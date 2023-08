Betano bônus: Aproveite R$500 + R$50 em apostas grátis

Saiba como obter o Betano bônus exclusivo para apostas esportivas: R$500 + R$50 em apostas grátis.

Você vai aprender passo a passo como conseguir e aproveitar melhor o bônus Betano em suas apostas. Continue lendo e saiba mais também sobre o código promocional Betano.

Quais são os bônus Betano disponíveis?

Hoje em dia, é cada vez mais comum que um site de apostas ofereça incentivos extras para atrair novos apostadores. Essa estratégia é baseada, principalmente, na oferta de um bônus de boas vindas bem interessante. E, como não poderia ser diferente, a Betano também conta com uma bonificação para usuários recém-cadastrados.

O melhor é que não são apenas as pessoas interessadas em apostas esportivas que podem se beneficiar. Afinal, a casa também conta com um programa de bônus para jogos de cassino online. Assim é possível aproveitar melhor as seções do site, fazendo mais palpites do que o depósito inicial permitiria.

Confira, na tabela abaixo, as principais ofertas disponíveis após o cadastro no site com código promocional Betano VIPGOAL:

Produto da casa de apostas Detalhes da oferta Código para bônus Betano Apostas em esportes Bônus de até R$500 + R$50 em apostas grátis VIPGOAL Cassino Betano Bônus de até R$ 500 + 100 rodadas grátis VIPGOAL Missões Betano Complete missões e ganhe bônus em esportes VIPGOAL Rodadas grátis Aproveite bônus para jogos em cassino VIPGOAL

Termos e condições podem ser aplicados aos bônus Betano. Sendo assim, antes de fazer uma conta na plataforma, é essencial ficar por dentro das suas regras de utilização.

Bônus de boas vindas para apostas esportivas

O mercado esportivo é o carro chefe da Betano. Aliás, esse tipo de aposta é muito comum em um site que conta com esse tipo de serviço. Justamente por isso, a casa cede um bônus que permite ao apostador ter o valor do seu primeiro depósito dobrado.

Essa bonificação está limitada a R$500. Ou seja, se o primeiro depósito for de R$500, você recebe mais R$500 em bônus e tem, então, R$1 mil para fazer suas palpites no site. No entanto, a oferta é válida apenas para o primeiro cadastro.

Além disso, no caso de usuários cadastrados que usam o código promocional Betano VIPGOAL, ainda é possível aplicá-lo para obter também R$50 em apostas grátis. Assim, são inúmeras as possibilidades de aproveitar a promoção de cadastro da plataforma.

Se comparado com outras casas, a Betano conta com uma bonificação bastante vantajosa quando comparada à média praticada pelo mercado. Contudo, você pode ver outras opções no nosso artigo de melhores sites de apostas com bônus.

Como obter o bônus de boas-vindas para apostas esportivas

Confira, no passo a passo abaixo, tudo o que você precisa fazer para aproveitar o bônus de boas vindas da Betano:

Primeiramente, acesse o site da Betano; Depois, crie uma conta com o código promocional Betano VIPGOAL; Na área principal do site, toque no botão “Depositar” e faça seu primeiro depósito; Pronto. Agora é só fazer os seus palpites nas modalidades esportivas disponíveis.

Vale lembrar que o prazo de compensação do depósito pode variar dependendo da opção de pagamento que você fizer.

No Pix, por exemplo, o tempo máximo é de 30 minutos, mas a transferência pode ser concluída imediatamente. Assim, após compensado, o crédito extra do bônus de boas vindas é adicionado em sua conta.

Termos e condições do bônus de boas vindas

Via de regra, para ter acesso aos bônus Betano, é preciso ter uma conta na plataforma. Para isso, é necessário ter, pelo menos, a maioridade no Brasil, que é de 18 anos. Outro aspecto que é preciso estar atento é que o cadastro na Betano permite apenas uma conta por usuário.

Por outro lado, há outras exigências para usufruir da bonificação disponibilizada pela casa. Ou seja, existem uma série de requisitos que devem ser cumpridos para apostar com o saldo de bônus. A fim de ajudá-lo a entender melhor essas regras, listamos, abaixo, os principais termos do bônus Betano. São eles:

Primeiramente, é preciso depositar, no mínimo, R$50 para receber o bônus de boas vindas;

Além disso, apenas novos usuários são elegíveis para a promoção de cadastro;

Ativado o bônus, para sacá-lo é preciso cumprir um rollover de 5x o valor somado do crédito extra e o saldo do primeiro depósito;

Os eventos selecionáveis para fins de cumprimento de exigência dos bônus, devem ter odds de pelo menos 1.65. Lembrando que, eventos com cotações turbinadas não são aceitos;

Por fim, após ativados os créditos, o apostador tem até 60 dias para cumprir os requisitos de liberação da bonificação. Ou seja, decorrido este prazo, eventuais saldos remanescentes do código bônus Betano podem ser automaticamente cancelados.

Há, ainda, outros requisitos de saque que devem ser cumpridos, conforme regras estabelecidas pela plataforma. Sendo assim, é muito importante que você fique por dentro das diretrizes mínimas do site, antes mesmo de criar a sua conta ou utilizar o seu código promocional Betano.

