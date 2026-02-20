O que piorou tanto no Flamengo de Filipe Luís de 2025 para 2026?

Uma decepção chamada Flamengo. O time dominante de 2025, campeão da Libertadores e do Brasileirão, começou 2026 irreconhecível. Reforçado, mais caro e teoricamente mais forte, o elenco perdeu rumo, padrão tático e confiança sob o comando de Filipe Luís.

A derrota por 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, na primeira partida da Recopa Sul-Americana, foi assustadora. E o placar foi generoso com os brasileiros. Dominado do início ao fim pelo campeão da Sul-Americana, o Flamengo poderia ter saído goleado. Foram 17 finalizações sofridas contra apenas oito produzidas. Castillo marcou três vezes, dois gols anulados por impedimento, e expôs uma defesa mal posicionada, especialmente no lance em que Léo Ortiz perdeu o tempo da bola.

"Precisamos melhorar urgentemente", desabafou Filipe Luís, cada vez mais criticado pela imprensa carioca e pela torcida.

Mas afinal, o que piorou tanto de um ano para o outro?