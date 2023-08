Rivalo para iniciantes: Passo a passo para apostar na casa

Veja este guia da Rivalo para iniciantes e saiba como usar a casa de apostas esportivas.

Confira também as vantagens e desvantagens da plataforma. Ao longo do texto, terá acesso também aos termos e condições da oferta de boas vindas para apostas online.

Veja nossa opinião sobre a Rivalo Apostas

Saiba por que a Rivalo é legal

Rivalo para Iniciantes - Como começar

O primeiro passo deste guia é informar que a Rivalo é um dos sites de apostas esportivas mais tradicionais no mercado. A marca foi criada em 2013 e em pouco tempo se expandiu para outros países, incluindo o Brasil.

Um detalhe importante da Rivalo para iniciantes é que a casa de apostas traz um bônus de boas vindas interessante para ser usado em apostas esportivas.

Só é preciso estar atento aos termos e condições. Alguns requisitos são para ter direito ao bônus de boas vindas e outras destinadas a ter o saque da quantia da promoção liberado. Um procedimento comum das principais casas de apostas.

Como se cadastrar na Rivalo?

O registro na Rivalo apostas é fácil e rápido. Com poucos cliques e informações básicas, você já pode utilizar a plataforma. O processo é similar ao de outras casas de apostas do mercado.

Porém, caso você não esteja familiarizado com o cadastro ou precisa de ajuda para esta tarefa, basta conferir este passo a passo da Rivalo para iniciantes:

Primeiramente é necessário acessar o site oficial na Rivalo Brasil. Em seguida, você vai clicar no botão laranja Cadastre-se. O próximo passo é informar seus dados pessoais.

Neste caso, não é necessário preencher qualquer tipo de código promocional Rivalo para poder usar a plataforma e participar das ofertas.

Por que escolher a Rivalo?

A avaliação da Rivalo para iniciantes começa com a indicação de que trata-se de um dos sites de apostas confiáveis para se cadastrar.

A casa funciona legalmente no país e conta com a licença que indica que funciona de maneira correta e que efetua os pagamentos das apostas online. A licença é de número 8048/JAZ, emitida Governo de Curaçao.

O site de apostas também conta com um layout fácil de navegar e também com um amplo catálogo de apostas esportivas. Portanto, seja pelo número de competições ou pela lista de mercados, os novos cadastrados sempre terão algo que queira apostar.

Outro ponto é que não tem um código promocional Rivalo para participar das ofertas do momento. Isso facilita ainda mais o cadastro na plataforma.

Para chegar a conclusão sobre a Rivalo apostas, foi feita uma avaliação completa sobre o site. Inclusive separamos vantagens e desvantagens da plataforma para você compreender o que foi visto nesta análise.

Porém, apesar de todo este estudo, é importante destacar que a avaliação ainda é subjetiva. Desta forma, cabe a você tomar a decisão se a Rivalo realmente é uma boa opção para você fazer apostas online ou não. A função deste guia é atuar como um apoio para que você conheça o site antes de se cadastrar.

Vantagens da Rivalo

Uma forma de conhecer melhor a Rivalo Brasil é conhecer as vantagens da casa na comparação com os principais sites de apostas. O principal ponto positivo da Rivalo para iniciantes é a diversidade do catálogo de apostas esportivas.

Você tem a possibilidade de fazer palpites das mais variadas competições de futebol, basquete, tênis e mais uma dezena de esportes. Os torneios vão desde os campeonatos populares dessas modalidades até jogos das ligas menos populares, como de países menos tradicionais do esporte.

A disponibilidade de mercados também é ampla. Você tem muitas possibilidades além do tradicional moneyline (resultado simples). Pode apostar em dupla-chance, acima/abaixo, handicap e muito mais.

Outro destaque é que a Rivalo Brasil conta com uma página de promoções . Lá você confere todas as ofertas disponíveis e pode usar sem precisar adicionar um Código promocional Rivalo. Para participar basta seguir os passos de cada bônus e conferir os termos e condições. Entre as ofertas, está a de apostas múltiplas com odds aumentadas.

Você também conta com um chat como opção de suporte. O que facilita a você resolver problemas e tirar as dúvidas sobre a casa de apostas.

Desvantagens da Rivalo

Como todas as casas de apostas, a Rivalo Brasil também tem desvantagens. Quesitos em que o site não apresenta características que já estão presentes em outras operadoras.

Um primeiro ponto negativo é que a marca não conta com um aplicativo. Isso não dificulta o uso, pois o site é adaptado para telas menores. No entanto, um app traria mais comodidade para os usuários.

No entanto, um app traria mais comodidade para os usuários. Outra ausência na Rivalo apostas é o de streaming.

No Rivalo, a opção é apenas acompanhar as estatísticas e ver informações sobre os principais lances do jogo. Além disso, apesar de trazer o chat como o atendimento, a empresa não disponibiliza o recurso 24 horas por dia. Você só consegue falar com o suporte entre 8h e 21h. Portanto, caso tenha alguma dúvida ou problema fora deste horário, terá como recurso apenas a página de perguntas frequentes do site.

Como fazer uma aposta na Rivalo?

Uma etapa fundamental deste guia da Rivalo para iniciantes é como fazer as apostas online. Afinal, foi para isso que você se cadastrou na plataforma.

