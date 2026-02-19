Quando o Palmeiras poderá jogar no Allianz Parque em 2026?

O Palmeiras encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na segunda colocação geral, atrás do Novorizontino. Apesar disso, a pontuação acumulada segue válida nas fases de mata-mata.

Na prática, isso significa que ainda existe a possibilidade de o time comandado por Abel Ferreira conquistar a melhor campanha geral ao longo do mata-mata. Caso chegue à final e ultrapasse os concorrentes na classificação acumulada, o Verdão poderá decidir o título em casa.

A finalíssima do Estadual está prevista para o dia 8 de março. Segundo apuração da ESPN, este é o único cenário possível para que o Palmeiras atue no Allianz Parque ainda nesta edição do Paulistão: sendo mandante no segundo jogo da decisão.

Se não alcançar essa condição, o clube seguirá utilizando a Arena Crefisa Barueri como casa na reta final do torneio.