Por que torcida do Flamengo vaiou Filipe Luís e o que o técnico disse sobre o assunto?

O Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0, neste domingo (22), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Apesar do placar confortável construído no segundo tempo, o clima antes e durante o intervalo foi de tensão. A torcida vaiou o técnico Filipe Luís e entoou gritos de "time sem vergonha" e "queremos raça" enquanto o placar ainda marcava 0 a 0.
Na coletiva, o treinador praticamente deixou o resultado em segundo plano e falou abertamente sobre o momento turbulento no início da temporada.
