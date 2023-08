F12.bet cadastro: Saiba abrir sua conta na casa de apostas

Quer criar sua conta nessa nova plataforma de apostas online? Aprenda aqui a fazer seu F12.bet cadastro.

Nesse guia, falamos sobre os bônus de boas vindas, os termos e condições da operadora e muito mais. Dessa forma, continue nesse guia e leia o passo a passo para abrir sua conta com segurança e realizar suas apostas online.

Abra sua conta

Passo a passo: Como fazer seu F12.bet cadastro

Se você ainda não sabe criar sua conta na F12.bet, basta seguir o simples passo a passo abaixo. A partir dele, você conseguirá abrir sua conta com segurança.

Abra o site da F12 bet e escolha a opção Registro. Em seguida, informe os dados e use o código de bônus F12.bet F12GOAL. Clique em Registro.

Após realizar esse passo a passo, sua conta já foi criada e está pronta para usar. O F12.bet cadastro é simplificado em apenas 3 etapas.

Alertamos que você informe seus dados corretamente, pois a partir deles é que você poder fazer login na plataforma e utilizar de suas funções.

Informamos que na última etapa do registro, a operadora fornece um campo para código promocional F12.bet. No entanto, atualmente a operadora não possui um bônus de boas vindas. Isso significa que quando ofertarem, esse será o campo para preencher e receber o bônus.

Ao realizar o cadastro, muitas operadoras fornecem um código promocional para participar de promoções logo após o registro. Dessa forma, se você quer saber mais sobre as ofertas e promoções da F12.bet, confira o artigo sobre código de bônus F12.bet F12GOAL.

Como fazer login na F12.bet?

Já criou sua conta e agora quer fazer login? Nesse guia também ensinamos a entrar na plataforma. Dessa forma, se você está aqui e ainda não realizou o cadastro, basta voltar no tópico anterior, onde ensinamos o F12.bet cadastro.

No entanto, se você já tem sua conta aberta, ensinamos o passo a passo para fazer login. Segue abaixo:

Em seu celular ou computador, acesse site oficial F12.bet. Na tela do seu celular ou computador, procure o botão Entrar. Em seguida, informe o seu nome de usuário escolhido durante o cadastro e a sua senha. Clique em Entrar.

Caso você tenha esquecido sua senha, basta ir ao botão Esqueci minha senha e informar o seu nome de usuário e e-mail cadastrado. A partir daí, você receberá um e-mail para recuperação da conta e mudança da sua senha.

Ao realizar esse guia, você já poderá utilizar da plataforma e realizar apostas esportivas. Alertamos que sempre fique atento para quando a casa disponibilizar um bônus de boas vindas.

Informamos que ao criar sua conta e fazer logon, você está concordando com os termos e condições da casa de apostas online. Por isso, leia-os.

Acesse a F12bet

Qual o F12.bet app?

Atualmente a operadora ainda não disponibilizou de um F12bet app para usar no celular. Mas não se preocupe. Se você quer utilizar a plataforma a através do seu celular Android ou iOS, também é possível.

A casa de apostas online possui um site móvel que oferece as mesmas funções que o site feito para o computador. Isso significa que você pode usar a F12.bet pelo celular sem nenhum problema. Nossa equipe verificou essa versão é segura e otimizada.

A F12.bet é confiável? Saiba por que você deve se cadastrar

A F12.bet é uma casa de apostas relativamente nova no Brasil. Um dos seus fundadores é o jogador brasileiro de futsal conhecido como Falcão. A plataforma possui um catálogo variado e com muitas opções de eventos para quem gosta de apostas esportivas.

Mas ela é confiável? Todos os indícios apontam que sim a F12.bet é confiável. Em nossa análise, vimos que a empresa possui licença emitida em Curaçao. Para consultar as licenças e autorização da operadora, basta visitar o site oficial e verificar o rodapé da página.

Mas aqui apresentamos a licença. A F12.bet possui a licença 8048/JAZ2022-022 que permite que a plataforma ofereça apostas esportivas e jogos de cassino. Informamos que para uma casa de apostas conseguir ser licenciada, ela passa por uma série de avaliações antes e após conseguir.

