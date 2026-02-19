Goal.com
Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Quando o Palmeiras poderá jogar no Allianz Parque em 2026?

Verdão depende de combinação de resultados no Paulistão e da reta final da troca do gramado para voltar à sua casa

O torcedor do Palmeiras ainda aguarda o retorno do time ao Allianz Parque em 2026. A possibilidade existe, mas está condicionada a um cenário específico dentro do Campeonato Paulista e ao andamento das obras no estádio.

Desde o início da temporada, o Verdão tem mandado seus jogos na Arena Crefisa Barueri, enquanto o principal palco alviverde passa por troca completa do gramado sintético.

  • Palmeiras Training Session Ahead 2025 Copa CONMEBOL Libertadores FinalGetty Images Sport

    Só a final do Estadual pode recolocar o Verdão em casa

    O Palmeiras encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na segunda colocação geral, atrás do Novorizontino. Apesar disso, a pontuação acumulada segue válida nas fases de mata-mata.

    Na prática, isso significa que ainda existe a possibilidade de o time comandado por Abel Ferreira conquistar a melhor campanha geral ao longo do mata-mata. Caso chegue à final e ultrapasse os concorrentes na classificação acumulada, o Verdão poderá decidir o título em casa.

    A finalíssima do Estadual está prevista para o dia 8 de março. Segundo apuração da ESPN, este é o único cenário possível para que o Palmeiras atue no Allianz Parque ainda nesta edição do Paulistão: sendo mandante no segundo jogo da decisão.

    Se não alcançar essa condição, o clube seguirá utilizando a Arena Crefisa Barueri como casa na reta final do torneio.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGO-FANSAFP

    Obras entram na reta final, mas shows impactaram cronograma

    A troca do gramado sintético está sendo realizada pela empresa Soccer Grass e atualmente se encontra na chamada "quarta fase". Ainda restam dois estágios para a conclusão total da obra.

    Inicialmente, a previsão era de que os trabalhos fossem finalizados no fim de fevereiro. No entanto, o excesso de shows e eventos no estádio, somado ao impacto das fortes chuvas de verão em São Paulo, provocou um pequeno atraso no cronograma.

    Os tapetes do novo gramado já estão no Allianz Parque e devem ser instalados nos próximos dias, período em que o estádio ficará sem grandes eventos. A expectativa informada ao Palmeiras pela Real Arenas (braço da WTorre responsável pela gestão do estádio) é que tudo esteja concluído no início de março.

    Antes da liberação definitiva para jogos, o Allianz Parque ainda receberá dois shows do cantor Bad Bunny, nos dias 20 e 21 de fevereiro. Depois disso, o próximo grande evento está marcado apenas para os dias 13 e 14 de março, com apresentação de Luan Santana.

  • Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Barueri segue como casa provisória

    Enquanto aguarda a liberação do Allianz Parque, o Palmeiras segue atuando na Arena Crefisa Barueri. Até aqui, a equipe está invicta no local em 2026, com quatro vitórias e um empate.

    O próximo compromisso do Verdão será novamente em Barueri, neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), diante do Capivariano, pelas quartas de final do Paulistão.

