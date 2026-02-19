Goal.com
LDU Quito v Botafogo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Já foram seis - Botafogo tem maior sequência de derrotas desde o "fundo do poço" pré-SAF

Revés para o Nacional Potosí na Libertadores amplia crise e reacende lembranças de 2020

Em mais um capítulo triste da temporada de 2026, o Botafogo voltou a decepcionar. Na noite de quarta-feira (18), o Glorioso foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí, em duelo decisivo da pré-Libertadores. O gol solitário da partida foi marcado por Oscar Baldomar, selando a sexta derrota consecutiva da equipe carioca.

O resultado amplia uma sequência que já acende o alerta máximo em General Severiano. O clube não enfrentava um período tão negativo desde 2020, ainda antes da implementação da SAF, quando viveu o que muitos torcedores classificaram como o "fundo do poço".

  • FBL-LIBERTADORES-NACIONALPOTOSI-BOTAFOGOAFP

    Sequência preocupa e iguala marca negativa

    A última vez que o Botafogo acumulou seis derrotas seguidas foi durante o Campeonato Brasileiro de 2020. Naquela ocasião, a crise se aprofundou ainda mais, chegando a sete reveses consecutivos, em um dos momentos mais delicados da história recente alvinegra.

    Os jogos daquela fase evidenciaram fragilidades técnicas e emocionais de um elenco que lutava contra o rebaixamento que, no fim do ano, caiu para a Série B na lanterna do campeonato. A lembrança daquele período sombrio volta agora à tona, diante de um cenário que apresenta sinais igualmente preocupantes.

  • Botafogo 2026Vítor Silva/Botafogo

    Seis derrotas seguidas

    Na atual temporada, o roteiro tem sido parecido. Desde a vitória convincente por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na primeira rodada do Brasileirão, o Botafogo não conseguiu mais reencontrar o caminho das vitórias.

    A sequência negativa passa por diferentes competições. No Campeonato Carioca, o time sofreu duro golpe ao perder por 1 a 0 para o Fluminense. Pela Série A, foi superado pelo Grêmio em um eletrizante 5 a 3, além de tropeços em clássicos contra o Flamengo e o Vasco.

    Na Libertadores, a derrota para o Nacional Potosí aprofundou a crise e colocou pressão extra sobre elenco e comissão técnica.

  • Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Próximos passos

    O próximo compromisso surge como oportunidade de redenção. Pela Taça Rio do Carioca, o Botafogo encara o Boavista neste sábado (21), em busca de um resultado que possa interromper a sequência negativa e devolver confiança ao grupo.

Carioca Taca Rio
Boavista-RJ crest
Boavista-RJ
BOA
Botafogo crest
Botafogo
BOT
0