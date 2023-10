LeoVegas bônus: como ativar a aposta grátis de até R$150

Com o LeoVegas bônus, os apostadores podem ter acesso a até R$150 extras.

O LeoVegas bônus é, sem dúvidas, um fator crucial para quem está em dúvidas se vale a pena ou não se cadastrar na operadora.

Isso porque o bônus LeoVegas dá uma vantagem inicial, tanto para quem é fã de apostas esportivas, quanto de jogos de cassino.Saiba mais também sobre o código promocional LeoVegas.

Para conhecer mais casas de apostas, saiba como funcionam as ofertas do código promocional Betano e código bônus bet365.

Pegar bônus

Quais são os bônus disponíveis na LeoVegas?

Com um cadastro ativo no site, os jogadores podem obter alguns bônus distintos. Antes de explicá-los, vale mencionar que não é necessário utilizar um código promocional LeoVegas. Isso significa que a promoção está disponível a todos os novos usuários, com ou sem um código bônus LeoVegas.

Dito isso, o bônus de boas vindas trazido pela operadora, para apostas esportivas, consiste em uma aposta igualada de até R$150. Outra vantagem é que os jogadores podem aproveitar um bônus para cassino. Esse, por sua vez, consiste em uma bonificação de até R$5.000 em dinheiro, além de 50 giros extras.

Reforçando, em ambos os casos, não é preciso utilizar nenhum código promocional LeoVegas. Basta indicar, no momento do cadastro, qual o bônus de boas vindas deseja ativar. Abaixo, nosso time editorial fez uma seleção com as principais promoções disponíveis na operadora:

Bônus Valor do bônus Código promocional LeoVegas Apostas esportivas Ganhe uma aposta sem risco de até R$150 Ativar oferta Cassino Bônus de boas vindas de até R$5000 + 50 giros grátis Ativar oferta Outras promoções Sorteios, ofertas semanais, giros grátis, etc. Ativar oferta

Lembrando que, na tabela acima, reunimos apenas algumas das ofertas que podem ser encontradas no site da empresa. Sendo assim, recomendamos que visite o site oficial, a fim de conhecer melhor as promoções da casa. Dessa forma, você também aproveita e confere os termos e condições de uso de cada oferta.

Visitar a LeoVegas

LeoVegas bônus de boas vindas: até R$150 em apostas esportivas

Com este bônus de boas vindas, os jogadores podem obter uma aposta extra de até R$150 em esportes. Isso significa que, ao fazer uma aposta, a casa concede outra de igual valor. Portanto, os jogadores não têm risco, uma vez que, caso a aposta inicial seja perdida, haverá outra chance de sucesso.

Contudo, importa lembrar que algumas regras devem ser observadas para aproveitar o bônus corretamente. Para começar, é elegível apenas a primeira aposta no site, sendo esta de pelo menos R$25. Além disso, são selecionáveis apenas os eventos esportivos cujas odds sejam de 1.80 ou mais.

Ademais, a aposta igualada de até no máximo R$150 será disponibilizada pela casa com a resolução do primeiro palpite. Após isso, ela deverá ser, obrigatoriamente, utilizada em uma aposta múltipla, com pelo menos três palpites, sendo as odds mínimas de 1.40 para cada seleção. Lembrando que o valor a ser apostado equivale ao da primeira aposta.

Em nossa análise, notamos que este bônus de boas vindas é compatível com a média praticada no mercado. Aliás, para conferir outras ofertas, confira nossa página de melhores casas de apostas.

Pegar bônus

Como obter o bônus de boas vindas de apostas esportivas

A seguir, confira passo a passo como aproveitar o bônus, com ou sem um código promocional LeoVegas:

Acesse o site da LeoVegas Brasil; Clique em “Cadastrar” e faça o seu registro na operadora; Lembrando que não é necessário adicionar um código bônus LeoVegas nesta etapa; Certifique-se de ler todos os termos e condições de uso do site; Se estiver de acordo, marque a caixinha correspondente e clique em “Fim”.

Vale mencionar que, na tela de cadastro, é preciso informar qual a bonificação deseja ativar. Depois disso, é preciso adicionar um valor à sua conta e começar a apostar. Já que não existe um código promocional LeoVegas, os jogadores não precisam se preocupar com requisitos adicionais para ativar a promoção. Mas ainda é necessário cumprir com os termos e condições de uso da promoção, é claro.

Pegar bônus

Termos e Condições do bônus para esportes

Para aproveitar o seu bônus LeoVegas, é preciso cumprir uma série de requisitos obrigatórios, que incluem:

Ser maior de 18 anos;

Ter uma conta nova no site;

Nunca ter feito uma aposta antes;

Realizar uma aposta qualificada em até 30 dias após o primeiro depósito;

Cumprir os requisitos de apostas para liberar o valor do bônus.

