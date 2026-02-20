Só Andreas Pereira escapou: punição a Abel Ferreira e outro jogador do Palmeiras por comportamento contra o Corinthians pode acontecer

O clima tenso do clássico entre Palmeiras e Corinthians, vencido pelo Verdão por 1 a 0 no Campeonato Paulista, terá novos capítulos fora das quatro linhas. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) marcou para a próxima terça-feira (24) o julgamento do técnico Abel Ferreira e do atacante Luighi por episódios ocorridos no Dérbi.

Enquanto isso, o meia Andreas Pereira, que também esteve no centro das atenções durante a partida, não foi denunciado.