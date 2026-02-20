Goal.com
FBL-FRIENDLY-AUDI-SUMMER-TOUR-BAYERN MUNICH-AJAXAFP
Gabriel Marin

Quem é Zakaria Labyad, reforço marroquino do Corinthians indicado por Memphis Depay?

Ex-Ajax e Sporting, meia de 32 anos chega sem custos e pode estrear já nas quartas do Campeonato Paulista

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (20) a contratação do meio-campista Zakaria Labyad, de 32 anos, como reforço para a temporada de 2026. Naturalizado marroquino e com passagens por clubes como Ajax e Sporting, o jogador estava livre no mercado após atuar pelo Dalian Yingbo, da China.

O vínculo com o Timão é válido até 31 de dezembro de 2026. Sem custos de transferência, o clube arcará apenas com os salários do atleta. A contratação teve influência direta de Memphis Depay, que mantém amizade antiga com o meia desde os tempos de base na Holanda.

A expectativa é que Labyad esteja à disposição já nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians enfrenta a Portuguesa, no Canindé, neste domingo (22), às 20h30.

  • PSV Eindhoven's Zakaria Labyad celebrateAFP

    Da base do PSV à 'traidor' na Holanda

    Nascido em Utrecht, na Holanda, Zakaria Labyad foi revelado nas categorias de base do PSV e estreou como profissional em 2010. Logo em sua primeira temporada, ganhou espaço e marcou dois gols como titular diante do Groningen.

    O auge inicial veio em 2011/12, quando disputou 32 partidas, anotou seis gols e foi peça importante na conquista da Copa da Holanda. Foi nesse período que estreitou laços com Memphis Depay, que subiu ao time principal justamente quando Labyad vivia seu melhor momento no PSV.

    A saída, porém, foi conturbada. Em 2012, com o contrato perto do fim, o meia optou por não renovar e assinou gratuitamente com o Sporting. O PSV alegou a existência de uma cláusula de renovação automática e tentou barrar a transferência na FIFA, sem sucesso. O episódio fez com que Labyad passasse a ser visto como "traidor" por parte da torcida de Eindhoven.

  • Morocco's Zakaria Labyad celebrates scorAFP

    Seleção marroquina

    Naturalizado marroquino, Labyad foi convocado para defender Marrocos nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Na estreia, marcou um gol no empate por 2 a 2 com Honduras. A seleção, no entanto, acabou eliminada ainda na fase de grupos.

    Pela seleção principal, atuou em apenas seis jogos e conta com apenas uma assistência.

  • FBL-EUR-C3-SPORTING-VIDEOTONAFP

    Altas expectativas no Sporting e recomeço no Utrecht

    Ao chegar ao Sporting, Labyad recebeu multa rescisória fixada em 50 milhões de euros. O alto salário, entretanto, tornou-se um problema em meio à crise financeira do clube. Sem aceitar redução salarial, o meia passou a treinar com a equipe B e disputou apenas 27 partidas pelo time principal, com três gols marcados. No elenco, chegou a atuar ao lado de André Carrillo, que também veste a camisa do Corinthians.

    Entre 2013 e 2015, foi emprestado ao Vitesse, onde viveu bons momentos, mas sem atingir o potencial esperado. Depois, teve rápida passagem pelo Fulham, atuando apenas duas vezes.

    A retomada aconteceu no Utrecht. Em duas temporadas, Labyad somou 21 gols e 12 assistências em 58 jogos, vivendo sua fase mais produtiva na carreira.

  • AZ Alkmaar v AFC Ajax - KNVB BekerGetty Images Sport

    História no Ajax

    O bom desempenho no Utrecht chamou a atenção do Ajax, que o contratou em 2018 por seis milhões de euros. A ida ao rival ampliou a fama de "jogador traíra" entre torcedores holandeses.

    Em quatro temporadas no clube de Amsterdã, Labyad disputou 54 partidas, marcou 13 gols e distribuiu nove assistências. Conquistou cinco títulos nacionais e integrou o elenco que alcançou a semifinal da Champions League 2018/19, campanha histórica da equipe.

  • FBL-EUR-C1-AJAX-MIDTJYLLANDAFP

    Experiência na China e período de inatividade

    Após deixar o Ajax, Labyad retornou ao Utrecht, mas teve desempenho discreto: um gol em 18 jogos. Em seguida, transferiu-se para o futebol chinês.

    No Yunnan Yukun, disputou 31 partidas, marcou seis gols, deu nove assistências e conquistou o título da segunda divisão chinesa em 2024. Já em 2025, defendeu o Dalian Yingbo na elite do país, somando seis gols e quatro assistências em campanha que terminou com a 11ª colocação.

    Desde 22 de novembro de 2025, porém, o meia não entra em campo. Livre no mercado após o fim da temporada chinesa, ele decidiu deixar o futebol asiático e buscar novo desafio.

  • Corinthians v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que o Corinthians pode esperar?

    Versátil, Labyad já atuou como meia armador, ponta e até como "falso 9". Dono de boa técnica e visão de jogo, chega ao Parque São Jorge com bagagem internacional, mas também cercado por dúvidas quanto ao ritmo de jogo, após quase três meses sem atuar.

