Quem é Zakaria Labyad, reforço marroquino do Corinthians indicado por Memphis Depay?

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (20) a contratação do meio-campista Zakaria Labyad, de 32 anos, como reforço para a temporada de 2026. Naturalizado marroquino e com passagens por clubes como Ajax e Sporting, o jogador estava livre no mercado após atuar pelo Dalian Yingbo, da China.

O vínculo com o Timão é válido até 31 de dezembro de 2026. Sem custos de transferência, o clube arcará apenas com os salários do atleta. A contratação teve influência direta de Memphis Depay, que mantém amizade antiga com o meia desde os tempos de base na Holanda.

A expectativa é que Labyad esteja à disposição já nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians enfrenta a Portuguesa, no Canindé, neste domingo (22), às 20h30.