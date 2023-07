Conheça as melhores casas de apostas com cash out

Hoje em dia, casas de apostas com cash out têm ganhado cada vez mais espaço.

Mas, afinal, o que isso significa? Resumidamente, o cashout é um recurso no qual apostadores podem antecipar seus ganhos potenciais ou minimizar perdas..

Ou seja, trata-se de uma chance real de os apostadores controlarem suas previsões em tempo real. Ficou confuso? Não se preocupe. Neste conteúdo, vamos trazer os detalhes de tudo o que você precisa para utilizar o recurso com maestria.

Além disso, vamos apresentar os melhores sites onde o cash out está disponível.

Operadora Nossa opinião Bônus de boas-vindas Comece a apostar

Pioneira no recurso de cash out e um dos principais sites de apostas no Brasil Consulte o site Aposte na bet365

O cashout da Betano é aplicável em mercados selecionados, tanto no pré-jogo quanto ao vivo Bônus de até R$500 Aposte na Betano O cashout KTO está disponível tanto de forma total quanto parcial Freebet de até R$200 Aposte na KTO Permite a finalização antecipada de apostas simples e múltiplas Bônus de até R$300 Aposte na Sportingbet A apostador tem a opção de “vender” a aposta total ou parcialmente. Bônus de até R$1.560 Aposte na 1xbet

O que é cash out em apostas?

O "cash out" em apostas é, essencialmente, a chance de encerrar uma aposta, ainda com o evento em andamento. Esta oferta, no entanto, é seletiva e se limita a certos momentos, que são definidos pelas próprias casas de apostas.

Por se tratar de um mercado completamente dinâmico, as odds, no caso do cash out, estão constantemente mudando. Isso acontece, pois as odds são recalculadas à medida que o evento esportivo se desenrola em campo ou quadra.

Na prática, de acordo com as novas possibilidades, o operador pode propor um valor para “comprar” a aposta em um determinado momento. Consequentemente, o cashout é um recurso que pode se revelar bastante útil.

Melhores casas de apostas com cash out

Não por acaso, o cash out é um recurso que acabou se firmando no setor de apostas esportivas. Hoje em dia, a “ferramenta” já pode ser considerada indispensável para apostadores iniciantes e experientes.

Sua popularidade advém, principalmente, da oportunidade que ele oferece de encerrar um palpite, antes do desfecho final do evento. Ou seja, a função é um “salva-vidas” e tanto, já que ajuda o apostador a se proteger contra o inesperado.

Mas, onde aproveitar um cenário adverso — e ainda sair ganhando? Reunimos, abaixo, 5 dentre as melhores casas de apostas com cashout disponível e excelentes odds.

bet365

A bet365, além de ser Giga pioneira no recurso de cash out, sem dúvidas está entre os principais sites de apostas no Brasil.nte no setor de apostas online, a casa não só permite a retirada antecipada de apostas, como também disponibiliza três formas de utilizar o cash out: total, parcial e automático.

O problema é que o cashout na bet365 pode não estar disponível para todos os eventos ou em todas as circunstâncias. Logo, antes de criar sua primeira aposta, recomendamos verificar se este recurso estará à sua disposição. A boa notícia é que a casa ainda apresenta outras vantagens.

Além disso, merece destaque a ampla gama de mercados para apostar, que engloba os interesses dos mais diversos apostadores.

Betano

Outra opção bem legal no cenário de casas de apostas com cash out é a Betano. Este site apresenta algumas diferenças marcantes em relação a outros, principalmente porque disponibiliza apenas a opção de cash out total. Isso significa que, em contraste com outras plataformas, a Betano não oferece opções de encerramento parcial ou automático de apostas.

Apesar dessa limitação, a funcionalidade de cashout da Betano é aplicável em diversos mercados selecionados, tanto no pré-jogo quanto ao vivo, e em apostas simples ou múltiplas. A diversidade se estende às modalidades esportivas disponíveis para cash out, incluindo tênis, vôlei e basquete.

Adicionalmente, a Betano é uma casa de apostas bem estabelecida e confiável no Brasil. A empresa oferece uma variedade de métodos de pagamento rápidos e seguros, incluindo o popular depósito via Pix, além de um programa de bônus de boas-vindas para novos usuários e boas odds.

KTO

Nossa terceira sugestão de casa de apostas com cash out se destaca como uma opção eficiente para os apostadores. Na KTO, o recurso está disponível tanto de forma total quanto parcial, cada qual com suas vantagens e desvantagens — que devem ser ponderadas conforme a estratégia de cada apostador.

Além do futebol, a KTO disponibiliza o cashout em outras modalidades populares como vôlei e basquete, bem como em uma variedade de outras opções presentes na plataforma. Vale lembrar, porém, que essa função pode não estar acessível para todos os tipos de apostas online.

