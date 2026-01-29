Goal.com
Gabriel Marin

Campeonato Brasileiro 2026: os artilheiros e garçons da competição

Confira a lista de goleadores e líderes de assistência da primeira divisão nacional nesta temporada

O Campeonato Brasileiro de 2026 está só começando e com ele, a briga pela artilharia. O Flamengo vai defender seu título, mas vai enfrentar a forte concorrência de Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e vários outros candidatos.

Kaio Jorge, Pedro, Vitor Roque, Yuri Alberto... todos esses e mais outros craques vão disputar gol a gol a artilharia, enquanto Arrascaeta, Matheus Pereira, Raphael Veiga e outros brigam pela liderança das assistências.

Confira, abaixo, a lista dos artilheiros e líderes de assistências do Brasileirão 2026.

Última atualização em 28 de janeiro, às 22h07 (de Brasília)

    1 gol

    • Stiven Mendoza (Athletico-PR)
    • Victor Hugo (Atlético-MG)
    • Jean Lucas (Bahia)
    • Willian José (Bahia)
    • Higor Meritão (Chapecoense)
    • Jean Carlos (Chapecoense)
    • Rafael Carvalheira (Chapecoense)
    • Walter Clar (Chapecoense)
    • Breno Bidon (Corinthians)
    • Lucho Acosta (Fluminense)
    • Nonato (Fluminense)
    • Carlos Vinícius (Grêmio)
    • Flaco López (Palmeiras)
    • Vitor Roque (Palmeiras)
    • Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino)
    • Álvaro Barreal (Santos)
    • Gabriel Menino (Santos)
    • Gabriel Baralhas (Vitória)
    • Renato Kayzer (Vitória)
  • Líderes de assistências

    • Erick (Vitória): 2
    • Kevin Viveros (Athletico-PR): 1
    • Renan Lodi (Atlético-MG): 1
    • Gilberto (Bahia): 1
    • Rodrigo Garro (Corinthians): 1
    • Jean Carlos (Chapecoense): 1
    • Renê (Fluminense): 1
    • Gustavo Martins (Grêmio): 1
    • Andreas Pereira (Palmeiras): 1 
    • Marcelinho Braz (Red Bull Bragantino): 1
    • Igor Vinícius (Santos): 1
    • Zé Rafael (Santos): 1
    Quem foi o artilheiro em 2025?

    O artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025 foi Kaio Jorge, do Cruzeiro, com 21 gols.

    Quem foi o líder de assistências em 2025?

    O líder em passes para gols no Campeonato Brasileiro de 2025 foi o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, com 14 assistências.

