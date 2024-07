Palpite Athletico-PR x Cerro Porteño - Copa Sul-Americana - 25/7/24

Pelos playoffs da Sul-Americana, o Athletico-PR recebe o time do Cerro Porteño nesta quinta-feira (25) às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Confira os palpites que nossos editores selecionaram para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Athletico-PR vence 1.57 na Betano Time para classificar Athletico-PR 1.30 na Betano Gols no primeiro tempo Mais/Menos Athletico-PR mais de 0,5 1.72 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Cerro Porteño vem encontrando dificuldades fora de casa

A equipe do Athletico teve uma campanha considerada boa na Sul-Americana, com 12 pontos ganhos. Contudo, mesmo assim fechou na segunda posição.

O time do Cerro, tem como ponto negativo o fato de que atuando como visitante na fase de grupos da Libertadores, não conseguiu vencer nenhuma partida, sendo duas derrotas e um empate.

Com esse desempenho ruim longe de seus domínios, e com o Furacão que conta com um elenco mais robusto, acreditamos na possibilidade de vitória dos curitibanos.

Palpite 1 - Athletico-PR x Cerro Porteño - Athletico-PR vence: 1.57 na Betano.

Athletico decide a vaga para as oitavas em casa

No primeiro jogo, realizado em Assunção, Cerro Porteño e Athletico-PR ficaram em empate por 1 a 1. Deixando tudo em aberto para o segundo jogo.

Para este confronto decisivo, os comandados de Martín Varini terão a vantagem de atuar com o apoio de sua torcida, que vem sendo fundamental.

Nesse sentido, atuando em casa e com um elenco mais robusto, o Furacão entra em campo como favorito para assegurar a vaga na próxima fase.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Athletico-PR deve sair com a vitória no jogo contra o Cerro Porteño pela Copa Sul-Americana 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Palpite 2 - Athletico-PR x Cerro Porteño - Athletico-PR se classifica: 1.30 na Betano.

Athletico deve buscar o gol nos minutos iniciais

Ainda que se depare com inconsistências em sua recente campanha, a equipe do Furacão deve impor um forte ritmo em busca da qualificação.

Por outro lado, os paraguaios provavelmente adotarão uma postura defensiva, buscando manter o empate e aproveitar oportunidades de contra-ataque.

Prevemos assim o time brasileiro sendo responsável por tomar a iniciativa ofensiva. O que certamente pode gerar oportunidades para o gol ainda no primeiro tempo.

Palpite 3 - Athletico-PR x Cerro Porteño - Athletico-PR mais de 0,5 gols no primeiro tempo: 1.72 na Betano.