O retrospecto histórico de São Paulo x Palmeiras em confrontos de mata-mata

A classificação do Corinthians sobre a Portuguesa, nos pênaltis, definiu um roteiro que promete fortes emoções no Campeonato Paulista: Palmeiras e São Paulo se enfrentam na semifinal do estadual.

O Alviverde chega embalado após golear o Capivariano por 4 a 0 e terá o mando de campo na Arena Barueri. Já o Tricolor avançou ao eliminar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, garantindo presença em mais um capítulo decisivo do Choque-Rei.

O duelo reedita a semifinal do ano passado, também pelo Paulistão, quando o Palmeiras levou a melhor em confronto marcado por polêmica. A classificação do Verdão veio após o gol de Raphael Veiga, de pênalti, após Arboleda derrubar Vitor Roque dentro da área.