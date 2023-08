Apostas Europa League: Aprenda dicas, ofertas e melhores casas

Deseja fazer suas apostas Europa League, mas não sabe por onde começar? Neste guia, separamos dicas, sites e muito mais para a competição.

Primeiramente, conheça algumas das principais casas para apostar:

bet365: Casa tradicional e confiável

Betano: Bônus de boas vindas e variedade de mercados

Sportsbet.io: Patrocinadora oficial do São Paulo e suporte via chat ao vivo 24 horas

Lance Betting: Site focado no público brasileiro

Galera.bet: Oferta de boas vindas e interface intuitiva

Bet7: Boas ofertas e mercados

Novibet: Ampla cobertura de eventos de futebol

Pixbet: Uma das favoritas dos brasileiros

Dafabet: Ofertas acima da média

Betfair: Super completa para esportes

Apresentando a Europa League

Antes de apostar na Europa League, é essencial conhecer a história do torneio. O campeonato pode ser considerado como a segunda competição mais importante da Europa.

O torneio foi fundado em 1971 e envolve clubes de toda a Europa. A classificação para a copa é conquistada nos campeonatos nacionais. Atualmente, está atrás apenas da Champions League, em relação ao prestígio entre ligas europeias.

Já aconteceram 52 edições do campeonato, desde sua criação. Até o momento, o time com mais títulos é o Sevilla, da Espanha, com 7 conquistas. O time espanhol é o líder isolado entre os campeões da competição.

Outros grandes times que conquistaram múltiplas vezes a competição são Liverpool, Internazionale, Juventus e Atlético de Madrid. Cada um deles venceu 3 títulos.

Muitos craques já passaram pela Europa League e deixaram sua marca. O maior artilheiro da história da copa é Henrik Larsson, um dos maiores jogadores suecos de todos os tempos. Larsson marcou 40 gols na competição.

A próxima edição contará com grandes clubes do futebol mundial. Por exemplo, Liverpool(Inglaterra), Roma(Itália), Bayer Leverkusen(Alemanha), entre outros. Sendo assim, a competição promete um futebol de alto nível e competitividade.

Como escolhemos os melhores sites de apostas para os eventos?

Nossa seleção de operadoras é subjetiva, porém nossas escolhas são baseadas em alguns pontos importantes. Para apostar na Europa League é fundamental escolher uma casa confiável. Esse é o ponto mais importante na hora de escolher a plataforma para fazer seus palpites.

Nossa lista contém casas licenciadas, que seguem os regulamentos necessários para atuar. As empresas possuem boa reputação e um grande número de clientes.

A partir disso, estudamos outros pontos que consideramos importantes no momento de escolher a operadora. Esses pontos são pessoais e recomendamos que você acesse cada site para estudar as vantagens e desvantagens.

Algumas operadoras oferecem bônus de boas vindas e outras ofertas. Cada uma possui suas regras e condições de uso, vale a pena ler os termos antes de decidir sua promoção preferida.

Além disso, as odds Europa League são outro ponto que deve-se observar. Já que são essas cotas que determinam o valor de um possível prêmio. Todas as casas que separamos possuem odds competitivas e compatíveis com os valores oferecidos entre os sites de apostas esportivas.

Lembrando que a lista retrata apenas nossa opinião. A escolha da sua plataforma é subjetiva. Estude as vantagens de cada operadora no mercado para tomar uma decisão certeira.

As melhores ofertas para apostar na Europa League

Para te ajudar a apostar na Europa League, fizemos uma seleção das melhores ofertas disponíveis. Essa lista é uma opinião nossa e totalmente subjetiva.

Lembre-se que cada oferta possui seus termos de uso e condições de ativação. Leia atentamente no site das operadoras todas as regras dessas promoções. Além disso, os benefícios estão sujeitos a mudanças.

Mercados de apostas na Europa League

As casas de apostas esportivas selecionadas oferecem uma grande diversidade de mercados para a competição. Conheça os principais disponíveis nesta categoria.