Antes de tudo, é necessário que você já tenha uma conta criada e faça um depósito com o valor que deseja usar nos palpites. Depois disso, basta seguir este passo a passo da Rivalo apostas:

Primeiramente, entrar com seu login e senha da Rivalo Brasil. Depois disso, escolha um esporte na lista de modalidades. Agora, o objetivo é avaliar os mercados e clicar nas odds do palpite desejado. Por fim, defina o valor da aposta e confirme o palpite.

Depois de fazer as apostas, você pode fazer o saque quando desejar. Desde que o valor do saldo não esteja bloqueado por ter participado de algum bônus.

Caso isso ocorra, é necessário que você leia os termos e condições para saber quando a retirada é liberada.

Apostas ao vivo na Rivalo

Uma parte importante da experiência na Rivalo Brasil é conferir a disponibilidade das apostas ao vivo. O site traz os eventos do momento em uma página que você pode acompanhar como está o placar e ver a variação das odds.

É possível também usar o cash out. Esta função serve para você cancelar uma aposta em andamento. O que traz a possibilidade de novas estratégias.

Uma informação importante da Rivalo para iniciantes é que neste caso você recebe a quantia estipulada na hora do encerramento e não mais a das odds iniciais.

A maioria dos esportes aparece na página de apostas ao vivo, mas o grande destaque é o futebol. A modalidade traz diversos mercados e mais possibilidades de cash out. Além disso, é possível usar o bônus de boas vindas nas apostas ao vivo. Desta forma, é possível explorar as opções com a quantia extra recebida na oferta.

Rivalo app

Uma pergunta muito comum é se existe o Rivalo app. Isso porque muitos sites de apostas esportivas contam com aplicativos para fazer apostas através de dispositivos móveis.

No entanto, até o fechamento desta edição, a Rivalo Brasil ainda não contava com um app. O acesso era somente através de um navegador. Este é o passo a passo para apostar em dispositivos móveis na Rivalo para iniciantes:

Acesse a Rivalo no seu navegador padrão, seja Chrome, Safari, Edge ou outro.

Entre com seu login e senha.

Pesquise pelos mercados e faça sua aposta.

Apesar de não ter um app, o Rivalo disponível para smartphones e tablets é completo. Portanto, você pode fazer depósitos, saques e apostas através do navegador.

Todos os recursos, botões e serviços estão com os tamanhos adaptados para telas menores. Isso porque o site conta com um layout responsivo. Você também pode receber o bônus de boas vindas e participar de outras ofertas através dos dispositivos móveis.

Rivalo para iniciantes - Nossa opinião

A nossa avaliação é que a Rivalo para iniciantes funciona bem. O site é fácil de usar e conta com métodos de pagamentos que atendem a maioria dos apostadores.

O catálogo de apostas online também é variado, o que faz com que seja possível sempre encontrar esportes e mercados para fazer palpites.

O bônus também faz da Rivalo Brasil convidativa para quem ainda está no começo. Isso permite testar alguns mercados e opções para compreender melhor o funcionamento. Tudo sem precisar usar um código promocional Rivalo.

A casa só precisa avaliar em alguns pontos. Disponibilizar serviço de streaming e um aplicativo deixaria o site em igualdade nestes quesitos com as melhores casas de apostas.

Para os apostadores que estão no começo, a limitação do horário de atendimento pode ser o ponto mais negativo. Por isso, é preciso avaliar se vale a pena usar a casa sabendo que não conseguirá contar com o suporte após às 21h.

Portanto, podemos dizer que a Rivalo é um bom site de apostas para os iniciantes, mas você que precisa avaliar se é a melhor opção.

Perguntas frequentes Rivalo

Confira as principais perguntas sobre apostas e as respostas mais úteis da Rivalo para iniciantes.

Como começar na Rivalo?

O primeiro passo da Rivalo para iniciantes é se cadastrar no site. Você precisa preencher com seus dados e confirmar que aceita os termos e condições. Depois, é necessário realizar um depósito para ter um saldo. Com esta quantia é que você poderá usar nas apostas.

Qual a melhor forma de apostar no Rivalo?

A dica sobre a Rivalo para iniciantes é pesquisar bem as informações sobre os eventos. Desta forma, você vai saber como avaliar as apostas esportivas mais interessantes. Depois disso, você tem que avaliar as odds da Rivalo Brasil para saber se a opção vale a pena fazer um palpite. Assim como também pode comparar com as demais casas de apostas.

Como saber apostar no Rivalo?

Para fazer palpites também é similar ao que é visto em todos os sites de apostas esportivas. Você precisa ter um saldo e em seguida navegar pelo catálogo de mercados. Em seguida, irá selecionar um dos mercados, clicar nas odds e definir o valor da aposta. Mais acima, você encontra essa instrução com um passo a passo do processo.

Como fazer um depósito na Rivalo?

Para fazer um depósito na Rivalo Brasil é simples. O procedimento é muito similar ao de outros sites de apostas. Portanto, basta clicar no botão de depósito na página principal, escolher o método e definir o valor da transferência. A conclusão da transação é feita através da forma escolhida.

Como funciona a Rivalo 2023?

A resposta mais básica sobre a Rivalo para iniciantes é que trata-se de uma casa de apostas esportivas. Portanto, você deve se cadastrar e fazer um depósito para ter saldo para realizar os palpites. As apostas são feitas e o retorno é estipulado através das odds indicadas em cada um dos mercados dos eventos.