A KTO oferece também uma série de outras vantagens. O processo de cadastro na plataforma é rápido, as opções de saque são variadas e as odds oferecidas são bastante competitivas.

Sportingbet

A Sportingbet é mais uma das casas de apostas com cash out que merece destaque. Com mais de duas décadas no mercado de apostas esportivas, essa casa tem acumulado um crescente número de apostadores em todo o mundo. Tendo em vista a importância do recurso, a casa possibilita que os apostadores possam finalizar apostas simples e múltiplas antecipadamente.

Isso representa um grande atrativo para muitos, já que proporciona maior controle sobre suas apostas. Outro aspecto positivo da Sportingbet é seu site intuitivo e seguro, o que facilita a experiência do usuário, independentemente do seu nível de familiaridade com plataformas de apostas online.

1xbet

A 1xbet finaliza nossa lista de casas de apostas com cash out. Segura e bem estabelecida no mercado brasileiro, a empresa vem consolidando sua presença, graças a um conjunto útil de recursos para os apostadores, que obviamente inclui o cash out.

Neste operador, o apostador tem a opção de “vender” a aposta total ou parcialmente. No entanto, não é demais lembrar que a disponibilidade do cashout pode variar, dependendo dos critérios da própria 1xbet.

Um diferencial da casa é a extensa variedade de mercados disponíveis para apostas, o que permite aos usuários explorar diferentes possibilidades com odds competitivas. Além disso, este operador também oferece um bônus de boas-vindas para novos usuários, tornando a experiência de apostar ainda mais tranquila.

Guia para abrir uma conta nas casas de apostas com cash out

Optar por uma casa de apostas com cash out envolve mais do que apenas escolher o recurso. Segurança, transparência, jogo honesto, diversidade de mercados, métodos de depósito confiáveis e, obviamente, a presença do cashout são elementos chave nesta seleção.

O ponto alto de todas as casas mencionadas neste artigo, é que elas cumprem com esses requisitos, oferecendo uma plataforma segura para apostar. Além disso, abrir uma conta em qualquer uma delas é um processo geralmente direto e intuitivo, seguindo etapas similares na maioria dos sites.

Para simplificarmos esta tarefa, preparamos um guia rápido. Confira:

Primeiramente, escolha o site ideal para apostar; Em seguida, acesse sua página oficial e clique no botão “Registrar/Cadastrar”, normalmente localizado no canto direito superior; Na tela de formulário, insira todas as suas informações pessoais e de cadastro; Em seguida, defina um nome de usuário e crie uma senha segura e fácil de lembrar; Por fim, aceite os termos e condições de uso da plataforma, confirme que você tem a idade legal para entrar e pronto.

Lembre-se de que alguns sites podem solicitar a validação de informações pessoais, bem como de documentos que comprovem sua identidade e endereço. Portanto, ao se cadastrar, certifique-se de utilizar informações atualizadas e verdadeiras. Do contrário, pode ser difícil fazer um depósito ou solicitar saques.

Como fazer cash out?

Utilizar o cash out pode ser uma estratégia útil para muitas pessoas. Suponha que você apostou que o Time A ganharia a partida, e ele está na frente do placar. No entanto, o jogo mostra sinais de que o Time B pode empatar a qualquer momento. Nesse caso, o cashout poderia ser uma boa opção.

Da mesma forma, se a previsão não está indo bem e a aposta tem grandes chances de ser perdida, é possível recorrer ao cash out para recuperar uma parte do valor apostado, minimizando assim os prejuízos.

Então, agora que você já sabe como o recurso pode ser útil, confira, abaixo, como fazer com que ele entre em ação corretamente.

Em primeiro lugar, acesse o site de apostas em que realizou seus palpites; Depois, procure a sessão onde as apostas em andamento estão listadas; Marque o palpite que deseja encerrar antecipadamente e veja o valor oferecido pela casa; Caso esteja de acordo com o cash out, clique no botão correspondente para vender sua aposta. Geralmente ele pode ser identificado pelo nome “Fazer cash ou” ou “Encerrar aposta”; Confirme a operação e, caso dê tudo certo, o valor será enviado para o seu saldo em poucos minutos.

Um adendo importante: o valor do cash out pode ser maior ou menor do que o apostado inicialmente. Assim, é importante avaliar as odds, a fim de entender se é uma boa acionar o recurso ou esperar o desfecho da sua previsão.

Mercados em que o cash out está disponível

Embora seja um recurso valioso no universo das apostas esportivas, a disponibilidade do cash out pode variar de acordo com as regras de cada plataforma. No entanto, ele é comumente encontrado em uma ampla gama de esportes, desde modalidades populares como o futebol, até menos acompanhadas no Brasil, como o tênis.

