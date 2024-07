Palpite Corinthians x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 25/7/24

Corinthians e Grêmio se encontram nesta quinta-feira (25), às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confira, portanto, os palpites que nossos editores selecionaram para este importante duelo da 19ª rodada.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 2.02 na Betano Total de gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.25 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Corinthians com a vantagem de atuar em casa

O Timão está empolgado com seus seis pontos conquistados nas últimas duas rodadas. Afinal, esse desempenho afastou o time do Z-4.

Para esse duelo diante do Imortal, o Corinthians deve contar com o apoio massivo de sua torcida, que tem sido de grande ajuda para os comandados de Ramón Díaz.

Ainda, para embasar o favoritismo corintiano, vale mencionar que o time de Parque São Jorge não perde em casa para o Grêmio desde 2019.

Palpite 1 - Corinthians x Grêmio - Corinthians vence: 2.02 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Corinthians deve vencer o jogo contra o Grêmio pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Luta direta contra o rebaixamento

Os dois times chegam para esse confronto entendendo a importância do duelo, visto que esse pode ser considerado um "jogo de seis pontos".

Com as duas equipes precisando pontuar, e com o Corinthians de mandante tomando as iniciativas ofensivas, acreditamos que esse pode ser um jogo com muitos gols.

Ainda, vale mencionar que em todos os jogos do Grêmio no Brasileirão deste ano houve gols na partida. Do lado do Corinthians, dezesseis de seus dezoito jogos tiveram gols.

Palpite 2 - Corinthians x Grêmio - Mais de 2,5 gols: 2.25 na Betano.

Os dois times precisam arriscar

Ao analisar a situação das equipes, espera-se que os dois times tentem o gol a todo instante. Afinal, ambos precisam dos três pontos.

Os comandados de Renato Gaúcho realizaram 16 jogos e sofreram 20 tentos no Brasileirão, indicando uma média de gols sofridos de 1,25.

O time paulista, por outro lado, sofreu 23 gols em 18 rodadas. Sendo assim, o ambos os times costumam levar ao menos um gol por partida

Palpite 3 - Corinthians x Grêmio - Sim para ambos marcam: 1.93 na Betano.