O que é Handicap Asiático nas apostas? Aprenda como funciona

Handicap asiático é uma das modalidades de apostas esportivas mais populares entre os jogadores.

Esse mercado de apostas não é tão complexo quanto parece e não deve ser temido pelos novatos.

Criamos este guia para ajudar os novos apostadores a entenderem o que é handicap asiático. Explicaremos como funciona, quais as melhores casas para jogar, em quais esportes pode ser usado e muito mais. Para se aprofundar sobre o tema, leia também nosso artigo sobre handicap europeu.

O que é Handicap Asiático e como é determinado?

Como diz o nome, esse mercado se originou na Ásia e está se popularizando cada vez mais pelo mundo. Mas, afinal, o que é Handicap Asiático e como funciona?

Explicando de forma resumida e direta, o Handicap Asiático dá uma vantagem ou desvantagem fictícia para um dos competidores. Isso permite que o jogador tenha uma maior variedade de possíveis combinações em sua aposta.

Além disso, essa modalidade possibilita realizar apostas em jogos em que há grande diferença de habilidade entre os competidores. O que geralmente não é vantajoso no mercado de Moneyline, ou seja, as apostas simples na vitória do seu favorito.

Essa vantagem ou desvantagem fictícia é determinada pelo nível técnico de cada time. O favorito começa atrás no placar e o azarão começa na frente. Dependendo da diferença do nível técnico, as odds serão determinadas para cada linha do mercado.

O grande diferencial do Handicap Asiático para o Europeu é que o mercado asiático possui linhas quebradas. Essas linhas podem reembolsar a aposta, ganhar parcialmente, perder parcialmente e outras variações.

Por isso é essencial entender como funciona a modalidade. E nosso guia vai te ajudar a aproveitar seus benefícios.

Como funciona o Handicap Asiático?

Agora que você já entendeu o que é o mercado, vamos mostrar o funcionamento da modalidade. Conforme explicamos anteriormente, o handicap funciona como uma margem fictícia para ajudar ou atrapalhar um dos times.

Por exemplo, no futebol o time favorito começa com uma desvantagem no placar. Ou seja, para vencer a aposta é necessário superar essa margem fictícia.

Já o time azarão, começa o jogo com uma vantagem de gols e pode perder na vida real desde que se mantenha dentro da margem. Dessa forma, essa modalidade de aposta permite que os apostadores façam palpites em jogos com grande diferença de nível técnico.

Utilizamos o futebol como exemplo, mas o funcionamento é semelhante em todos os esportes. Mostraremos ao longo do artigo outras competições que disponibilizam esse mercado.

O Handicap Asiático se diferencia do Europeu porque exclui o empate das possibilidades de resultado em esportes com três entradas. Portanto, o apostador tem apenas dois cenários para escolher: vitória do time A ou vitória do time B.

Em casos em que a aposta termina empatada, o jogador é reembolsado. Ou seja, o palpite é anulado e o dinheiro volta para a conta do cliente. Sendo assim, esse mercado também possui essa pequena proteção no momento de apostar.

Como fazer uma aposta simples utilizando Handicap Asiático?

Realizar apostas esportivas utilizando o Handicap Asiático é simples. Primeiramente, escolha uma casa confiável e que tenha o mercado em seu catálogo.

Em seguida, selecione um esporte que utilize a modalidade. São várias as opções de esportes e competições, separamos alguns dos principais no próximo tópico do artigo.

Após isso, selecione a partida desejada e procure pelo menu de “Handicap Asiático”. Quando encontrá-lo, você poderá selecionar as linhas que deseja.

Lembrando que será aplicada uma desvantagem ao time favorito, enquanto ao time azarão será aplicada uma vantagem no placar. Você poderá escolher se deseja uma linha cheia (-1/+1/-2/+2 etc), uma linha de meia (-0.5/+0.5) ou linha de quarto (-0.25/+0.25).

Cada linha tem suas vantagens e desvantagens e funciona de maneiras diferentes. Ao longo do artigo, explicaremos a funcionalidade de cada uma dessas linhas.

