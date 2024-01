Superbet Brasil: Veja análise e aproveite bônus de até R$500

A Superbet Brasil vem conquistando espaço entre as casas de apostas do mercado.

Algumas pessoas podem ter dúvidas sobre o funcionamento da Superbet Brasil. Por isso, preparamos esta análise completa sobre o código bônus Superbet, ofertas, produtos e particularidades da plataforma.

Bônus da Superbet Brasil

Se você é novo usuário na Superbet Brasil, um primeiro ponto a conhecer é seus bônus de boas-vindas. A seguir, confira algumas ofertas promocionais da Superbet Brasil.

Oferta de bônus para esportes

Há uma oferta de boas-vindas que pode conceder 100% de bônus no primeiro depósito, ou até R$ 500. O depósito mínimo para desbloquear a oferta é R$ 50, e deve ser o primeiro após cadastrar.

Conheça alguns termos e condições desta oferta abaixo. Você pode conferir todos os T&Cs promocionais e demais requisitos no site oficial da Superbet Brasil.

Para conseguir sacar o valor do bônus, é preciso cumprir os requisitos de apostas;

O valor depositado junto ao valor do bônus deve ser apostado 6 vezes;

Caso você aposte em bilhete único, a odd deve ser no mínimo 1.6;

No caso de bilhetes múltiplos, a odd mínima é 1.6 ou superior;

Disponível apenas na Superbet Brasil.

Como se cadastrar na Superbet

Como você deve ter percebido, o primeiro passo para ter acesso aos serviços da operadora é o Superbet cadastro. Por isso, aprenda como abrir uma conta na operadora. Recomendamos que utilize dados reais e contas bancárias da mesma titularidade do cadastro.

Entre no site da Superbet; No canto superior direito, clique em “Registre-se”; Preencha o formulário de inscrição com as informações solicitadas; Aceite os termos e condições da operadora; Revise os dados e confirme o cadastro.

Mercados de apostas e esportes disponíveis na Superbet Brasil

Para seguir nossa revisão, você precisa conhecer a variedade de formas de fazer apostas esportivas na Superbet Brasil. Além disso, também verificar quais esportes estão disponíveis para fazer palpites. Sendo assim, listamos a seguir os esportes mais populares da operadora.

Futebol;

Basquete;

Tênis;

Futebol Americano;

Vôlei;

Beisebol.

Estas são apenas algumas das possibilidades. Na parte superior da página, você pode acessar a página das apostas esportivas, inclusive apostas ao vivo. Assim, conhecerá todo o catálogo da Superbet Brasil.

Opções de apostas

Os mercados de Superbet apostas são formas pré-definidas de fazer palpites nas casas de apostas. Portanto, quanto mais mercados uma plataforma tiver, mais opções de apostas estão disponíveis aos clientes. A seguir, você pode conhecer alguns dos mercados mais populares disponíveis:

Moneyline/Vencedor da partida: forma clássica e mais simples de palpite, onde o cliente aposta em quem vai ganhar um evento ou campeonato;

Vencedor da rodada/mapa: aqui, o cliente faz um palpite sobre quem vence uma rodada inteira de determinado campeonato;

Handicap: é uma forma de apostar que exige mais atenção, por ser ponderada, isto porque as equipes com vantagem possuem restrições;

Pontuação correta: dentro deste mercado, existem vários tipos, onde o cliente aposta em um número exato de determinando probabilidade em um evento;

Acima/abaixo: o cliente faz um palpite em um determinado valor sugerido pela plataforma, sobre uma probabilidade da pontuação, se maior ou menor.

Estas são apenas algumas possibilidades. Consulte todos os mercados de apostas acessando a Superbet Brasil.

Odds da Superbet Brasil

Odds são números que representam a probabilidade de um evento acontecer, bem como o multiplicador do retorno de um palpite. Assim sendo, a cotação, como também são chamadas as odds, é um conceito que todo apostador deve prestar atenção.

Em nossa análise da Superbet Brasil, verificamos que suas odds estão conforme a média do mercado. Existe uma promoção na operadora, chamada “SuperOdds”, em que determinados eventos apresentam uma odd aumentada.

Para exemplificar, em um evento encontramos as seguintes odds. Neste caso, no campeonato de futebol La Liga no jogo Valencia vs Villarreal. O mercado 1x2 possui as seguintes odds: 2,30 (1), 3,50 (x) 3,10 (2). Uma aposta correta de R$ 10 no Villarreal retornaria R$ 31.

Consulte maiores detalhes no site da Superbet Brasil. Salientamos, desde já, que as odds são números que variam com muita frequência. Isto porque elas respeitam as flutuações do mercado de apostas. Portanto, para uma revisão completa, é preciso que o cliente preste atenção às odds no momento.

Apostas e streaming ao vivo

Além do catálogo de pré-jogo, é possível fazer apostas ao vivo na Superbet Brasil. No caso do cassino ao vivo, existem vários jogos com interação direta com outros usuários. Já nas apostas esportivas, o palpite é feito no momento em que o evento acontece.

Neste caso, a operadora ainda não oferece o recurso de transmissão dos jogos, isto é, o streaming ao vivo. No entanto, o recurso de cash out pode estar disponível em alguns eventos ao vivo. Com isso, você pode cancelar um palpite antes que o resultado tenha sido fechado.

Por exemplo, a maioria dos campeonatos de Futebol, nacionais e internacionais, estão disponíveis para apostar ao vivo. Também há jogos clássicos do cassino ao vivo como roleta, baccarat, blackjack e muitos outros. Acesse o site da operadora para verificar todas as opções disponíveis.

