Copa do Brasil 2023: Flamengo e Palmeiras continuam favoritos para vencer a Copa do Brasil 2023

Confira as melhores e mais recentes odds para o vencedor da Copa do Brasil 2023.

Esta competição está nas oitavas-de-final, com os jogos de ida a serem disputados a meio de maio.

Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense são os quatro favoritos para as três casas de apostas que recomendamos: bet365, Betano e Sportingbet.

Com Corinthians, Grêmio e Internacional a dividirem os quinto e sexto lugares entre os diferentes sites.

Confira odds para a Copa do Brasil 2023

Os odds foram verificados no momento da publicação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte as odds atualizados no site do operador.

Time Odds na bet365 Odds na Betano Odds na Sportingbet Palmeiras 5.00 4.00 5.00 Flamengo 6.00 5.00 5.00 Atlético-MG 9.00 7.00 7.00 Fluminense 9.00 8.00 7.00 Internacional 13.00 12.00 13.00 Aposte agora! Apostar na bet365! Apostar na Betano! Apostar na Sportingbet!

Palmeiras acelera

O Palmeiras está aí para brigar pelo título do Brasileirão, seguindo entre os primeiros e apresentando um futebol vistoso e eficiente.

Com duas goleadas seguidas, 5-0 contra o Goiás e 4-1 contra o Grêmio, o time de Abel Ferreira está muito bem de saúde, pelo que o Fortaleza que se cuide quando visitar o Arena Parque no dia 17 de maio, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Verdão está em forma e é o favorito entre as casa de apostas que recomendamos - bet365, Betano e Sportingbet (nessa última igualado com o Flamengo) – para vencer a Copa do Brasil.

Confira também nossas dicas de código promocional Betano e código bônus bet365.

Mengão tenta convencer

A troca de treinador no Flamengo não ajuda na tentativa de entrosamento do time. Mas Jorge Sampaoli começa a mostrar o seu trabalho.

A vitória por 2 a 0 contra o Goiás traz a motivação necessária que o time tanto precisa. Mas o Mengão apresentou um futebol irregular, mostrando haver muito trabalho para fazer.

No final de semana, o Flamengo precisa de mais uma vitória segura para chegar ainda mais motivado ao jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, outro sério candidato a vencer a competição.

Flu e Galo lado a lado

O Flu e o Atlético Mineiro seguem lado a lado no favoritismo na Copa, talvez por ambos estarem a fazer uma época um pouco irregular. Estes dois times são capazes de vitórias sensacionais, mas depois somam derrotas decepcionantes.

Nas apostas, a cotação de ambos para vencer a Copa do Brasil é mais tentadora, em especial numa competição por eliminatórias, podendo facilmente trazer um melhor retorno.

Entre os times seguintes – Corinthians, Grêmio e Internacional – o risco pode ser um pouco maior, mas uma surpresa traz um prêmio superior.

Por exemplo, o Corinthians esteve em seis finais desde o ano 2000 e venceu duas e o Grêmio venceu também por duas vezes em três presenças em finais, no mesmo período.