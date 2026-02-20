O que falta para o São Paulo rescindir com Oscar e quanto de dinheiro deve ser pago ao ex-jogador?

A rescisão contratual entre o São Paulo e o meia Oscar ganhou contornos de novela nos bastidores do Morumbi, mas pode ter um desfecho já na próxima semana. Clube e representantes do jogador devem voltar à mesa de negociação para tentar encerrar oficialmente o vínculo.

Segundo apuração do GE, o atleta abriu mão de aproximadamente R$ 53 milhões, valor que teria a receber até o fim do contrato, válido até dezembro de 2027. Ainda assim, cobra do Tricolor uma dívida superior a R$ 7 milhões.

O São Paulo, por sua vez, não confirma os valores. Internamente, o clube considera o contrato "suspenso" desde o fim de 2025 e entende que as conversas caminham em bom ritmo.