Pixbet cadastro: como abrir sua conta em 2023

O primeiro passo para começar a apostar na plataforma é o Pixbet cadastro.

Assim, se você está pensando em criar sua conta na Pixbet ainda não sabe como fazer, não é preciso se preocupar.

Com o intuito de ajudar quem está querendo efetuar um cadastro, resolvemos fazer este artigo. Afinal, explicaremos ao longo deste texto o processo de se cadastrar.

Então, sem maiores introduções, vamos mostrar como abrir a sua conta.

Passo a passo: abrindo uma conta na Pixbet

Primeiramente, vamos lhe ensinar a fazer o seu Pixbet cadastro. Ou seja, vamos mostrar rapidamente como fazer o registro.

Então, siga o passo a passo abaixo para criar sua conta:

Acesse o site da Pixbet e, na página principal, clique em “Registro”; Insira o seu número de CPF e clique em “Continuar”; No segundo passo, o sistema vai localizar seu nome e data de nascimento. Então, confira se os dados que constam na página estão corretos e, se sim, vá em “Continuar”; No terceiro passo, crie um nome de usuário, coloque seu e-mail e crie sua senha. Igualmente, preencha o seu telefone celular; Além disso, não se esqueça de ler com atenção os Termos e Condições (T&C) da plataforma. Marque as caixinhas confirmando que aceitou e também que possui 18 anos ou mais; Por fim, clique em “Registro” para concluir o Pixbet cadastro.

É válido notar que diversas casas dão a chance de usar um código promocional para se registrar. Com o intuito de saber mais sobre as promoções e ofertas, confira as melhores casas de apostas com bônus.

Como fazer o login em sua conta na Pixbet?

Após concluir a abertura de conta na Pixbet Brasil, basta o login para colocar apostas esportivas e jogar no cassino.

Então, veja o passo a passo para entrar em sua conta depois do registro:

Primeiramente, na página principal da Pixbet, clique “Entrar”; Coloque o seu username e a senha; Por fim, clique “Entrar” para ter acesso à sua conta.

Após entrar na conta, você pode apostar em futebol, futebol americano e diversos outros esportes. O catálogo tem até mesmo futebol australiano e outras modalidades mais inusitadas.

Qual é o Pixbet app?

Preocupada em oferecer aos usuários a melhor experiência possível em dispositivos móveis, a Pixbet adaptou sua plataforma. Ou seja, os clientes podem aproveitar tudo no site através de um smartphone ou tablet.

Portanto, se deseja apostar pelo celular, tem o site mobile da empresa. Inclusive, dá até mesmo para efetuar o Pixbet cadastro a qualquer hora e em qualquer lugar.

E, indo além, a casa de apostas também oferece o Pixbet app. Sim, tem um aplicativo especialmente voltado aos smartphones Android.

A fim de baixar o Pixbet, recomendamos que vá até o “Blog”, localizado na barra superior. Então, encontre o tópico sobre o aplicativo da Pixbet e siga as instruções.

Aliás, depois que efetuar o download, não se esqueça de liberar a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Para isso, basta ir até as configurações do seu smartphone. Mas não se preocupe: o Pixbet app é seguro e não causa quaisquer tipos de danos ao seu celular.

Isso se deve apenas ao fato de que o app da operadora de apostas não está na Play Store devido às restrições da loja de apps. Dessa forma, é preciso baixá-lo diretamente pela plataforma da empresa.

Um ponto negativo é que usuários de dispositivos do sistema operacional iOS como, por exemplo, o iPhone, não terão o Pixbet app. Afinal, os aparelhos da Apple não permitem a instalação nativa de aplicativos de fora da App Store. Então, como há restrições no Brasil, não há essa possibilidade por enquanto.

Contudo, se você é usuário de iOS, use a versão mobile do site da Pixbet Brasil. Você terá as mesmas opções para desktop, mas sem a necessidade de instalar um app.

Pixbet é confiável? Saiba os motivos pelos quais você deve fazer o cadastro

Mas, afinal, a Pixbet é confiável? Vale a pena abrir uma conta na casa de apostas? Em nossa opinião, com toda a certeza a resposta é sim.

Uma das dúvidas de quem está pensando em fazer um Pixbet cadastro é em relação à casa. Afinal, muitas pessoas podem ficar receosas e se perguntar se a casa é confiável.

