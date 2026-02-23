Goal.com
FBL-RECOPA-LANUS-FLAMENGOAFP
Gabriel Marin

Por que torcida do Flamengo vaiou Filipe Luís e o que o técnico disse sobre o assunto?

Técnico reconhece momento ruim, assume responsabilidade e diz entender cobrança antes de vitória sobre o Madureira

O Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0, neste domingo (22), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Apesar do placar confortável construído no segundo tempo, o clima antes e durante o intervalo foi de tensão. A torcida vaiou o técnico Filipe Luís e entoou gritos de "time sem vergonha" e "queremos raça" enquanto o placar ainda marcava 0 a 0.

Na coletiva, o treinador praticamente deixou o resultado em segundo plano e falou abertamente sobre o momento turbulento no início da temporada.

  • Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Por que a torcida vaiou?

    As vaias refletem a insatisfação com o desempenho recente da equipe, que ainda não conseguiu repetir o nível apresentado no ano passado. Mesmo com um elenco considerado forte, o time tem oscilado, o que aumentou a pressão nas arquibancadas.

    Filipe Luís não fugiu da responsabilidade: "Quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem é culpa do treinador, seja quem estiver aqui. Não tenho dúvida que tenha alguém quebrando mais a cabeça que eu para estarmos naquele nível do ano passado".

    O técnico apontou fatores mentais como determinantes para a queda de rendimento: "Tem a questão mental, de ansiedade, o medo de errar. As peças vão caindo e pioram a performance. A cobrança foi muito grande, não estavam acostumados com momentos de crise, mas é minha responsabilidade fazer eles voltarem a performar".

  • Lanus v Flamengo - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    "A gente entende as vaias"

    Apesar do incômodo vindo das arquibancadas, Filipe Luís afirmou compreender a reação dos torcedores: "Sobre as vaias, a gente entende. Os jogadores precisam de carinho, mas não podemos pedir isso. Precisam mostrar em campo. A gente está carente, digamos, mas por culpa nossa".

    O treinador destacou que o contexto emocional pesa e que a melhora no segundo tempo também passou por questões físicas. Alguns atletas, como Cebolinha e Carrascal, ainda não estavam totalmente recuperados da partida anterior. Além disso, o Madureira sentiu o desgaste na etapa final, facilitando o domínio rubro-negro.

  • Lanus v Flamengo - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    Pressão igual ao Real Madrid?

    Ao falar sobre críticas, Filipe Luís fez uma comparação forte. Segundo ele, a pressão vivida no clube carioca é algo que só encontrou paralelo no futebol europeu de altíssimo nível: "A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, talvez o Real Madrid seja assim. A pressão local é incrível".

    Para o treinador, o problema não é o excesso de críticas, mas o excesso de elogios quando tudo vai bem: "Você é colocado em tal patamar que não está preparado para cair. A pressão é um privilégio. Temos elenco para brigar por tudo e por isso a pressão é grande".

  • Lanus v Flamengo - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    Foco na Recopa

    Agora, o foco se volta para a decisão da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (26), contra o Lanús, no Maracanã, onde o Flamengo precisa reverter a derrota sofrida por 1 a 0, na Argentina.

    Filipe Luís demonstrou confiança na reação da equipe com o apoio da torcida: "É o campeão da Sul-Americana, eliminou equipes brasileiras. Não é preocupação, temos que trabalhar. Não tenho dúvida que com o Maraca lotado podemos reverter essa situação".

    O treinador também explicou que tem administrado minutagem para evitar lesões e garantir que os principais jogadores estejam "frescos" para os 90 minutos decisivos.

  • FBL-RECOPA-LANUS-FLAMENGOAFP

    Buscando sempre evoluir

    Incomodado com a derrota anterior, o comandante admitiu dificuldade em lidar com resultados negativos: "Desde que eu compito tenho dificuldade em lidar com a derrota. Me martirizo muito. Acho que sempre posso fazer melhor".

    Ele também rebateu críticas sobre falta de variação tática, explicando que o sistema pode se transformar dentro do 4-2-3-1, variando para 3-5-2 ou 3-4-3 conforme as peças disponíveis.

    Ao completar 100 jogos como treinador justamente diante do Lanús, Filipe Luís reforçou a ligação emocional com o clube: "Confio no trabalho, amo o clube e amo a pressão que vivo. Quero reverter essa situação, que a torcida cante que 'o campeão voltou'".

