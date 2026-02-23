Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

O retrospecto histórico de São Paulo x Palmeiras em confrontos de mata-mata

Apesar do jejum recente no Choque-Rei, São Paulo domina o histórico de mata-mata contra o Palmeiras

A classificação do Corinthians sobre a Portuguesa, nos pênaltis, definiu um roteiro que promete fortes emoções no Campeonato Paulista: Palmeiras e São Paulo se enfrentam na semifinal do estadual.

O Alviverde chega embalado após golear o Capivariano por 4 a 0 e terá o mando de campo na Arena Barueri. Já o Tricolor avançou ao eliminar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, garantindo presença em mais um capítulo decisivo do Choque-Rei.

O duelo reedita a semifinal do ano passado, também pelo Paulistão, quando o Palmeiras levou a melhor em confronto marcado por polêmica. A classificação do Verdão veio após o gol de Raphael Veiga, de pênalti, após Arboleda derrubar Vitor Roque dentro da área.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao Series A 2014Getty Images Sport

    Retrospecto amplamente favorável ao Tricolor

    Apesar do revés mais recente, o histórico em mata-matas é amplamente favorável ao São Paulo. Em 23 confrontos eliminatórios ao longo da história, o Tricolor saiu vencedor em 17 oportunidades.

    As vitórias são-paulinas vieram nas seguintes decisões:

    • Finais do Paulista (1992 e 2021)
    • Supercopa (2024)
    • Semifinais do Paulista (1977, 1979, 1987, 1998 e 2019)
    • Semifinal do Supercampeonato Paulista (2002)
    • Semifinais do Rio-São Paulo (1998 e 2002)
    • Quartas de final da Copa do Brasil (2000 e 2023)
    • Oitavas de final da Copa do Brasil (2022)
    • Oitavas de final da Libertadores (1994, 2005 e 2006)
    • Publicidade
  • Palmeiras v Sao Paulo - Brasileirao Series A 2018Getty Images Sport

    Palmeiras cresce nas decisões recentes

    Por outro lado, o Palmeiras tenta equilibrar essa balança histórica apoiado no desempenho recente. Contando a semifinal do ano passado, o clube soma seis vitórias sobre o rival em mata-matas:

    • Torneio Laudo Natel (1972)
    • Oitavas do Campeonato Brasileiro (2000) 
    • Semifinais do Campeonato Paulista (2008 e 2025)
    • Quartas de final da Libertadores (2021)
    • Final do Paulistão (2022)
Brasileirão
Coritiba crest
Coritiba
COR
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Brasileirão
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Fluminense crest
Fluminense
FLU
0