Certamente, a Pixbet é confiável e segura. Para começo de conversa, estamos falando de uma empresa licenciada. Ou seja, a operadora é licenciada pelo Governo de Curaçao (Curaçao eGaming) para oferecer apostas online e atrações de cassino.

Inclusive, os usuários podem conferir o número de licença diretamente na casa de apostas. Além disso, não podemos nos esquecer sobre a segurança do site. A Pixbet oferece conexão criptografada, trabalhando sob os protocolos SSL/TLS. Aliás, isso pode ser conferido pelo cadeado na barra de endereço.

Desse modo, os clientes estarão com seus dados protegidos e as trocas de informações sensíveis estarão blindadas.

Portanto, em nossa visão, vale a pena fazer o seu Pixbet cadastro e ter a sua conta.

Bônus de boas-vindas na Pixbet

Outra dúvida de muitas pessoas é se há Pixbet bônus depois do registro. E, infelizmente, a casa não está oferecendo um Pixbet bônus de boas vindas para clientes recém-registrados.

Desse modo, você não terá como ativar um Pixbet bônus nem mesmo com um código promocional Pixbet. Assim, ao menos até a redação deste artigo, não existia um bônus de boas vindas da casa.

Certamente, este é um ponto que pode desanimar algumas pessoas que desejam se cadastrar no site da Pixbet. Entretanto, não julgamos que este seja um motivo válido para não fazer o seu Pixbet cadastro.

Primeiro que a Pixbet oferece outras ofertas para seus clientes. Por exemplo, o Bolão Pixbet. Aliás, com o Bolão Pixbet, o usuário tem a chance de obter créditos na conta se acertar placar de jogos.

Além disso, pode ser que, futuramente, haja um Pixbet bônus à disposição. E, certamente, se esse dia chegar, traremos informações sobre o bônus Pixbet.

É claro que não podemos garantir que a casa ofereça um bônus Pixbet em um futuro próximo. Entretanto, recomendamos que mantenha o radar ligado na plataforma da casa para saber eventuais novidades.

Além disso, não se esqueça de ler os Termos e Condições (T&C) completos de cada promoção da empresa. Dessa maneira, ficará por dentro das regras e não terá surpresas posteriormente.

Cadastro na Pixbet mobile

Está sempre com o seu celular por perto e deseja fazer seu Pixbet cadastro por ele? Sem problemas, pois há essa possibilidade.

Basicamente, o método de cadastro é semelhante ao de fazer no site para desktop. Mas, de qualquer maneira, vamos recapitular com um passo a passo rápido:

Em primeiro lugar, entre na Pixbet pelo smartphone; Então, pressione “Registro”; Preencha o seu CPF e siga até a última parte do formulário; Em seguida, coloque as informações que a casa solicita; Faça a leitura dos T&C e outras regras e confirme que você é maior de idade e está de acordo; Finalize a criação da sua conta.

Termos e Condições (T&C)

Inegavelmente, os usuários da Pixbet precisam seguir as regras da operadora. E, antes de fazer o Pixbet cadastro, é necessário saber os Termos e Condições (T&C) da casa.

Por isso, resolvemos preparar uma lista com os T&C mais relevantes da Pixbet Brasil:

A Pixbet apenas disponibiliza os serviços para indivíduos com 18 anos de idade ou mais. Assim, o cliente deve assegurar que tem maioridade para usar os produtos da casa;

Assim, o cliente deve assegurar que tem maioridade para usar os produtos da casa; Ademais, o cliente deve ser residente em uma jurisdição na qual as apostas online e jogos de azar são permitidos;

Igualmente, o apostador deve ser o usuário autorizado do método de pagamento que utilizar no site;

Por fim, se aplicam os T&C Gerais da Pixbet.

Com a finalidade de saber todas as regras, leia os T&C na íntegra no site.

Como fazer apostas na Pixbet

Depois que ensinamos como fazer o Pixbet cadastro, também queremos explicar como fazer uma aposta no site. Então, vamos aos próximos tópicos para explicar tudo certinho.