Betano bônus - como conseguir?

Como explicamos, para obter o bônus Betano, é imprescindível ter uma conta válida na plataforma. Além disso, ainda é necessário fazer um depósito mínimo, respeitando as regras de uso da promoção.

Outras ofertas da Betano e bônus podem estar disponíveis. Por isso, verifique sempre a página de Promoções da Betano.

Atendimento ao cliente

O suporte ao cliente oferecido pela Betano conta, basicamente, com duas alternativas: chat ou e-mail. No entanto, os usuários também podem sanar eventuais dúvidas e/ou problemas relacionados ao bônus de boas vindas ou outros assuntos na Central de Ajuda do operador.

Também conhecida como FAQ, a seção conta com uma série de perguntas e respostas rápidas sobre assuntos variados, podendo ser útil para esclarecer qualquer problema. Nos casos mais urgentes, os usuários podem utilizar o chat ao vivo, que fica disponível todos os dias, das 10h às 00h.

Porém, se puder esperar um pouco mais, o usuário também tem a opção de mandar a sua dúvida pelo e-mail da plataforma. Neste caso, basta escrever a mensagem e enviá-la para suporte@betano.com. Lembrando que, no geral, esse tipo de atendimento é mais lento, se comparado ao chat ao vivo, por exemplo.

Nossa análise da Betano

A Betano é uma das principais casas de apostas em atividade no Brasil. Sendo assim, a marca atrai a atenção de muitos apostadores, desde iniciantes até os mais experientes. Isso não é à toa, afinal, a casa conta com um bônus de boas vindas muito interessante.

Além disso, há inúmeras outras razões, em nossa opinião, para utilizar os seus serviços. Afinal, a empresa oferece cotações muito competitivas, diferentes modalidades esportivas, competições e amplo leque de mercados esportivos.

Por outro lado,como em todo site de apostas esportivas, há aspectos que poderiam ser melhorados. O primeiro deles é que a casa não disponibiliza um Betano app para iOS.

Além disso, o suporte fica restrito a algumas horas do dia, o que pode ser uma desvantagem para alguns apostadores, já que dúvidas e/ou problemas podem ocorrer a qualquer momento.

O que nós gostamos O que nós não gostamos Bônus de boas vindas com altas possibilidades; Falta de um Betano app dedicado para sistema iOS; Ampla cobertura de modalidades esportivas e mercados de apostas; Atendimento ao cliente no site não é 24/7. Diferentes métodos de pagamento disponíveis.





FAQ - Bônus Betano

Ainda não está seguro sobre o código bônus Betano? Reunimos, nos tópicos abaixo, questões frequentemente associadas ao assunto. Leia mais e tire suas dúvidas:

A Betano é confiável?

Sim, a empresa é uma das maiores marcas de apostas esportivas do mundo. Sua confiabilidade pode ser provada por diferentes pontos. Primeiramente, a casa possui licença emitida pela Malta Gaming Authority, o que atesta que a casa cumpre rigorosas regulamentações para atuar neste setor.

Além disso, a Betano oferece um amplo catálogo de métodos de pagamento, sendo todos eles seguros e confiáveis. Vale ressaltar também que o atendimento, embora não seja em tempo integral, é bastante eficiente — e em português. No Brasil, a marca ainda está associada a grandes grifes do futebol, incluindo o Fluminense e o Atlético MG. Leia mais no nosso artigo que explica por que a Betano é confiável.

A Betano é segura?

Sim. A Betano é, além de confiável, muito segura. Isso porque além do seu site, o Betano app também utiliza tecnologias modernas de segurança, cujo objetivo é proteger as informações pessoais e financeiras de seus usuários.

Além disso, a casa de apostas atua com muita transparência em todos os seus processos e regras. Vale reforçar ainda que ela dispõe de métodos de pagamento seguros, sem mencionar as suas políticas de jogo responsável.

Como funciona o bônus na Betano?

A Betano oferece um bônus de boas-vindas para novos clientes que pode ser dividido em duas seções: para jogos de cassino e apostas esportivas. Use o código promocional VIPGOAL ao criar sua conta na Betano.

Como funciona a Betano?

A Betano é uma plataforma de apostas online que oferece uma variedade de opções para os usuários. Em termos de apostas, a casa oferece uma ampla gama de esportes, jogos de cassino e eventos ao vivo. Para tanto, basta se registrar no site.

Como resgatar o bônus Betano?

Para resgatar o bônus de boas vindas da Betano, primeiro, é preciso criar um cadastro no site. Depois, o usuário deverá prestar atenção ao rollover de cada oferta.

O que é rollover de bônus em casas de apostas?

O termo "rollover" em casas de apostas se refere aos requisitos de apostas que um jogador deve cumprir para liberar o valor de um bônus para saque. Esses requisitos geralmente envolvem apostar o valor do bônus (ou o valor do bônus mais o valor do depósito) um certo número de vezes.

A Betano tem cash out?

Sim, a Betano conta com cash out. A casa conta com esta função ativa, que possibilita o apostador a encerrar a aposta antes do término do evento. Veja os detalhes no nosso artigo sobre cash out Betano.