A variedade de mercados em que o cashout pode estar disponível também é ampla. As mais comuns são as apostas no resultado final de um jogo, porém, apostas de over/under gols, também podem ser encontradas facilmente. Além disso, essa funcionalidade não se restringe às apostas simples, estando presente também nas apostas múltiplas, onde você faz várias previsões em diferentes eventos.

Por que o cash out nem sempre está disponível?

O cash out é um recurso prático, mas nem sempre disponível em todas as casas de apostas online. Isso ocorre porque se trata de um serviço opcional, e não uma regra geral. As casas de apostas podem oferecê-lo como um atrativo extra, buscando ampliar e aprofundar a experiência de seus usuários.

Por outro lado, a disponibilidade do cash out pode também beneficiar a própria casa de apostas, pois permite que ela evite o depósito do valor máximo de uma aposta se a mesma parecer ser bem-sucedida. Portanto, o cashout pode ser visto como uma maneira de balancear os interesses de ambas as partes.

Dessa forma, embora o cash out seja um recurso bastante utilizado e apreciado por muitos apostadores, a decisão de disponibilizá-lo ou não, e em quais situações, acaba sendo uma estratégia que cada casa de apostas adota conforme seus próprios interesses e políticas.

Tipos de cash out

Como já mencionamos, ao explorar o recurso cashout, você encontrará três formas distintas de aplicação: cash out automático, cash out total e cash out parcial. Cada um tem suas peculiaridades e, portanto, é vital conhecê-las bem. Acompanhe mais detalhadamente cada uma delas abaixo:

Cash out automático

O cash out automático, como o próprio nome sugere, é uma configuração em que o apostador estipula um valor para que o resgate seja realizado de forma automática. Ou seja, essa alternativa é interessante para quem não consegue acompanhar o desenrolar das partidas ao vivo.

Cash out total

Este é o tipo mais comum de cash out e consiste em o apostador encerrar totalmente sua aposta selecionada. Com essa ação, você resgata o valor proposto pela casa de apostas naquele momento específico. Sendo assim, ele é uma ferramenta de controle muito útil para as apostas esportivas.

Cash out parcial

Como o nome indica, esta modalidade permite que o apostador retire apenas uma parte do valor apostado, mantendo a outra parcela em jogo até o fim do evento.

Dicas para fazer apostas com cash out

A primeira dica é perceber queo cashout é útil para conter perdas. Assim, quando perceber que seu palpite inicial pode não se concretizar, você pode antecipar o bilhete para evitar perda total.

Por outro lado, se a aposta vai bem, mas o desfecho permanece incerto, o cash out pode ser um aliado. Contudo, quem tem um perfil mais “agressivo”, também pode se aproveitar deste recurso. Isso porque ele pode ser útil para especular jogos de favoritos x azarões.

Geralmente, as vitórias dos "azarões" têm odds melhores. Se o favorito sofrer um gol, por exemplo, a situação pode mudar drasticamente. Assim, o cash out pode ser uma ótima maneira de garantir palpites melhores.

FAQ: Tire suas dúvidas sobre casas de apostas com cash out

Saiba mais sobre como funcionam os sites de apostas esportivas com cash out para seus clientes.

Quais casas de apostas oferecem cash out?

Hoje em dia, muitas casas de apostas podem oferecer o cashout. Entretanto, nem todas contam com este recurso. Porém, as casas que trouxemos aqui oferecem uma excelente possibilidade. É o caso da bet365, Betano, KTO, Sportingbet, 1xbet e Pixbet.

Qual site de apostas permite encerrar as apostas?

Os sites que possibilitam encerrar apostas antecipadamente incluem a bet365, a Betano, o KTO, a 1xbet e o Sportingbet. Todas elas possuem excelentes odds para apostar.

Como obter dinheiro com o cash out?

Antes de tudo, você precisa saber quando encerrar o seu palpite corretamente. Depois, utilize estratégias como apostar no azarão e acionar o cash out assim que ele tomar a frente no placar para recuperar o valor da sua aposta.

Como sacar o dinheiro do cash out?

Geralmente, ao realizar o cash out, o valor definido é enviado diretamente para sua conta. Assim, caso tenha saldo suficiente para um pedido de saque, basta solicitar o levantamento desejado de sua conta.

Quando devo encerrar a aposta?

Não é possível prever o valor de um cash out e nem antecipar o momento ideal para acionar o recurso. A decisão vai depender do perfil e das escolhas de cada apostador. Porém, caso sua previsão não saia como previsto, fazer uma retirada antecipada pode ser a melhor opção.