A Betano casa de apostas é o lugar certo para os amantes de esportes, jogos de cassino e apostas ao vivo.

Sediada e licenciada no país de Malta, a casa de apostas tem se destacado pela praticidade no cadastro, pelo código promocional Betano e a variedade nos tipos de apostas e mercados disponíveis.

No artigo de hoje, descubra tudo o que você precisa sobre Betano apostas, suas características, e como escolher o tipo de aposta de acordo com seus objetivos na Betano casa de apostas.

Vale lembrar que, para apostar com a Betano, é preciso fazer um cadastro, seguido de um depósito com valores a partir de R$20, para que você possa, enfim, fazer a sua primeira jogada.

A seguir, veja como criar o seu cadastro. Se você já possui uma conta Betano, você pode ir direto para as dicas de Betano apostas.

Como cadastrar na Betano?

Para criar o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site da Betano; Clique no botão “Registrar”, no canto direito do topo da tela; Coloque os dados pessoais e avance clicando no botão verde “Próxima”. Na etapa final, crie seu nome de usuário e senha; Em “Tem um código promocional?” insira o código VIPGOAL e finalize.

Para aprender a fazer suas Betano apostas, há tutoriais na própria plataforma que são bem completos.

Determine o quanto você tem para investir em suas Betano apostas, defina a estratégia da sua banca (ou seja, o dinheiro que você tem e para onde você irá direcioná-lo) e tenha certeza de que você já se tornou um expert em termos básicos e expressões do universo das apostas, como “evento”, “mercado”, “odds”, entre outros.

Saiba mais sobre o código promocional Betano.

Quais os tipos de Betano apostas?

As Betano apostas são divididas, de forma geral, em quatro tipos: simples, múltiplas, de sistema e ao vivo. Confira o resumo sobre as Betano apostas:

Simples: é uma aposta em um único evento;

Múltiplas: são dois ou mais eventos em um só boletim/cupom de apostas, com o limite de até 13 eventos. Para ganhar, você tem que acertar todos os palpites;

De sistema: é uma forma de aposta múltipla, conhecida como aposta combinada Betano, mas não é preciso acertar todos os palpites de uma vez só; as combinações mais conhecidas são a Trixie e Yankee;

Ao vivo: são apostas feitas com os eventos em tempo real e as odds também oscilam conforme os jogos se desenrolam.

Betano apostas em futebol

Para começar a apostar na Betano, é importante conhecer o funcionamento das Betano apostas, já que o apostador de Esporte Betano pode montar sua aposta de duas formas: acessando o evento que deseja, ou usando o recurso “Criar Aposta” (disponível apenas para alguns mercados selecionados para partidas de futebol e basquete).

O método mais comum é acessando o cardápio de partidas disponíveis e adicionando-as ao seu boletim, ou seja, o seu carrinho de apostas.

Passo a passo das apostas em futebol

Veja o passo a passo:

Vá até as partidas disponíveis e, ao encontrar a de seu interesse, selecione-a. Escolha o mercado que deseja apostar nessa partida (por exemplo: número de gols, gols de determinado jogador e assim por diante). Adicione suas escolhas ao seu boletim, que é o seu cupom de apostas. Ele passará a valer e o valor total será debitado do seu saldo assim que você finalizar o boletim, clicando em “Aposte já”.

Como usar a aposta grátis Betano?

Após adicionar uma partida/mercado em seu cupom de apostas, você verá os valores vindos dos bônus de aposta grátis, além do valor do seu saldo. Se você ganhou uma aposta grátis, você pode optar por usar o valor parcial ou total; já para aposta grátis turbinada, o valor é usado uma única vez.

Vale destacar que as Betano apostas grátis valem para apostas simples ou múltiplas, mas não para apostas de sistemas, nem pelo recurso “Criar Aposta”.

Depósito máximo e mínimo Betano

Os métodos de pagamento disponíveis para carregar o seu saldo são PIX, boleto, transferência bancária e carteiras virtuais, como a Pay4Fun. Para depositar na Betano via PIX, o valor mínimo é de R$20 e máximo R$20.000.

Para boletos ou transferência bancária, os valores vão de R$50 a R$10.000. Para depósito Betano via carteiras digitais, os valores ficam entre R$20 e R$10.000.

O código promocional Betano pode exigir um depósito mínimo para ser liberado. Então, leia sempre os T&Cs da oferta.

Como sacar dinheiro Betano?

Após o cadastro, faça a etapa de verificação de conta em seu perfil, enviando os documentos que serão solicitados, como comprovante de residência.

Feito isto e tendo valores a receber, solicite o saque Betano via PIX, transferência bancária ou carteiras virtuais. Os valores são a partir de R$20 via PIX e o saque máximo varia de R$10.000 a R$50.000 dependendo do método.

O que é o aplicativo Betano?

A Betano oferece o Aplicativo Betano para Android. O app é muito completo, embora ainda não haja versão do app Betano para iOS, como iPhones e iPads. Nesses casos, deve-se acessar a Betano pelo navegador do celular.

Para baixar o app Betano para Android, procure a opção “Android” no menu lateral da página inicial da Betano, à esquerda, e faça o download diretamente dentro do site da casa de apostas.

FAQ

Tire suas dúvidas sobre a casa de apostas.

Como apostar na Betano?

É preciso fazer um cadastro, verificação de conta, depósito inicial a partir de R$20 (no caso, via PIX) e a partir de R$50, caso opte por transferências bancárias, para que você possa começar a fazer suas Betano apostas.

Qual o código promocional Betano?

O código promocional Betano é VIPGOAL. Com o código promocional Betano você pode obter um bônus de até R$500. Segundo os termos de uso da Betano, o bônus funciona da seguinte forma: assim que é feito o primeiro depósito, você recebe 100% do valor que depositou em forma de bônus, até o máximo de R$500.

Como ganhar bônus reais na Betano?

Além do bônus de boas vindas, há algumas ofertas de bônus Betano para usuários já cadastrados. No cassino, há ofertas de rodadas grátis e, nas Betano apostas esportivas, o método mais conhecido de obter bônus para Betano apostas são as Missões.

As Missões são um desafio lançado aos apostadores da Betano, no qual o usuário deve completar determinado número de apostas e completar uma Missão, recebendo uma aposta grátis turbinada no final, para usar em novas Betano apostas.

Como sacar na Betano via Pix?

Assim como para as demais formas de saque Betano BR, é preciso, primeiramente, estar com a conta verificada, ou seja, que você tenha enviado os documentos solicitados para verificação de conta.

Feito isso, para solicitar um saque Betano, clique no botão verde “Depositar”, no canto superior direito da tela, e na página de pagamentos para a qual você será redirecionado, clique na opção “Saque”, que aparece no menu lateral esquerdo. Clique em “PIX” e, de acordo com o seu saldo disponível, você pode sacar valores entre R$20 e R$20.000.

