KTO bônus: Aproveite até R$200 + 20% em apostas

Confira o melhor KTO bônus para apostas esportivas. Use o código do cupom KTOGOAL ao se cadastrar.

A KTO Brasil oferece promoções e bônus diferenciados para quem está começando e para quem já é experiente em jogos de apostas. Se você é um novo usuário pode aproveitar o bônus de boas-vindas ao criar uma conta no site e usufruir de uma aposta sem riscos de até R$200 + bônus de 20%. Lembre-se de usar o código do cupom KTO KTOGOAL.

Quais são os bônus KTO disponíveis?

A KTO disponibiliza uma variedade de promoções em seu catálogo, sendo algumas por tempo limitado, por isso vale a pena ficar de olho na seção “Promoções” do site.

Outras promoções são permanentes na plataforma, como por exemplo o bônus de boas-vindas, que permite que você realize sua primeira aposta sem riscos em um valor de até R$200 + 20% de bônus. Para liberar a oferta exclusiva, use o código do cupom KTOGOAL ao se cadastrar.

Atividade Valor do bônus Código promocional KTO Bônus de boas-vindas Sua primeira aposta esportiva sem riscos no valor de até R$200 KTOGOAL Boas-vindas cassino Realize seu primeiro depósito com valor mínimo de R$100 e ganhe duas rodadas de R$ 25 cada no Aviator e 50 giros grátis no Sweet Bonanza ao apostar o valor em Cassino ou Cassino Ao Vivo Aposte agora Indique seus amigos Você pode receber até R$300 por mês ao indicar amigos que se cadastraram na plataforma Aposte agora Ganho antecipado na KTO Sua aposta é considerada vencedora se o seu time abrir 2 gols de vantagem, mesmo antes da partida acabar Aposte agora Ranking Semanal de Mitadas Ao realizar apostas a partir de R$10 você participa da classificação. Os 20 palpites vencedores ao longo da semana recebem uma aposta grátis de até R$2500 Aposte agora Bônus de até 100% Dependendo de quantos palpites acertar você pode ganhar um bônus de até 100% em cada aposta combinada no futebol Aposte agora Malandrinha Score 4 Caso acerte o resultado de 4 partidas de futebol pode ganhar R$20.000. Uma vez por mês o valor sobe para R$50.000 Aposte agora Empate sem gol= dinheiro de volta Em alguns mercados a plataforma devolve o dinheiro apostado em caso de uma partida terminada em 0 a 0 Aposte agora Ganhe R$100.000 com a Malandrinha A KTO oferece R$100.000 se você acertar o resultado de 13 partidas pré-selecionadas na loteria de futebol 1x2. Uma vez por mês a premiação é de R$250.000 Aposte agora NBA com ganho antecipado na KTO Caso a equipe da sua escolha tenha 20 pontos de diferença a seu favor seu palpite é considerado como ganho antes do fim da partida Aposte agora Ganhe cashback a cada rodada A cada rodada jogada no cassino online você recebe uma pequena quantia do dinheiro que investiu de volta Aposte agora Ganhe cashback no cassino ao vivo Em jogos de cassino ao vivo também é possível receber um valor de dinheiro de volta a cada rodada Aposte agora

Para usufruir do código bônus KTO e diferentes promoções para realizar suas apostas online com responsabilidade é importante que você leia os Termos e Condições (T&C) completos disponíveis no site.

Bônus de boas-vindas na KTO: Até R$200 + 20% de bônus

Caso seja um novo usuário, poderá usufruir do bônus de boas-vindas ao realizar o seu cadastro, onde poderá incluir um código do cupom KTO KTOGOAL.

Após completar o registro, poderá realizar sua primeira aposta online no site sem correr riscos em uma aposta de até R$200 + bônus de 20%. Caso não acerte seu primeiro palpite, receberá 100% do valor investido de volta em uma aposta grátis no mesmo valor.

A aposta gratuita é creditada automaticamente na sua conta e poderá ser usada quando for realizar outro palpite. Esta oferta fica disponível para uso durante 7 dias.

O valor limite deste KTO bônus é de R$200, valor que está de acordo com a média do mercado. Se quiser saber mais sobre ofertas em casas de apostas, leia também nosso artigo sobre melhores sites de apostas com bônus.

Como obter o bônus de boas-vindas das apostas esportivas

Para obter o bônus de boas-vindas em apostas esportivas na KTO basta criar a sua conta no site e seguir o passo a passo:

Entre no site da KTO e preencha o formulário de cadastro clicando em “Registrar-se”. Informe o código do cupom KTO KTOGOAL. Confira o e-mail de confirmação para ativar a sua conta Deposite um valor para realizar uma aposta, lembrando que o limite para o bônus é de R$200 Escolha a aposta que desejar e, caso não acerte seu palpite, será creditado com uma aposta grátis.

Receba o bônus de boas-vindas

Termos e condições para o bônus de boas-vindas

Para usufruir do bônus de boas-vindas é necessário cumprir com uma série de requisitos exigidos pela KTO. Você pode verificar alguns dos termos e condições na lista abaixo:

Você deve ter mais de 18 anos para poder realizar uma aposta

Para utilizar o bônus é preciso ser um novo usuário e criar uma conta no site da KTO. Você pode inserir o código promocional KTO nesta etapa

O KTO bônus será disponibilizado com o mesmo valor que investiu apenas na sua primeira aposta, sendo o valor limite R$200

Você só receberá o bônus caso sua primeira aposta seja definida como perdida

A aposta grátis fica disponível durante 7 dias, caso não seja usada neste tempo ela será perdida

Sua aposta esportiva deve ter uma odd mínima de 1.70

Possíveis ganhos da sua Aposta Grátis estão sujeitos a 1x rollover no Sportsbook.