Portanto, a operadora é segura e possui um vasto catálogo de eventos esportivos e jogos de cassino. Dessa forma, você pode realizar o F12.bet cadastro sem receio.

Bônus de boas vindas na F12.bet

Atualmente a plataforma não fornece um bônus de boas vindas para quem realizar o F12.bet cadastro. No entanto, a plataforma possui outras bonificações para quem criou sua conta na casa.

É possível encontrar promoções que podem dar bonificações em dinheiro. Além de campeonatos semanais, giros grátis e muito mais.

Por isso, informamos que você pode visitar o site oficial da plataforma e acessar a aba “Promoções”. A partir daí você pode conferir os bônus disponíveis e seus termos e condições.

Pegar bônus

Como se cadastrar na F12.bet mobile

Você prefere fazer apostas esportivas e jogos de cassino no celular? Fique tranquilo que você não ficará de fora. Nossa equipe criou um passo a passo ensinando como fazer o F12.bet cadastro diretamente no seu celular.

Conforme afirmamos, ainda não existe o F12.bet app

Acesse a F12.bet e toque em Registro. Após isso, informe os seus dados pessoais e código de bônus F12.bet F12GOAL. Leia os termos e condições e aceite.

Pronto, ao seguir o guia acima você já criou sua conta e já pode realizar apostas esportivas e jogos de cassino. Informamos que ao criar sua conta e realizar apostas, você estará concordando com os termos e condições da casa de apostas.

Você pode criar um atalho na tela inicial do seu celular, para isso, fizemos esse guia:

No site oficial da F12bet, clique nos três pontinhos.

Após isso procure a opção Adicionar a tela inicial.

Confirme e pronto. Seu aplicativo está pronto para uso.

Termos e condições

Já ensinamos a fazer o F12.bet cadastro, sendo assim, ao criar sua conta você precisa concordar com alguns termos e condições (T&C). Dessa forma, nossa equipe preparou esse tópico para te ajudar a conhecer os principais termos da plataforma.

Informamos que os T&C são bastante semelhante com os de outras casas de apostas. Destacamos alguns abaixo.

Ter 18 anos ou mais para poder se registrar e realizar apostas esportivas e jogos de cassino.

Residir em um país em que a plataforma pode atuar. Se você está no Brasil, a plataforma permite o acesso.

Ser o titular da conta e dos cartões de créditos e outras contas bancárias usadas na plataforma.

Você deve informar dados pessoais verdadeiros ao realizar cadastro.

Manter sua conta protegida e não informar os dados de acesso para terceiros.

Esses são alguns termos da plataforma. Se você quer conferir todos, você pode ir ao site oficial e procurar a aba correspondente.

Informamos que essas condições são colocadas para que você garanta a segurança da sua conta realize apostas responsáveis.

Como apostar na F12.bet?

Se sua conta já está criada e você já realizou login, para fazer apostas é simples. Você pode escolher entre apostas esportivas ou jogos de cassino. A plataforma possui uma interface intuitiva que permite você filtrar os eventos conforme o seu gosto.

Dessa forma, ao entrar na plataforma você pode selecionar a modalidade que preferir. Além dos eventos citados, também é possível fazer apostas esportivas ao vivo e jogar no cassino ao vivo.

Escolha a sua aposta online, confira as odds oferecidas, informe o valor e o palpite que pretende fazer, após isso, realize sua aposta.

Apostar agora

Como fazer apostas simples na F12.bet?

Para realizar uma aposta simples, é fácil. Você só precisa fazer login em sua conta, e escolher a opção de aposta que deseja fazer. Por exemplo, escolha apostas esportivas, selecione o mercado que deseja fazer a aposta, confira as odds, informe o valor e confirme o palpite.

Aposte agora

Como fazer apostas combinadas na F12.bet?

As apostas combinadas são diferentes, pois permitem que você selecione uma variedade maior de mercados. Por exemplo, você pode selecionar a vitória de alguma equipe em uma aposta esportiva e também fazer um palpite sobre o número de gols.

