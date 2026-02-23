Juventus x Galatasaray: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Juventus e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, na Itália, pelo segundo jogo dos play-offs da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space e da HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

A Juventus chega para a partida com a difícil missão de reverter o resultado do primeiro jogo. Na Turquia, os italianos perderam por 5 a 2 e precisam de uma vitória por três gols de diferença para levar a decisão para a prorrogação. A missão fica ainda mais complicada, já que o time de Spalletti vem em uma sequência de cinco jogos sem vencer em todas as competições.

Por outro lado, após um excelente resultado na ida, o Galatasaray chega mais tranquilo para o duelo. Mesmo jogando fora de casa, os turcos são os favoritos para avançarem às oitavas de final. A sequência de seis vitórias da equipe ajuda a confirmar esse favoritismo.

A Juventus pode até vencer a partida, mas precisa de uma goleada para garantir a classificação, enquanto o Galatasaray deve esperar para aproveitar os contra-ataques.

Juventus: Di Gregorio (Perin); Kalulu, Gatti e Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram e Kostic; Francisco Conceição e Miretti (Jeremie Boga); Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

Galatasaray: Cakir; Sallai, Davinson Sánchez, Bardakci e Jakobs; Torreira e Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun e Noa Lang; Icardi. Técnico: Okan Buruk.

Desfalques

Juventus

Vlahovic, Milik e Emil Holm estão fora por lesão, enquanto Cambiaso e Juan Cabal cumprirão suspensão. Bremer e Yildiz são dúvidas.

Galatasaray

Os lesionados Buyuk e Osimhen desfalcam a equipe, enquanto Ahmed Kutucu and Arda Unyay são dúvidas.

Quando é?

Data: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Allianz Stadium - Turim, Itália

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis