Colón (2020 - 2021)

    Em sua segunda passagem pelo Colón, Eduardo Domínguez chegou em um momento delicado. O primeiro ano foi abaixo, com o time terminando o Campeonato Argentino nas últimas colocações, sofrendo com a queda de rendimento e instabilidade de resultados.

    Porém, no ano seguinte, as coisas melhoraram muito e Domínguez levou o time ao título argentino. Ao final da temporada, o treinador deixou o Colón devido a uma combinação de esgotamento na relação com a diretoria, desgaste interno e o desejo de novos ares.

  • Colon v River Plate - Superliga 2018/19Getty Images Sport

    Nacional-URU (2019)

    A passagem de Eduardo Domínguez pelo Nacional foi breve e marcada por frustração. Contratado para tentar voltar a ganhar o Campeonato Uruguaio e comandar a equipe na Libertadores, o desempenho e os resultados da equipe deixaram a desejar e o treinador foi desligado após oito jogos.

  • FBL-SUDAMERICANA-JUNIOR-COLONAFP

    Colón (2017 - 2018)

    Em sua primeira passagem no Colón, o argentino rapidamente estabeleceu um estilo competitivo, levando o clube a campanhas consistentes no Campeonato Argentino. Apesar de um trabalho bem avaliado, ele decidiu encerrar o ciclo ao fim do ano de 2018 após uma sequência de resultados irregulares. A decisão pegou parte da torcida de surpresa e foi comunicada pelo próprio treinador.

  • FBL-LIBERTADORES-CRISTAL-HURACANAFP

    Huracán (2015 - 2016)

    Na sua passagem como treinador no Huracán, Eduardo Domínguez começou em agosto de 2015 logo após pendurar as chuteiras como jogador e capitão do clube, mantendo o time na elite do futebol argentino e levando-o à final histórica da Sul-Americana. No entanto, após um início ruim no Campeonato Argentino 2016/17 e desentendimentos com a direção do clube, Domínguez apresentou sua renúncia em setembro de 2016.

  • Estudiantes v Defensa y Justicia - Copa Argentina 2023: FinalGetty Images Sport

    Os títulos de Eduardo Domínguez

    Nacional: Supercopa Uruguaia (2019)

    Colón: Copa da Liga Argentina (2021)

    Estudiantes: Copa Argentina (2023), Copa da Liga Argentina (2024), Troféu dos Campeões (2024 e 2025) e Campeonato Argentino (2025)

0