Os times e títulos de Eduardo Domínguez como técnico

Eduardo Domínguez é um treinador argentino e ex-zagueiro que construiu uma carreira sólida no futebol sul-americano, destacando-se pelo perfil competitivo e pela forte organização defensiva de suas equipes. Como jogador, atuou principalmente no Huracán, onde consolidou sua reputação antes de migrar para a carreira de técnico.

Como treinador, ganhou projeção ao comandar o Colón, levando o clube ao inédito título da Copa de la Liga Profesional em 2021. Posteriormente, também dirigiu o Independiente e hoje está no Estudiantes, mantendo a marca de times intensos, disciplinados taticamente e com forte mentalidade competitiva.