Depois de selecionar sua linha preferida, você pode fazer sua aposta simples. Decida um valor seguro para seu palpite e confirme com a plataforma. Então, você deverá acompanhar a partida e aguardar o resultado final.

Em quais esportes o Handicap Asiático pode ser utilizado?

Esse mercado está disponível em uma grande variedade de esportes. Recomendamos acessar o site oficial das melhores casas de apostas esportivas para verificar a disponibilidade.

Dentre os esportes mais famosos pelo uso de Handicap estão futebol e basquete. Porém, outros também são populares por terem essa modalidade em seu catálogo. É o caso de tênis, vôlei e até mesmo eSports, dependendo do jogo.

De forma geral, o funcionamento é o mesmo. O favorito recebe uma desvantagem que precisa superar e o azarão possui uma margem de segurança para perder.

No caso do tênis, por exemplo, o favorito precisa superar uma desvantagem de games para vencer a aposta. No vôlei, o recurso será aplicado aos sets. Nos eSports, dependerá muito de qual jogo está sendo disputado.

Essa variedade de esportes é um ponto positivo, já que você pode escolher a competição que domine mais. Caso queira explorar novos esportes, recomendamos que estude bastante para obter o conhecimento necessário.

Também sugerimos consultar o catálogo completo das casas de apostas em seus sites oficiais. Embora seja um mercado popular, nem sempre está disponível para todas as competições.

Melhores odds no futebol - top sites de apostas online

Como o Handicap Asiático está disponível em muitos sites, fizemos uma seleção das melhores casas de apostas que oferecem esse mercado. Essas plataformas possuem futebol em seu catálogo, assim como a modalidade de palpites.

Betano: Uma das melhores do Brasil

KTO: Ótimo bônus de boas-vindas

bet365: Famosa no mundo inteiro

Lance Betting: Focada em futebol

Novibet: Ótima para novatos

Betfair: Variedade de mercados

F12.bet: Planejada para o público do Brasil

Sportsbet.io: Experiência diferenciada

Pinnacle: Amplo catálogo de esportes

Bet7: Ótimas ofertas

Essas são algumas das operadoras mais populares da atualidade. Todas elas são confiáveis e podem atuar no Brasil. Além disso, possuem odds competitivas e contam com o mercado de Handicap Asiático.

Essas casas também oferecem bônus e ofertas que podem te ajudar. Consulte os regulamentos de cada promoção para desfrutar dessas ofertas.

Escolhemos essas operadoras com base na reputação e na grande base de clientes. Além disso, elas possuem um catálogo extenso e odds vantajosas. Os bônus também são interessantes, mas precisam ser analisados de acordo com os termos de uso antes de ativá-los. Fique por dentro de outras boas opções lendo nosso artigo sobre melhores apps de apostas.

Quando usar Handicap Asiático?

Existem momentos em que é vantajoso utilizar esse mercado. Os principais cenários são em partidas com muita diferença no nível técnico entre os competidores e partidas sem favorito.

Partidas com grande diferença técnica não possuem odds tratativas nas linhas comuns. Por exemplo, apostar na vitória de um grande favorito não vai oferecer um possível retorno favorável. Com o Handicap Asiático é possível aumentar essas odds, já que o favorito começará em desvantagem.

É vantajoso usar esse mercado principalmente em partidas em que o time favorito tenha boas armas ofensivas. Já que é necessário superar a margem de desvantagem aplicada, é interessante escolher um time que tenha essa capacidade.

Outro cenário em que vale a pena selecionar esse mercado é em casos em que não há um claro favorito para vencer. Isso dificulta escolher o vencedor da partida e o Handicap Asiático diminui os riscos de perda ao eliminar o empate das possibilidades de resultado.

Geralmente, nessas situações é utilizada a linha 0.0. Assim, caso aconteça o empate no resultado da aposta, o valor será reembolsado. O funcionamento é semelhante ao mercado “Empate anula”, em que apenas é possível vitória do competidor A ou B.