Se quiser obter mais informações, recomendamos que verifique as regras disponíveis no site da LeoVegas.

LeoVegas bônus: como conseguir?

Para conseguir aproveitar o bônus de boas vindas oferecido pela LeoVegas é bem simples. Todavia, listamos um passo a passo com detalhes abaixo:

Acesse o site oficial da LeoVegas ; Clique no botão “Cadastrar” e faça o seu registro; Selecione o bônus para esportes ou cassino antes de finalizar o seu cadastro; Depois, acesse a sua conta recém-criada, vá até a sessão de pagamentos e faça um depósito de pelo menos R$25; Depois disso, é só navegar pela seção de esportes e criar uma aposta de R$25 ou mais. Pronto. Feito isso, o usuário apenas deve aguardar a resolução do seu palpite. Assim que ele for concluído, uma aposta igualada será depositada como bônus.

Atendimento ao cliente LeoVegas

Outro entre os destaques da LeoVegas passa diretamente pelos canais de suporte que a empresa oferece. Isso porque, ao ter quaisquer problemas ao utilizar a plataforma, o jogador pode recorrer a diversos canais. Portanto, sempre haverá uma forma de pedir ajuda.

Naturalmente, o atendimento em tempo real é o mais comum. Isso porque, via chat, é possível falar com um atendente ao vivo e de forma bastante prática. O chat, no entanto, não está sempre disponível no LeoVegas app ou site. Isso acontece porque este canal está ativo diariamente somente entre 7h e 22h (horário de Brasília).

Entretanto, caso precise tirar dúvidas ou solucionar algum problema fora desse horário, o jogador pode entrar em contato por e-mail.

Nossa análise da LeoVegas

A LeoVegas conta com uma trajetória de mais de dez anos no segmento de apostas esportivas. Essa longevidade se destaca, especialmente considerando que, atualmente, a empresa é uma das líderes globais no mundo das apostas online.

Consequentemente, é uma boa opção, tanto para quem está começando quanto para quem já aposta profissionalmente. Os novatos podem encontrar boas dicas no nosso artigo da LeoVegas para iniciantes.

Em nossa análise da LeoVegas, notamos diversos aspectos importantes. O primeiro deles é que a casa é muito confiável, seja no LeoVegas app ou no site. Isso porque ela é licenciada por uma das maiores autoridades de jogos do mundo: a Malta Gaming Authority.

Portanto, os jogadores podem ter a tranquilidade de estar em uma plataforma que cumpre com os mais rigorosos processos de segurança e confiabilidade. Para saber mais, veja nossos artigos que explicam por que a LeoVegas é confiável e por que a LeoVegas é legal para apostas no Brasil.

Para esportes, a operadora disponibiliza uma aposta sem risco de até R$150. Na tabela abaixo, selecionamos alguns prós e contras da empresa — na opinião dos nossos editores. Mas você pode saber mais detalhes na nossa review sobre a LeoVegas Brasil.

Do que nós gostamos Do que nós não gostamos Bônus de boas vindas com requisitos acessíveis Suporte ao cliente via chat em horário limitado Amplo catálogo de mercados para apostar Falta de um LeoVegas app para dispositivos iOS Premiado aplicativo móvel para dispositivos móveis Falta de um serviço de streaming de jogos

Pegar bônus na LeoVegas

LeoVegas bônus - Perguntas Frequentes

Abaixo, confira algumas respostas para dúvidas frequentes sobre a LeoVegas.

Como funciona o bônus da LeoVegas?

A LeoVegas disponibiliza um bônus de boas vindas para apostas esportivas e jogos de cassino aos usuários recém-cadastrados no site. A primeira bonificação consiste em uma aposta igualada de até R$150. Já no segundo tipo de bônus, são até R$5 mil em dinheiro, além de giros extras em jogos selecionados. Todavia, os usuários devem cumprir os requisitos de apostas, a fim de liberar o saldo de bônus para saque em sua conta.

Como funciona a LeoVegas?

A LeoVegas disponibiliza uma vasta gama de opções para apostas online, desde jogos de cassino ao vivo até bingo e apostas esportivas. Para usufruir de todos esses recursos, porém, os interessados devem se cadastrar no site. A partir daí, o próximo passo é fazer um depósito para começar as suas previsões no site. Caso tenha sucesso com as apostas, é só enviar os eventuais ganhos obtidos para sua conta.

Como resgatar o bônus da LeoVegas?

A fim de liberar o LeoVegas bônus de boas vindas para saque, os apostadores devem, primeiramente, cumprir os requisitos de apostas. Em outras palavras, o jogador tem que apostar pelo menos R$25 em eventos esportivos com odds iguais ou superiores a 1.80. Já a aposta qualificada deve ser feita dentro do prazo de 30 dias, contados a partir do primeiro depósito. No entanto, outros termos e condições se aplicam.

Pegar bônus