Como colocar uma aposta simples na Pixbet

A aposta simples é a mais comum de todas. É aquele palpite que envolve apenas uma previsão esportiva no mesmo bilhete. Em outras palavras, o apostador coloca uma aposta e confirma, sem juntar várias apostas.

Assim sendo, vamos dar um passo a passo para fazer uma aposta simples na Pixbet:

Primeiramente, entre na conta e faça um depósito se não tiver saldo; Então, na parte de Esportes do site, escolha o esporte, campeonato e evento esportivo; Depois que entrar no evento, escolha o mercado de aposta. Ou seja, o tipo de aposta; Então, no boletim de aposta, preencha a quantia que deseja apostar. Em seguida, confira os potenciais retornos; Para finalizar, confirme a aposta e basta torcer para que seu palpite seja preciso.

Como fazer uma aposta múltipla na Pixbet

Igualmente, dá para fazer apostas múltiplas no site. Ou, como alguns dizem, apostas combinadas. Aliás, uma aposta múltipla é aquela que junta duas previsões ou mais no mesmo bilhete.

Ou seja, o apostador precisa acertar todos os palpites ao mesmo tempo. Basta um errado para a aposta inteira ser perdida. Portanto, é uma modalidade de aposta de alto risco. Então, tome cuidado.

Basicamente, o passo a passo para fazer uma aposta múltipla é idêntico ao da aposta simples. Mas você deve selecionar dois ou mais prognósticos e juntar no mesmo bilhete. Então, as odds (cotações) são multiplicadas entre si, dando uma odd maior.

A tentação de tentar ter altos retornos é grande, mas tenha cautela, pois é muito difícil acertar múltiplas.

A Pixbet aceita depósitos em Pix e criptomoedas

Em termos de formas de pagamento, a Pixbet é limitada. Afinal, a operadora aceita apenas Pix e criptomoedas para depositar e sacar.

Apesar de o Pix ser um bom método, o usuário estará limitado a ele ou às criptomoedas. E, certamente, este é um ponto em que a operadora poderia melhorar.

Mas, já que há o Pix, aproveite este método rápido e seguro para fazer suas transações.

Suporte ao Cliente da Pixbet

No quesito Serviço de Atendimento ao Cliente, a Pixbet tem o SAC próprio. Dessa maneira, se você estiver com dúvidas sobre Pixbet cadastro, métodos de pagamento e mais, basta entrar em contato.

Entre as formas de falar com a Pixbet, temos:

Chat ao vivo;

E-mail.

Além disso, existe o blog da Pixbet, com guias para ajudar os clientes. Dessa maneira, se quiser saber mais sobre o site, aproveite também o blog.

Perguntas frequentes sobre a Pixbet Brasil

Segue com dúvidas sobre o Pixbet cadastro ou outro assunto relacionado à operadora? Então, vamos

Como fazer o cadastro no Pixbet?

A fim de fazer o seu Pixbet cadastro, acesse o site, coloque o seu CPF e preencha o formulário. Além disso, leia e concorde com os Termos e Condições (T&C).

Aliás, lembre-se que apenas maiores de 18 anos podem abrir uma conta.

Como verificar a conta do Pixbet?

Para verificar a sua conta da Pixbet, você deve enviar um documento de identidade e um comprovante de endereço. Apenas siga as instruções que estão no site da operadora.

Por que não consigo entrar na Pixbet?

Se você não tiver 18 anos no mínimo, não poderá fazer o cadastro. Mas, se você está se referindo a um problema no login, contate o suporte da casa.

Qual o código de bônus Pixbet?

Ao menos por enquanto, a empresa não está oferecendo um código promocional Pixbet. Isso porque a casa não tem um Pixbet bônus de boas vindas neste momento.

Se, futuramente, houver um bônus, traremos informações.

Qual o valor mínimo da Pixbet?

É possível depositar a partir de R$1 em sua conta da Pixbet.

Como sacar dinheiro no Pixbet?

Com a finalidade de sacar dinheiro da conta, faça login, escolha o Pix e insira a sua chave Pix. Então, confirme a solicitação de retirada.

É seguro apostar na Pixbet?

Sem dúvida, é totalmente seguro apostar na Pixbet. Afinal, estamos falando de uma casa de apostas licenciada e com um site totalmente seguro.

Portanto, pode fazer o seu Pixbet cadastro e apostar sem medo.

