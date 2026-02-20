Goal.com
Oscar São Paulo 2025Paulo Pinto / São Paulo FC
Gabriel Marin

O que falta para o São Paulo rescindir com Oscar e quanto de dinheiro deve ser pago ao ex-jogador?

Tricolor e estafe do meia discutem dívida superior a R$ 7 milhões; atleta abriu mão de cerca de R$ 53 milhões até 2027

A rescisão contratual entre o São Paulo e o meia Oscar ganhou contornos de novela nos bastidores do Morumbi, mas pode ter um desfecho já na próxima semana. Clube e representantes do jogador devem voltar à mesa de negociação para tentar encerrar oficialmente o vínculo.

Segundo apuração do GE, o atleta abriu mão de aproximadamente R$ 53 milhões, valor que teria a receber até o fim do contrato, válido até dezembro de 2027. Ainda assim, cobra do Tricolor uma dívida superior a R$ 7 milhões.

O São Paulo, por sua vez, não confirma os valores. Internamente, o clube considera o contrato "suspenso" desde o fim de 2025 e entende que as conversas caminham em bom ritmo.

  • Oscar São Paulo 2025Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

    Quanto o São Paulo ainda deve a Oscar?

    O montante cobrado pelo jogador gira em torno de R$ 7 milhões e inclui: prêmio pela assinatura de contrato (as chamadas "luvas") e direitos de imagem em atraso. Inicialmente, Oscar desejava receber o valor à vista. No entanto, aceitou parcelar o pagamento até o fim de 2027, o que facilitou o avanço das tratativas.

    De acordo com pessoas que gerenciam a carreira do atleta, caso optasse por um embate jurídico, ele poderia pleitear judicialmente o valor integral do contrato (cerca de R$ 53 milhões previstos até 2027). No entanto, o meia decidiu cobrar apenas o período até novembro do ano passado, quando sofreu um mal súbito.

  • Bastidores da negociação

    As conversas são conduzidas pelo diretor executivo de futebol do clube, Rui Costa, e por Giuliano Bertolucci, representante de Oscar. A avaliação nos bastidores é de que há boa vontade de ambas as partes para encerrar o caso de forma amigável.

    A definição depende agora de um acordo formal sobre o parcelamento e o reconhecimento dos valores pendentes.

  • Oscar São Paulo 2025Rubens Chiri/Saopaulofc.net

    Relembre o caso: do susto à aposentadoria

    O impasse contratual tem origem no episódio ocorrido em novembro do ano passado. Durante exames no CT da Barra Funda, Oscar sofreu um mal súbito e foi encaminhado de ambulância ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde permaneceu internado na UTI.

    O diagnóstico foi de síncope vasovagal, uma perda transitória de consciência causada pela queda da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Trata-se, na prática, de um desmaio. Segundo especialistas, o quadro não apresenta risco de morte, mas exige acompanhamento contínuo.

    O meia chegou a cumprir protocolo de recuperação em repouso e esteve no CT em algumas ocasiões. Posteriormente, decidiu encerrar a carreira.

0