Em casos semelhantes, também é usada a linha +0.5. Nesse sentido, essa linha funciona da mesma forma que o mercado de “Dupla hipótese”. O time escolhido pode ganhar ou empatar para que o bilhete seja considerado vencedor.

Dessa forma, podemos concluir que essa modalidade de aposta tem muitas utilidades. Saber utilizar as peculiaridades de cada linha a seu favor é uma grande vantagem para o apostador. Vamos te mostrar na prática como funcionam algumas das linhas principais desse mercado.

Linhas de Handicap no futebol

Existem diferenças entre o Handicap Europeu e o Asiático. No Handicap Europeu, o empate é uma possibilidade enquanto no Asiático, não. Isso ocorre porque na modalidade europeia não existe número fracionado, como ocorre na asiática.

No Hadicap Europeu, usa-se apenas as linhas cheias, por exemplo -1/+1, -2/+2 e assim por diante. Essa é a principal diferença entre as duas modalidades. Por isso, é possível fazer apostas especiais, como “Draw no Bet”(Empate anula) e “Dupla hipótese”, usando a variante europeia. Você também pode ver mais detalhes no nosso artigo sobre handicap europeu.

Para facilitar o entendimento, vamos mostrar as principais linhas de apostas do Handicap Asiático no futebol e suas peculiaridades.

Handicap 0.0

Conhecida também como “Empate Anula” ou “Draw no Bet”. Você ganha a aposta se a equipe que você selecionou vencer o jogo. Em caso de empate, o valor será reembolsado. Por esse motivo, é muito utilizada em jogos equilibrados com expectativa de empate.

Handicap -0.25/+0.25

No cenário -0.25, você ganha aposta se a equipe escolhida vencer. Em caso de empate, metade do valor apostado será perdido e a outra metade será reembolsada. Se a equipe perder, todo o valor será perdido.

Na linha +0.25, você ganha se sua equipe vencer a partida e perde tudo se ela perder também. No caso de empate, metade da aposta será considerada vencedora e a outra metade será reembolsada.

Ambas as linhas são utilizadas em casos que há uma diferença no nível técnico, porém não é algo tão gritante. Pode ser atraente em algum jogo em que o melhor time está desfalcado, por exemplo.

Handicap -0.5/+0.5

Na linha -0.5, o seu time precisa vencer por pelo menos 1 gol de diferença para que você acerte a aposta. Outros cenários serão considerados derrota. Isso é suficiente para melhorar as odds ao realizar uma aposta simples no favorito.

A linha +0.5 funciona como o mercado de “Dupla chance”. O seu time pode vencer e empatar, só não pode perder, para que a aposta seja correta. Nesse caso, melhora suas chances de vitórias ao apostar em um azarão.

Handicap -0.75/+0.75

No cenário -0.75, a equipe em questão precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por apenas 1 gol, metade do valor é ganho e metade é reembolsado. Em caso de empate e derrota o valor é perdido em sua totalidade.

Na linha +0.75 o time pode ganhar ou empatar para que sua aposta seja certeira. Em caso de derrota por apenas 1 gol de diferença, metade da aposta é perdida e metade é reembolsada. Agora, se for derrotado por mais de 1 gol, todo valor será perdido.

Handicap -1/+1

Para acertar o seu palpite utilizando o Hadicap Asiático -1, a sua equipe precisa vencer por mais de 1 gol de diferença. Caso, a diferença seja de apenas 1 gol, a aposta será reembolsada. Em caso de empate ou derrota, todo valor será perdido.

No cenário +1, seu time pode empatar e vencer para acertar seu palpite. Em caso de derrota por 1 gol, a aposta é reembolsada. Se perder por 2 ou mais gols, todo valor é perdido.

Essa linha já é mais utilizada quando existe uma diferença considerável no nível dos times. Já que é necessário tirar uma vantagem de 1 gol para o favorito ser considerado vencedor. Em casos em que a disparidade é ainda maior, é possível usar as linhas -2, -3, -4 e assim por diante.

Estratégia de apostas usando Handicap

Agora que você viu o mercado de Handicap Asiático explicado, já pode estudar suas próprias estratégias com essa modalidade. Para ajudar, separamos algumas dicas para se divertir utilizando o Handicap Asiático.