Superbet app/apk

As pessoas que gostam de realizar apostas vêm procurando apps das casas de apostas de sua preferência. Esta demanda acontece porque muitos passam boa parte do tempo no celular. Seja para trabalhar, se comunicar ou mesmo fazer apostas.

A Superbet Brasil, no entanto, ainda não oferece um app para ser baixado em dispositivos móveis. Ao entrar em contato com a operadora, esta informou que está testando seu app para lançar. Apesar disto, ainda é possível fazer apostas na Superbet Brasil através do celular ou tablet.

Basta acessar a plataforma através do navegador do celular. O site é otimizado para funcionar em uma versão móvel, por meio de um layout dinâmico e de fácil uso. Seja no Android ou iOS, basta escolher um navegador de segurança e acessar o site da Superbet Brasil.

Métodos de pagamento da Superbet Brasil

Outro ponto que você precisa conhecer para avaliar a Superbet Brasil é o método de pagamento. Através dele, é que o cliente pode fazer saques e depósitos em sua conta. Sendo assim, é preciso que seja seguro e eficiente.

O Pix é o único método de pagamento da operadora, por enquanto. Desde que foi implantado pelo Banco Central do Brasil, tornou-se muito popular em nosso país. Este método de pagamento eletrônico é fiscalizado federalmente.

Ou seja, todas as transações realizadas via Pix são vistoriadas pelo órgão nacional. Sendo assim, é de se esperar que seja um método seguro. Sabemos que é uma forma eficiente e rápida para fazer pagamentos. Aliás, a plataforma não efetua cobrança de taxas para transferências.

Ainda assim, recomendamos verificar se a instituição bancária utilizada cobra tarifas adicionais para transações. A seguir, descubra como realizar depósitos e saques via pix na operadora.

Como fazer um depósito

Fazer o depósito é o primeiro passo para conseguir apostar e resgatar bônus, após concluir o Superbet cadastro. Sendo assim, preparamos um passo a passo simplificado para fazer um pagamento na plataforma.

Acesse o site da Superbet; No canto superior da página, clique no botão de depósito; Digite o valor que pretende depositar; Preencha as informações que forem solicitadas; Escaneie o QR Code ou copie e cole o código de pagamento via Pix no seu Banco.

Feito isto, basta aguardar o processamento da transação. O mínimo que você pode depositar na Superbet é R$ 1 e o máximo é R$ 50 mil por transação. A operadora informa que não são cobradas taxas para fazer quaisquer pagamentos via Pix.

Como fazer um saque

Se você teve algum retorno das apostas, pode sacar este valor para qualquer banco de sua preferência. É possível que a operadora solicite que você faça a verificação da conta, para validar os saques. Se já fez isso, basta seguir os passos a seguir.

Faça o Superbet login no computador ou dispositivo móvel; Na parte superior da plataforma, clique no ícone do nome do usuário; Busque a seção escrita “saque”; Informe o valor que deseja fazer a retirada; Confira os dados informados para completar a transação.

O tempo de processamento pode variar conforme o valor do saque, mas geralmente é rápido. O saque mínimo por transação na Superbet é R$ 1 e o máximo é de R$ 100 mil. Não localizamos quaisquer taxas para fazer saques via Pix nesta operadora.

Superbet atendimento ao cliente

Para entrar em contato com a Superbet, são oferecidos alguns canais de atendimento. Isto para conseguir atender as demandas dos clientes, com diferentes níveis de urgência. É possível tirar dúvidas e fazer reclamações em português. A seguir, conheça as possibilidades.

Chat ao vivo: 24 horas por dia;

E-mail.

Conclusão sobre a Superbet Brasil

Ao fim deste guia, percorremos vários aspectos do funcionamento da operadora. Conhecemos seus bônus de boas-vindas disponíveis e avaliamos alguns serviços e produtos disponíveis. A partir destas informações, podemos chegar a uma conclusão sobre a empresa.

Considerando os pontos que analisamos aqui, é indicado que a Superbet é uma empresa confiável e segura. Apresenta variedade de apostas esportivas e possui um método de pagamento seguro. A seguir, confira uma síntese da revisão, colocada em vantagens e desvantagens da empresa.

Prós

A plataforma possui um design simplificado, com manuseio intuitivo;

Existem bônus de boas vindas e outras promoções para os usuários;

Possui variedade em esportes, mercados de apostas e jogos de cassino;

O chat ao vivo atende 24 horas por dia.

Contras

Poucas opções de pagamento;

Não possui um app para download.

Perguntas frequentes

Para não ficar dúvidas, conheça algumas das perguntas mais comuns entre os apostadores.

Posso pagar via Pix na Superbet?

Sim. O método de pagamento fiscalizado pelo Banco Central do Brasil está disponível para ser usado na operadora. Isto vale tanto para depósito como para fazer saques. É uma forma prática e segura de realizar transações de valores.

Qual é o valor mínimo de depósito e saque?

Para fazer saques e depósitos, o único método de pagamento é o Pix. O valor mínimo para realizar um saque na operadora é R$ 50. No caso de depósito, o valor mínimo é de R$ 1. Não localizamos taxas de pagamentos na Superbet.

Existe um app para download?

No momento que escrevemos esta revisão, não há um app disponível no momento. A empresa alega que está testando seu aplicativo para ser disponibilizado para download. No entanto, você pode usar a versão móvel no navegador dos dispositivos móveis.

A Superbet é boa para apostar em futebol?

Os principais torneios de futebol, nacionais e internacionais, são cobertos pela operadora. Em cada um dos eventos, são vários mercados de apostas disponíveis. Além disso, a plataforma oferece promoções de “super odds”. Estes pontos revelam que a Superbet é uma boa opção para futebol.

