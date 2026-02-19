Já foram seis - Botafogo tem maior sequência de derrotas desde o "fundo do poço" pré-SAF

Em mais um capítulo triste da temporada de 2026, o Botafogo voltou a decepcionar. Na noite de quarta-feira (18), o Glorioso foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí, em duelo decisivo da pré-Libertadores. O gol solitário da partida foi marcado por Oscar Baldomar, selando a sexta derrota consecutiva da equipe carioca.

O resultado amplia uma sequência que já acende o alerta máximo em General Severiano. O clube não enfrentava um período tão negativo desde 2020, ainda antes da implementação da SAF, quando viveu o que muitos torcedores classificaram como o "fundo do poço".