Primeiramente, sempre aposte com responsabilidade. O mercado pode oferecer odds mais altas, mas isso significa que os riscos também são mais altos. Saiba gerenciar sua banca para manter o jogo responsável.

Saiba gerenciar sua banca para manter o jogo responsável. Além disso, utilize as vantagens do mercado ao seu favor. O mercado asiático te reembolsa ou faz pagamentos parciais em vários cenários. Portanto, estude as melhores formas de diminuir seus riscos e perdas.

Utilize o Hadicap Asiático quando um dos times é superior ao outro e tem o histórico de marcar muitos gols. Como é necessário que o favorito ultrapasse a margem de desvantagem aplicada, a equipe precisa ter poder ofensivo para isso.

Outro ponto importante é estudar o histórico recente de cada time. Dessa forma, você pode verificar a margem de pontuação nas vitórias e derrotas de cada equipe. O histórico de confrontos entre elas também pode ser interessante de se averiguar.

Independente do esporte, o estudo é sua melhor estratégia. Mantenha-se atualizado para saber sobre possíveis lesões, contratações e outros fatores que afetam o desempenho. Não aposte se você não estudou e não estiver preparado para isso.

Recomendamos também buscar entre diferentes casas de apostas esportivas quais oferecem as melhores odds. Geralmente, o valor das cotas é bem semelhante, porém, é possível encontrar oportunidades melhores dependendo da análise de cada operadora.

Dicas para apostar com Handicap Asiático

Além dessas estratégias, também separamos algumas dicas para usar o Handicap Asiático em suas apostas esportivas. Veja a lista abaixo para aprender ainda mais sobre o mercado:

Estude cada linha do mercado para montar estratégias diferentes. Dessa forma, você entenderá melhor como funcionam os reembolsos, meias vitórias e peculiaridades exclusivas. Entenda o estilo de jogo dos competidores. Isso permite que você escolha a melhor linha para o evento em questão; Em alguns casos, as odds no mercado asiático são melhores que no tradicional. Por exemplo, a linha 0.0 funciona da mesma forma que o “Empate anula”. Porém, em algumas situações, as odds no Hadicap Asiático podem estar um pouco mais altas que no “Empate Anula”. Procure casas de apostas com bônus e ofertas vantajosas. Acesse o site oficial de cada operadora para ler os termos e regras de utilização. Você pode encontrar bônus para te auxiliar nas apostas com Hadicap Asiático. Sempre pratique o jogo responsável. Independentemente do mercado ou do esporte, aposte sempre com responsabilidade. Essa é a melhor maneira de minimizar suas perdas.

Agora que você já viu o Handicap Asiático explicado, estude e atualize-se sempre. Assim, você terá as melhores chances nos seus palpites.

Conclusão

Em termos gerais, esse mercado é um pouco mais complexo. Porém, não é impossível entendê-lo e aplicá-lo em suas apostas. Com o nosso guia, você conseguiu compreender boa parte do que é Handicap Asiático.

Resumindo, esse tipo de mercado de apostas oferece uma nova oportunidade aos jogadores, já que permite maior flexibilidade e possui odds melhores em vários cenários. Um exemplo são as situações com grande disparidade técnica em que as linhas tradicionais não apresentam cotas vantajosas.

Lembrando que esse é um dos melhores cenários para se utilizar a modalidade. Assim como em situações em que não há um claro favorito. Sempre veja as tendências de cada equipe antes de decidir a margem de vantagem/desvantagem que irá aplicar.

Além disso, aprender as peculiaridades de cada linha é fundamental para ter sucesso. Entender o funcionamento dos reembolsos e vitórias/derrotas parciais também ajuda na versatilidade. A partir daí, novas estratégias podem ser realizadas e testadas.

Diferentes esportes e casas de apostas possuem o mercado de Handicap Asiático. Portanto, estude a modalidade até se sentir preparado e divirta-se. É uma boa oportunidade para expandir os seus conhecimentos em apostas esportivas.