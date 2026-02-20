Goal.com
Internacional v Palmeiras - Brasileirao 2026
Gabriel Marin

Só Andreas Pereira escapou: punição a Abel Ferreira e outro jogador do Palmeiras por comportamento contra o Corinthians pode acontecer

TJD-SP marca julgamento após Dérbi quente no Paulistão; Abel pode pegar até seis jogos de suspensão

O clima tenso do clássico entre Palmeiras e Corinthians, vencido pelo Verdão por 1 a 0 no Campeonato Paulista, terá novos capítulos fora das quatro linhas. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) marcou para a próxima terça-feira (24) o julgamento do técnico Abel Ferreira e do atacante Luighi por episódios ocorridos no Dérbi.

Enquanto isso, o meia Andreas Pereira, que também esteve no centro das atenções durante a partida, não foi denunciado.

  Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026

    Abel Ferreira pode pegar até seis jogos

    Abel foi expulso aos 35 minutos do segundo tempo após, segundo a súmula, "bater palmas de forma irônica em forma de protesto" depois de receber o primeiro cartão amarelo.

    O treinador foi denunciado com base no artigo 258, § 2º, II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de desrespeito aos membros da equipe de arbitragem ou reclamação desrespeitosa contra decisões. A pena prevista varia de um a seis jogos de suspensão.

  Palmeiras v Bolivar - Copa CONMEBOL Libertadores 2025

    Luighi enquadrado por bolada em torcedor

    Já o jovem atacante Luighi responderá por outro lance polêmico. Após o gol de Flaco López, que garantiu a vitória por 1 a 0, o jogador acertou uma bolada em um torcedor do Corinthians durante a comemoração.

    Luighi foi denunciado no artigo 258 do CBJD, que prevê punição para quem assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A suspensão também pode variar de uma a seis partidas.

  Palmeiras v Juventude - Brasileirao 2025

    Andreas Pereira não foi denunciado

    Personagem de um dos momentos mais discutidos do clássico, Andreas cavou a marca de pênalti antes da cobrança de Memphis Depay, gerando reclamações e debates entre jogadores e torcedores.

    Apesar da repercussão, o meia não foi denunciado pelo TJD-SP e, até o momento, não responderá a qualquer processo disciplinar relacionado ao Dérbi.

    Posteriormente, em entrevista após a partida contra o Internacional, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador disse que estava apenas limpando sua chuteira.

  Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2025

    Clubes e gandula também na mira

    O Palmeiras também foi denunciado em dois artigos por conta da briga generalizada após o gol de Flaco López. As infrações podem gerar multa de R$ 20 mil em um dos enquadramentos e de R$ 100 a R$ 100 mil no outro.

    Do lado alvinegro, o Corinthians igualmente responderá pela confusão. Além disso, o gandula Alessandro da Silva foi denunciado após relato do árbitro Raphael Claus, que registrou que ele teria acertado um chute em Sosa durante o tumulto.

0