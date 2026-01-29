Campeonato Brasileiro 2026: os artilheiros e garçons da competição

O Campeonato Brasileiro de 2026 está só começando e com ele, a briga pela artilharia. O Flamengo vai defender seu título, mas vai enfrentar a forte concorrência de Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e vários outros candidatos.

Kaio Jorge, Pedro, Vitor Roque, Yuri Alberto... todos esses e mais outros craques vão disputar gol a gol a artilharia, enquanto Arrascaeta, Matheus Pereira, Raphael Veiga e outros brigam pela liderança das assistências.

Confira, abaixo, a lista dos artilheiros e líderes de assistências do Brasileirão 2026.

Última atualização em 28 de janeiro, às 22h07 (de Brasília)