No entanto, para ganhar essas apostas você precisa acertar o palpite sobre a vitória da equipe e o número de gols em conjunto. Para fazer isso, basta você escolher mais que um evento em um só bilhete.

Aposte agora

Métodos de pagamentos: Como fazer saques e depósitos

Para fazer pagamentos com a F12.bet, existem duas opções disponíveis no momento.

Pix

Criptomoedas

Como outras plataformas de apostas, a F12.bet possui valores mínimos para depósito. Para o Pix, o valor mínimo é de R$2 e, para criptomoedas, é de R$50

A operadora possui apenas esses dois métodos, no entanto, o Pix é bastante popular. Isso significa que ele já pode atender as necessidades dos jogadores. Você pode saber mais no nosso artigo sobre casas de apostas que aceitam Pix.

Informamos que para realizar saques, você deverá utilizar a mesma conta em que depositou o dinheiro na plataforma. Isso faz parte da política de segurança da F12.bet.

Atendimento ao cliente

A plataforma fornece para os seus clientes um serviço de suporte. Através dele você pode entrar em contato com profissionais da plataforma que podem responder suas dúvidas e solucionar falhas.

Dessa forma, você pode contatá-los para se informar sobre toda a plataforma, inclusive sobre se possui algum bônus de boas vindas.

Atualmente a F12.bet oferece duas formas de contato com o seu serviço de atendimento ao cliente:

Chat ao vivo

E-mail

Cada modalidade possui suas especificidades, isso significa que você pode escolher o que mais o agrada, mas possui tempos de resposta diferentes. Por isso, se você quer um atendimento mais rápido, procure o chat ao vivo.

O horário de funcionamento é durante 24 horas do dia e nos 7 dias da semana. Portanto, você pode procurá-los na hora que precisar. Em nosso teste, o tempo de resposta para o atendimento ao vivo, foi de 1 minuto.

Entre em contato

Perguntas frequentes

Tire suas dúvidas sobre a F12 bet e como criar conta.

Em quais esportes posso apostar na F12.bet?

A F12.bet é conhecida pela sua diversidade de jogos esportivos. Isso significa que você pode escolher os eventos esportivos que você se interessa e realizar apostas.

A plataforma tem algumas opções de esportes como o futebol, basquete, sinuca, boxe, dardos e muito mais. Além do catálogo extenso de esportes, a plataforma também oferece a cobertura de muitos campeonatos.

Em quais jogos de cassino posso apostar na F12.bet?

Se você se interessa por jogos de cassino, a F12.bet oferece algumas modalidades. Ela possui o cassino tradicional e também o cassino ao vivo.

Nesse catálogo de jogos você pode escolher entre Roleta, Crash Games, Jogos de Mesa, Egípcios, jogos asiáticos e muito mais. Para isso, você pode abrir a aba “Cassino” e filtrar de acordo com seu interesse.

Como funciona o site F12.bet?

A plataforma de aposta é totalmente online. Dessa você forma pode acessá-lo a partir de um celular ou de um computador com internet e realizar apostas em qualquer lugar.

O site possui uma interface fácil de manusear. Isso significa que se você for iniciante, você conseguirá localizar facilmente os menus e fazer filtro das modalidades de apostas que você mais gosta. Além disso, a plataforma é totalmente segura.

É seguro apostar na F12.bet?

A plataforma possui licenças que permitem sua atuação. Isso significa que a casa passa regularmente por análises para manter sua licença. Ela é licenciada por Curaçao, sob o seguinte número 8048/JAZ2022-022 e licença para transferências pela empresa F12 Entertainment ltd, número HE431358. Isso garante que as transferências realizadas sejam seguras e criptografadas.

Qual o valor mínimo para saque na F12.bet?

A F12.bet possui dois métodos de transferência: Pix e criptomoedas. Assim como outras casas de apostas, ela também possui um valor mínimo para as transferências de saque.

Dessa forma, o valor mínimo para as suas duas modalidades é de R$10.