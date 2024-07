Palpite Flamengo x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro - 27/07/24

Entre os times que brigam pelo título, o Flamengo volta ao Rio de Janeiro para receber o Atlético-GO de Vagner Mancini no Campeonato Brasileiro.

Este confronto entre vice-líder e o lanterna da competição apresenta uma diferença de 25 pontos entre os dois times.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Flamengo e dois gols ou mais na partida 1.57 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.07 na Betano Método de marcação do primeiro gol Chute 1.45 na Betano

Flamengo em busca da terceira vitória consecutiva

Certamente foi com mais emoção do que o planejado, mas o Mengão exerceu seu favoritismo até aqui nesta sequência contra equipes recém-promovidas.

Contando com gols no fim no Mané Garrincha e Barradão, o Flamengo levou a melhor diante de Criciúma e Vitória nas últimas duas rodadas.

Esse resultado contra o Criciúma aumentou o número de partidas do Flamengo sendo vazado como mandante.

O atual vice-líder tem apenas um clean sheet em seus domínios no Campeonato Brasileiro.

Palpite 1 - Flamengo x Atlético-GO - Vitória do Flamengo e partida com pelo menos dois gols: 1.57 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Flamengo deve vencer o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Dragão tem números melhores longe de casa

O Atlético-GO não é um visitante que imponente , mas pontua com maior frequência neste cenário do que atuando em casa.

Neste momento da temporada, ressaltando que várias equipes possuem jogos atrasados, o Atlético-GO tem a décima melhor campanha como visitante, somando nove pontos.

A equipe goiana ficou sem marcar em apenas três dos 10 jogos que realizou como visitante.

Palpite 2 - Flamengo x Atlético-GO - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.07 na Betano.

Poucos gols de cabeça dos dois lados

O Flamengo marcou 32 gols no primeiro turno do Brasileirão e apenas quatro vieram de cabeça, outros quatro de pênalti.

A equipe visitante neste duelo, o Atlético-GO tem apenas um gol de cabeça neste ano de retorno à Série A.

Os dois gols do Mengão diante do Vitória na última rodada vieram em chutes dentro da área, marcados por Giorgian De Arrascaeta e Carlinhos.

Palpite 3 - Flamengo x Atlético-GO - Chute ser o método de marcação do primeiro gol da partida: 1.45 na Betano.