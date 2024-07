A Espanha se tornou a campeã da Euro 2024, e especialistas em apostas acreditam que La Roja será bicampeã na Copa do Mundo de 2026.

La Roja surpreendeu os torcedores de todo o mundo ao vencer a Euro 2024 em 14 de julho, com a Espanha derrotando países como França, Alemanha, Itália e Inglaterra em seu caminho para o título.

Com isso, a seleção está entre as favoritas para conquistar o título da Copa do Mundo nos Estados Unidos, daqui a dois anos. Nossos especialistas em apostas estão totalmente de acordo com as chances da Espanha vencer a Copa 2026.

Odds do vencedor da Copa do Mundo de 2026

No momento, a Espanha disputa o favoritismo da Copa do Mundo 2026 com o Brasil e França nas melhores casas de apostas.

Time Odds Copa do Mundo 2026 França 7.00 Brasil 7.00 Espanha 7.50 Inglaterra 8.00 Argentina 9.00 Alemanha 10.00 Apostar na Sportingbet

As ddds são cortesia da Sportingbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

La Roja em alta

A Seleção espanhola tem sido impressionante em todos os aspectos, com a Espanha chegando às semifinais da Euro 2020, à final da Liga das Nações de 2021 e vencendo tanto a Euro 2024 quanto a edição de 2023 da Liga das Nações.

O time tem sido uma das equipes mais consistentes da Europa nos últimos três anos e está, com razão, entre os favoritos para vencer a próxima Copa do Mundo.

Além disso, a Espanha está entre os times favoritos para vencer a Liga das Nações de 2025, algo que é difícil de contestar devido ao seu desempenho nos últimos tempos.

Geração de ouro estará madura

A Espanha tem, sem dúvida, o conjunto de jovens talentos mais promissor do futebol mundial no momento, algo que certamente será muito útil quando se tratar da Copa do Mundo daqui a alguns anos.

Além disso, a seleção também terá jogadores como Rodri, Aymeric Laporte, Fabian Ruiz e Dani Olmo, todos ainda em sua melhor forma. Ou seja, a Espanha estará pronta para ir à Copa do Mundo com um elenco ainda mais forte do que o atual.

Todos os jogadores mais jovens terão se desenvolvido e adquirido uma experiência valiosa até a Copa do Mundo, o que só pode ser visto como algo bom para La Roja.

Euro 2024 resume a qualidade da Espanha

A Espanha mostrou na Euro 2024 que, apesar de sua equipe ser um pouco inexperiente no nível mais alto, ainda tem a ambição e a qualidade para vencer os melhores. Como já foi dito, a equipe conseguiu superar a Alemanha, a Itália, a França e a Inglaterra em seu caminho para o ouro da Euro 2024. Ou seja, uma campanha que é indiscutivelmente uma das mais difíceis que uma seleção precisou superar nos últimos tempos.

A capacidade de La Roja de fazer isso mostrou exatamente por que eles foram campeões dignos e merecem ir para a Copa do Mundo de 2026 entre os favoritos.

À medida que nos aproximamos cada vez mais do início do torneio, não nos surpreenderia ver as probabilidades da Espanha caírem e La Roja se tornar favorita absoluta nas casas de apostas, especialmente à medida que seu jovem elenco se desenvolve com o tempo.