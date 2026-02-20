Impedimento semiautomático no Brasileirão 2026: como vai funcionar a nova tecnologia da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu um passo importante rumo à modernização da arbitragem ao concluir a primeira fase de testes do impedimento semiautomático para o Brasileirão 2026. O sistema foi testado no Maracanã, durante o clássico entre Fluminense e Botafogo, no dia 12 de fevereiro, pela terceira rodada da Série A.

A tecnologia está sendo implementada em parceria com a empresa Genius Sports e será instalada, ao todo, em 27 estádios que receberão partidas da competição. Apesar do avanço, a CBF ainda não definiu uma data para o início oficial da utilização do sistema nos jogos.