Os sites costumam oferecer os mercados tradicionais de futebol. Por exemplo, o mercado de resultado final, mais/menos gols, escanteios, cartões e muito mais. Essas são as seleções mais comuns dentre os jogadores.

Ademais, quando os grupos são definidos, você pode realizar palpites a longo prazo. Por exemplo, quem será o campeão, qual time vai se classificar em cada grupo, quem será o artilheiro, entre outras.

Isso mostra que a competição possui uma grande variedade de opções para se escolher. Quando os eventos estão rolando também será é realizar apostas ao vivo. Ou seja, palpites com o jogo em andamento.

Europa League código de bônus

A Europa League é um dos principais eventos do futebol mundial. Por esse motivo, algumas casas podem oferecer condições de apostas esportivas especiais para o torneio.

Porém, isso costuma acontecer em datas próximas ao início da competição. Portanto, siga acompanhando as ofertas das casas para verificar se disponibilizam algum bônus especial.

No momento, as melhores ofertas disponíveis são os bônus de boas vindas que explicamos anteriormente. Cada plataforma tem suas regras e peculiaridades, sendo importante acessar o site oficial para ler todos os termos. A partir disso você pode decidir qual sua oferta preferida.

Ofertas Europa League para clientes já existentes

Clientes existentes não podem aproveitar os bônus de boas vindas. Então, quais outras ofertas podem utilizar para apostar na competição? Separamos as 3 melhores ofertas que todos os clientes podem usufruir.

Veja algumas dinâmicas comuns adotadas pelos sites de bets:

Odds aumentadas em determinados mercados de apostas

Apostas grátis em determinados eventos

Acerte o placar e ganhe prêmios

Odds especiais em apostas múltiplas

Lembre-se de acompanhar as atualizações das casas, pois novas promoções podem surgir. Além disso, acesse o site oficial para ler as regras de utilização de cada uma dessas promoções.

Odds Europa League

Agora, você já conhece os mercados e os melhores sites para apostar. O próximo passo é estudar as odds disponibilizadas para a competição. São essas cotas que determinam seus possíveis prêmios quando realizar o palpite.

As odds podem variar de plataforma para plataforma. Porém, todos os sites que escolhemos possuem cotas competitivas com o mercado. Por esse motivo, os valores geralmente são próximos entre elas.

A melhor forma de encontrar as melhores odds é entrando no site de cada operadora no momento da aposta. Isso se deve ao fato das cotas serem voláteis e mudarem a todo tempo.

Perguntas frequentes sobre as oferta de apostas na Europa League

Separamos algumas questões para te ajudar. Veja nosso resumo das informações mais relevantes.

Como me cadastrar em uma casa de apostas para apostar na Europa League?

O primeiro passo para se cadastrar é selecionar uma casa confiável. Isso significa procurar um site que possua as licenças necessárias e uma boa reputação entre os jogadores.

Em seguida você deve acessar o site oficial da sua operadora preferida para se cadastrar. Geralmente, as plataformas solicitam dados básicos, como nome completo, CPF, e-mail e número do seu celular. Em alguns casos especiais, podem solicitar algum documento para comprovar sua identidade.

O processo de cadastro é rápido e intuitivo. Se precisar de alguma ajuda, você consegue encontrar dicas de como realizar o procedimento dentro do site de cada casa.

Quem é elegível para essas ofertas de apostas?

Cada oferta possui regras e exigências únicas. Por isso, confira cada plataforma antes de apostar.

Quando começa a próxima temporada da Europa League?

Os jogos classificatórios para decidir os últimos times da liga começaram no dia 10 de agosto. A fase de grupos iniciará no dia 21 de setembro.

Quais as melhores dicas para apostar na Europa League?

A principal dica é estudar os times e confrontos do torneio. Apenas com muito estudo você terá um entendimento de cada elenco, os favoritos e possíveis zebras. Aposte sempre com responsabilidade. Faça uma gestão consciente da sua banca para tentar minimizar perdas e não aposte valores que você necessita.

Quando a Europa League começa?

O torneio costuma ter início em agosto, com seu encerramento em meados de maio do ano seguinte.