Com o código de bônus KTOGOAL, você recebe um bônus adicional de 20% em seu primeiro depósito. O valor máximo do bônus é de R$ 100.

É importante que você verifique todos os termos e condições por completo no site da KTO antes de realizar suas apostas para realizá-las de forma responsável.

Como conseguir o bônus KTO?

Você pode adquirir diferentes bônus KTO e promoções na sua conta. Ao usar o código do cupom KTO KTOGOAL, deve seguir os passos abaixo para usufruir dos benefícios:

Clique em “Minhas Apostas” no site da KTO

Em seguida introduza o código bônus KTO e clique em Aplicar

Faça a aposta que desejar

Ative sua aposta grátis

Clique em “Fazer aposta”

É importante verificar os termos e condições de cada aposta no site da KTO.

Atendimento ao cliente da KTO

A KTO disponibiliza duas formas de contato para seus clientes:

Chat ao vivo: para acessar, clique no ícone verde no canto inferior direito da tela e entre em contato com um membro da equipe KTO. O serviço está disponível das 9h à 0h, pelo horário de Brasília.

para acessar, clique no ícone verde no canto inferior direito da tela e entre em contato com um membro da equipe KTO. O serviço está disponível das 9h à 0h, pelo horário de Brasília. E-mail: Se preferir pode entrar em contato através do e-mail suporte@kto.com.

Você pode também clicar na seção de “Perguntas Frequentes” no final da página para verificar se a sua dúvida já foi respondida.

Nossa opinião sobre a KTO

A KTO Brasil é uma casa de apostas online confiável e com uma gama de jogos ampla, sejam eles jogos de cassino online, cassino ao vivo, apostas esportivas e em eSports. Além disso, a plataforma também oferece diversas promoções para seus usuários, incluindo um bônus de boas-vindas para os iniciantes. Ao criar sua conta, poderá utilizar o código do cupom KTO.

A KTO possui odds competitivas e o site é de fácil acesso. Um KTO app (aplicativo móvel) não está disponível no momento, porém o site está otimizado para utilização através do seu celular ou tablet. Se desejar pode até mesmo criar um atalho do site na sua tela de início dos dispositivos móveis, deixando a página mais semelhante a um KTO app.

O que gostamos O que não gostamos Diversas modalidades de aposta Não existe KTO app Código bônus KTO Não é possível realizar saques com criptomoedas Pagamento por Pix, Pay4fun, boleto ou criptomoedas





Perguntas frequentes na KTO

Antes de criar sua conta na KTO e utilizar o código promocional KTO, pode ser que ainda tenha algumas dúvidas em relação ao site. Algumas perguntas sobre a KTO aparecem com mais frequência, por isso fizemos uma lista para facilitar o seu entendimento sobre a plataforma.

A KTO é confiável?

Sim. A KTO é confiável e operada por uma empresa com sede registrada em Curação, chamada Bravalla B.V., licenciada e regulada pelas leis do país. A empresa conta com diferentes métodos de pagamento de confiança e realiza patrocínio de marcas, times e figuras públicas relevantes no mundo do esporte.

A KTO é segura?

Sim, a KTO é segura e exige a comprovação da identidade dos seus usuários para garantir a segurança dentro da plataforma e evitar possíveis golpes. Os dados pessoais são protegidos pelo site, que possui um certificado de criptografia.

Como funciona o bônus de boas-vindas na KTO?

Para utilizar o bônus de boas-vindas você deve se cadastrar no site da KTO (utilize o código do cupom KTOGOAL) e realizar o seu primeiro depósito em uma aposta. Caso não acerte seu primeiro palpite, receberá o valor que investiu creditado em sua conta (com valor limite de R$200). Além disso, o código do cupom garante um bônus de 20% do primeiro depósito.

Como criar uma conta na KTO?

Para criar sua conta na KTO basta clicar em “Registrar” no canto superior direito da tela, preencher o formulário com alguns dados pessoais e inserir o código do cupom KTO KTOGOAL. Após finalizar clicando em “Registrar-se” a plataforma irá mandar um e-mail de confirmação e poderá pedir documentos que comprovem a sua identidade.

Como funciona a KTO?

Para começar a apostar na KTO é necessário ter uma conta na plataforma (utilize o código promocional KTO KTOGOAL). Em seguida você poderá escolher entre diversas modalidades de esporte disponíveis, o tipo de aposta que deseja realizar, depositar o valor e aguardar pelo resultado. Lembre-se de apostar com responsabilidade e manter o seu ritmo de jogo acessível de acordo com o seu orçamento.

Como resgatar seu bônus KTO?

Você pode adquirir diferentes bônus KTO e promoções na sua conta. Após realizar o login, deverá clicar em “Minhas apostas” > “Bônus”> Introduzir o código bônus KTO e clicar em “Aplicar”. Faça a aposta que desejar, ative sua aposta grátis e em seguida clique em “Fazer aposta”. É possível verificar as condições de cada KTO bônus e o passo a passo através do site oficial.

O que é rollover de bônus em casas de apostas?

Um rollover é um conjunto de regras estabelecidas para que você tenha direito a um bônus ou valor que tenha ganhado gratuitamente. A KTO possui poucos rollovers, sendo geralmente pedidas apenas apostas com um número mínimo de odds.

Como cancelar uma aposta?

A KTO não permite a opção de cancelar uma aposta, porém é possível realizar o cash out em algumas apostas e recuperar parte do seu dinheiro caso a equipe que escolher estiver perdendo. O cash out também é possível caso sua equipe esteja ganhando, mas você acha que ela não está mantendo o desempenho e corre o risco de virar o jogo. Neste caso, você pode receber o valor oferecido no momento que optar por essa escolha.

