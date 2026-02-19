Quando o Palmeiras poderá jogar no Allianz Parque em 2026?

A troca do gramado sintético está sendo realizada pela empresa Soccer Grass e atualmente se encontra na chamada "quarta fase". Ainda restam dois estágios para a conclusão total da obra.
Inicialmente, a previsão era de que os trabalhos fossem finalizados no fim de fevereiro. No entanto, o excesso de shows e eventos no estádio, somado ao impacto das fortes chuvas de verão em São Paulo, provocou um pequeno atraso no cronograma.
Os tapetes do novo gramado já estão no Allianz Parque e devem ser instalados nos próximos dias, período em que o estádio ficará sem grandes eventos. A expectativa informada ao Palmeiras pela Real Arenas (braço da WTorre responsável pela gestão do estádio) é que tudo esteja concluído no início de março.
Antes da liberação definitiva para jogos, o Allianz Parque ainda receberá dois shows do cantor Bad Bunny, nos dias 20 e 21 de fevereiro. Depois disso, o próximo grande evento está marcado apenas para os dias 13 e 14 de março, com apresentação de Luan Santana.