Cash out KTO: Veja que é o recurso e como usar nas apostas

Você sabe como funciona o KTO Cash out? Essa funcionalidade da plataforma auxilia no controle dos seus palpites.

A operadora tem ganhado popularidade entre os jogadores novatos. Por essa razão, neste artigo, explicaremos o que é o KTO cash out e todas as suas variações.

Abra sua conta com código do cupom KTO

Veja como funciona o KTO bônus

Confira nossas dicas para criar o KTO cadastro

Pegar bônus

Como fazer cash out na KTO?

Primeiramente, é importante entender que a disponibilidade do KTO cash out pode variar de acordo com o evento esportivo em questão. Em resumo, a funcionalidade pode estar disponível em alguns eventos e indisponível em outros, dependendo do desenvolvimento da partida ou competição.

Quando o cash out estiver disponível, realizar o procedimento é bem simples. Veja abaixo como encerrar sua bet antes do final da partida:

Acesse a KTO e clique em Entrar para fazer login. Acesse o seu histórico para acompanhar os palpites em aberto. Se o KTO Cash out estiver disponível, sua aposta estará marcada com um sinal verde. Então, basta clicar e aguardar a confirmação.

Depois de confirmado, o dinheiro entrará na sua conta. Lembre-se de olhar qual valor a operadora está oferecendo no momento do procedimento. Desse modo, como o cash out é feito em tempo real, esse valor pode sofrer variações.

Visite a KTO

Tipos de KTO Cash out

Além do cash out convencional, o site também oferece outras variações da funcionalidade. É o caso do cash out parcial e cash out automático.

Cada uma delas é uma opção diferente de encerrar seu palpite. Isso é um diferencial da KTO, pois nem todas as plataformas possuem essa variedade.

Acesse a KTO

O que é cash out na KTO?

Em primeiro lugar, é importante entender exatamente o que é cashout. Basicamente, a plataforma oferece a opção para o jogador encerrar a aposta antes do final do evento esportivo. Esse mecanismo é oferecido pelos melhores sites de apostas online. Veja a lista de opções no nosso artigo sobre casas de apostas com cash out.

Mas por que alguém faria isso? A funcionalidade existe para que o cliente tenha mais controle sobre seus palpites. Ou seja: cashout serve para evitar uma derrota ou minimizar perdas.

Por exemplo, vamos supor uma partida de futebol entre Real Madrid e Barcelona. Neste cenário, o usuário palpitou vitória do Real Madrid e a partida está 2x0 para o Real, aos 15 minutos do 2º tempo.

Se a casa oferecer o cash out, o jogador pode optar por assegurar a vitória de sua bet. Porém, com um retorno menor do que se aguardar o final da partida. A outra opção é aguardar o encerramento da partida e correr o risco do Barcelona empatar ou até mesmo virar.

Outra função do cash out é minimizar as suas perdas. Por exemplo, supondo que neste mesmo cenário, o Barcelona esteja ganhando de 1x0, aos 15 minutos do 2º tempo.

Em alguns casos, a casa pode oferecer o encerramento do palpite com um valor abaixo do seu stake. Sendo assim, você perderia parte do valor que apostou, mas ao menos diminuiria as perdas recuperando uma porcentagem.

Acesse a KTO

Cash out parcial KTO

O Cash out parcial KTO funciona de maneira parecida com o convencional. Porém, nesta modalidade, apenas uma parte é encerrada e o restante do montante segue ativo. Veja o passo a passo para realizar esse procedimento:

Acesse o seu histórico na KTO e observe seus palpites em aberto. Se o cash out estiver liberado, clique na bilhete e em seguida na opção de cash out parcial. Mova o cursor para definir quanto você quer retirar da sua stake. Confirme clicando no botão onde aparece o valor do seu cash out.

Agora uma parte do seu palpite foi encerrado. O restante seguirá ativo e será concluído quando o evento esportivo encerrar. A vantagem dessa modalidade é que o jogador pode manter uma parte do seu palpite ativo com as odds originais.

Aposte na KTO

Cash out automático KTO

O KTO Cash out automático é semelhante ao modo convencional, porém acontece de forma automática e não manual. Ou seja, ao apostar o jogador consegue estabelecer um valor para que o site encerre o bilhete automaticamente quando atingir essa meta.

Essa funcionalidade é vantajosa para quem não consegue ficar acompanhando seus palpites a todo momento. Dessa forma, o usuário pode escolher um limite que considere vantajoso e a plataforma encerra seu tíquete automaticamente.

Apostar agora

Cash out na KTO vale a pena?

Encerrar aposta é um mecanismo que pode valer a pena. Tudo depende da sua estratégia e plano de jogo.

Cada situação e evento esportivo são únicos. Por esse motivo, dependendo de como estiver o andamento de um jogo ou o valor oferecido pela plataforma, o KTO cash out pode valer a pena. É importante acompanhar as variáveis para decidir o momento certo de encerrar seu palpite.

Ademais, é essencial ter em mente que, ao utilizar o Cash Out, as odds utilizadas para calcular o valor são mais baixas do que aquelas oferecidas originalmente. Portanto, é necessário adotar uma estratégia para decidir se o encerramento será vantajoso ou não.

Perguntas frequentes sobre KTO cash out

Separamos algumas dúvidas frequentes sobre o KTO cash out. Veja abaixo a pequena lista que separamos para entender melhor sobre essa funcionalidade.

O que é cash out?

O cash out é um mecanismo oferecido pelas casas que permite o encerramento de apostas esportivas antes do resultado final. Essa funcionalidade existe para assegurar um lucro ou minimizar perdas, dependendo do cenário.

O que é KTO cash out?

É o sistema de encerrar um palpite oferecido pela KTO. No momento, existem 3 modalidades diferentes de cash out, o convencional, o parcial e o automático. Cada um possui suas peculiaridades e vantagens.

Como calcular o cash out?

O valor é calculado pela plataforma e pode sofrer variação de acordo com cada situação do jogo. No geral, quanto mais provável for o acerto do seu palpite, maior será o valor oferecido via cash out. Da mesma forma que quanto mais improvável for o seu acerto, menor será o valor de retirada.

Que outras casas de apostas oferecem o cash out?

Alguns dos melhores sites, disponíveis no Brasil, oferecem essa funcionalidade, além da KTO. Por exemplo, a bet365, Rivalo, Betano, Sportingbet, entre outras. É um mecanismo comum no mundo das apostas esportivas. Porém, existem algumas singularidades no KTO cash out, conforme explicamos anteriormente.

Quando fazer cash out?

Isso depende da sua estratégia e sua análise no momento do jogo. Recomendamos ficar acompanhando a partida ao vivo para entender como está a partida.

A partir disso, você consegue tomar uma decisão mais certeira se vale ou não a pena retirar seu palpite. Ademais, é importante acompanhar ao vivo as variações do valor que está sendo ofertado pelo cash out.

Tem como encerrar aposta na KTO?

Conforme explicado ao longo do artigo, é possível encerrar seus palpite através do KTO cash out. O mecanismo é volátil e precisa ser disponibilizado pela operadora para poder ser utilizado. Não são em todos os cenários que o KTO cash out é liberado.

A plataforma online oferece o KTO cash out em todos os esportes, como futebol, basquete, vôlei e muito mais. O único cenário em que o cashout não estará disponível de jeito nenhum é quando utilizar a função de montar um palpite múltiplo.

Visite a KTO